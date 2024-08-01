В МАРТ назвали свою сумму, сколько белорусам стоит собрать детей в школу. Сравните со своей?

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Опубликовано: 01.08.2024 13:42 , Обновлено: 01.08.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 1 августа озвучили, сколько рублей, по их подсчетам, белорусам придется потратить, чтобы собрать ребенка в школу к 1 сентября 2024 года.

Одежда и обувь

Как заявила начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Натальи Мельниковой, в этому году “ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды”.

По ее словам, максимальная стоимость одежды для учеников составит:

начальных классов — от 120 до 600 рублей;

средних классов — от 180 до 580 рублей;

старших классов — от 170 до 620 рублей.

Письменные и канцелярские принадлежности

Также Мельникова озвучила и цены на “оптимальные наборы письменных и канцелярских принадлежностей”:

младших классов — до 270 рублей;

старших классов — до 260 рублей.

Что в итоге?

Таким образом, по мнению чиновников МАРТ, на одежду, обувь и принадлежности белорусам придется потратить 390-880 белорусских рублей.

Также Мельникова отметила, что дешевле полностью собрать школьника к 1 сентября в регионах, “где меньшее количество населения”. Например, в Могилевской области.

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В свою очередь начальник отдела развития торговли и услуг государственного объединения «Столичная торговля и услуги» Анастасия Макарская 1 августа заявила, что “ориентировочная стоимость оптимальной экипировки” школьников в Минске составит:

от 320 до 1 200 рублей для младших классов:

от 390 до 1 300 — для старшеклассников.

Туда входят одежда, обувь, галантерея и канцелярские принадлежности.

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К слову, в прошлом году Telegraf.news писал, что в МАРТ озвучили минимальную сумму, которую родителям белорусских школьников придётся потратить на сборы ребенка к 1 сентября 2023 года.

От 98 рублей – В МАРТ посчитали, за сколько можно одеть ребёнка к 1 сентября. Сколько стоит полный школьный набор?