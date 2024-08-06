Как выбрать правильный школьный рюкзак? Эксперт посоветовала обратить внимание на эти 6 признаков

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Опубликовано: 06.08.2024 11:52 , Обновлено: 06.08.2024

Август — время, когда родители и дети начинают готовится к школе: покупать форму, обувь, письменные и канцелярские принадлежности. Немаловажным является и выбор рюкзака. Для белорусских школьников это едва ли не единственная вещь, с помощью которой дети могут самовыражаться, ведь к сумкам нет таких требований, как к форме — они могут быть любого цвета и фасона. Но как выбрать не только красивый, но еще и удобный рюкзак? Эксперты обратили внимание на несколько нюансов.

Рюкзак - это, пожалуй, самая важная покупка перед школой. Неправильно подобранный портфель может быть физически тяжелым для ребенка, который ежедневно переносит большой вес, или, что еще хуже, в конечном итоге может привести к деформации позвоночника.

[info_b]В Беларуси можно купить самые разнообразные рюкзаки для школьников. Согласно данным каталога Onliner цены на них варьируются от 13 до 448 рублей.

К слову, некоторые магазины объявили о снижении цены на школьные товары. Например, ЦУМ предложил купить рюкзаки со скидкой в 10% и 15% за 115,71 BYN, 116,24 BYN, 189,68 и 46,28 BYN.

В универсаме “Беларусь” сделали скидку -25% на весь ассортимент рюкзаков. На только для держателей дисконтных карт.

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Виды рюкзаков

Поэтому специалисты советуют выбирать детский рюкзак по эргономическим параметрам, а не по рекламной акции. Существует несколько видов:

формованный;

набивной;

ненабивной.

В формованном и набивном рюкзаке легче поддерживать порядок, а его устойчивая форма предотвращает сминание и складывание тетрадей или тонких изданий.

Однако ненабивной рюкзак самый легкий, поэтому стоит учитывать не только дизайн, но и расстояние, которое ребенку придется преодолевать каждый день с рюкзаком на плечах, посоветовала Виталия Силявичене, заведующая отделом школьных товаров литовской сети книжных магазинов «Пегасас».

Плечевые ремни

Также рюкзак должен иметь широкие и мягкие плечевые ремни, чтобы уменьшить давление на плечи ребенка - узкие и жесткие плечевые ремни могут вызывать дискомфорт и боли в спине. Оптимальная ширина плечевых ремней - 3,5-4 см.

Кроме того убедитесь, что плечевые ремни регулируются в соответствии с ростом и телосложением ребенка, и желательно имеют нагрудный ремень, который поможет стабилизировать рюкзак и равномерно распределить его вес.

Спинка и дно ранца

Спинка рюкзака должна быть твердой и мягкой одновременно, а также может быть оснащена дышащими подушками для уменьшения давления на спину, что обеспечит более плотное прилегание рюкзака к спине ребенка и дополнительную поддержку.

Устойчивость рюкзака также обеспечивается усиленным дном.

Размер школьного рюкзака

Рюкзак должен быть пропорционален росту ребенка - он не должен быть шире его спины и должен быть достаточно длинным, чтобы не свисать ниже талии ребенка.

Рекомендуемые размеры: 30-36 см в высоту, 22-28 см в ширину и 10-14 см в глубину.

[info_b]На качественных рюкзаках есть этикетка с указанием размеров и рекомендуемого роста ребенка.[/info_b]

Сколько должен весить ранец с вещами?

А еще рюкзак не должен быть слишком тяжелым для ребенка - полный рюкзак не должен весить более 10-15 % от массы тела ребенка.

“Мой главный совет родителям - покупайте рюкзак из прочных и водонепроницаемых материалов, который легко чистить. Поскольку дети еще не умеют правильно хранить вещи и отвлекаются (могут поставить рюкзак рядом с лужей), качественные материалы обеспечат долговечность и практичность рюкзака. Кстати, если сможете найти такой рюкзак, выбирайте рюкзак со встроенными светоотражателями или с очень яркими деталями, чтобы ребенка было видно в темноте”, - обратила внимание Силявичене.

Качественный рюкзак с множеством отделений помогает равномерно распределить вес вещей и сохранить порядок, чтобы ваш ребенок мог быстрее найти необходимые для занятий инструменты.

Важно, чтобы более тяжелые предметы располагались ближе к задней стенке рюкзака, что стабилизирует центр тяжести и уменьшает нагрузку на поясницу.

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Отделения

“Стоит позаботиться о том, чтобы в рюкзаке было несколько специальных отделений, где ваш ребенок сможет хранить бутылку с водой или ланч-бокс, чтобы вы могли убедиться, что он не забыл поесть и получает достаточно жидкости”, — отметила эксперт.

По ее словам, в идеале в рюкзаке должно быть больше отделений, чтобы тетради и учебные материалы хранились отдельно от ссобойки.

При покупке рюкзака также важно убедиться, что в его отделении есть кармашек для важных личных вещей, таких как ключи, телефон, кошелек и другие легко теряемые предметы.

Цвет и рисунки

“Конечно, желания и потребности 6-летнего и 10-летнего ребенка отличаются, поэтому покупка качественного рюкзака может стать дилеммой - пойти ли на поводу у практичности или прислушаться к ребенку. Однако это не ситуация “или-или”, — подчеркнула специалист.

Она объяснила, что главное - выбрать прочный и качественный рюкзак, а узоры - “дело второстепенное”, ведь их в наше время так много: “можно выбрать рюкзак с нейтральными узорами, природными мотивами, простыми цветовыми сочетаниями или однотонный, на который не влияет возникающая и уходящая мода”.

И добавила: “Если вы хотите, чтобы ваш ребенок ходил в школу с любимыми героями того времени, можно выбрать качественный рюкзак со съемными декоративными элементами или снабдить его разнообразными наклейками и прикрепляемыми фигурками персонажей, что позволит менять внешний вид рюкзака без необходимости менять сам рюкзак”.

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Кроме того, сейчас производители предлагают “растущие рюкзаки”, в которых можно регулировать высоту плечевых лямок на спине. Они дороже, но их легче приспособить к меняющейся по мере роста ребенка спине, а также включают в себя современные технологические решения, например, светодиодные рюкзаки или рюкзаки из яркого светоотражающего материала.

Однако важно выбирать рюкзак вместе с ребенком, ведь если он будет доволен покупкой, у него будет больше мотивации ходить в школу.

“Другими словами, задача родителей - выбрать качественный рюкзак по подходящей цене, а ребенок пусть сам выбирает дизайн и персонажей в рамках этой цены”, - резюмировала Силявичене.

[info_b]По словам специалистов, родители совершают одну распространённую при подготовке к шкоде: экономят. Они подчеркивают, что дешевые вещи часто изготавливаются из неэкологичных материалов, которые не всегда безопасны для здоровья детей. Поэтому советуют вкладывать деньги в качество и в то, что действительно необходимо ребенку в этом году. Так вы потратите меньше, но вещи прослужат дольше.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 1 августа озвучили, сколько рублей, по их подсчетам, белорусам придется потратить, чтобы собрать ребенка в школу к 1 сентября 2024 года.

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