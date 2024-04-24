Как сэкономить во время ремонта? Нужно знать эти 9 правил

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Опубликовано: 24.04.2024 14:44 , Обновлено: 05.07.2024

Ремонт - это крупная инвестиция, которая может значительно истощить всесбережения. Часто во время ремонта расходы оказываются даже выше, чем ожидалось. Однако можно избежать подобных сюрпризов, если усвоить несколько проверенных правил, которые помогут значительно сократить расходы. Как? Читайте в этом материале.

Составьте список дел

Первое правило: записывайте все! Купите специальный блокнот, если вы любите писать от руки, или делайте заметки на смартфоне или ноутбуке. Начните со списка дел. Это связано с тем, что мы часто не понимаем, чтодействительно нужно сделать, пока не начнем записывать.

Подготовьте первый список самостоятельно и дополните его после встречи с профессионалами (возможно, в нем будет несколько новых пунктов). Также постарайтесь предварительно определить цену каждого пункта в списке, исходя из наименее оптимистичного варианта. Позже вы будете искать материалы по акциям и на скидках.

Сравнивайте цены

Чтобы сравнить цены, необязательно посещать все магазины. Вы можете сделать это с помощью сайтов сравнения цен. Это отличный способ получить представление о том, как много мы иногда переплачиваем. Особенно если вы заказываете большое количество материала, каждая сэкономленная копейка на метре/килограмме/штуке имеет значение. Умноженная на десятки или даже сотни товаров, она превращается в значительную сумму.

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Обсуждайте ремонт и узнавайте мнения

Вы можете многое узнать из Интернета, но также много информации вы получите от своих друзей, соседей, продавцов или нанятых вами профессионалов. Поговорите о ремонте со всеми, с кем только можно, и узнайте мнение из первых уст.

Если у вас есть возможность, посмотрите на свой отремонтированный дом вместе с хорошим другом или соседом и спросите их, как сработали те или иные решения. Правильный выбор - это тоже часть успеха, и в долгосрочной перспективе он позволит вам сэкономить много денег, избежав ремонта или поломок.

Покупайте с возвратом

Конечно, стоит очень тщательно рассчитывать свои потребности в конкретных материалах, но трудно избежать ситуаций, когда у вас остается небольшой излишек, который совершенно бесполезен. Хорошо, когда есть возможность вернуть товар. Если магазин не предоставляет такой возможности - подумайте о покупках в другом месте, где цены аналогичны.

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Преимущества покупки большего количества

Когда мы делаем ремонт, то, как правило, совершаем крупные покупки в строительных магазинах. Вы можете заказать в нескольких местах то, что наиболее выгодно, или попытаться получить большую скидку в одном магазине.

Стоит узнать, какие скидки предлагают магазины на большие объемы. Возможно, вы получите настолько выгодную скидку, что вряд ли стоит заказывать в другом месте и платить за доставку или транспорт. Всегда старайтесь договориться о лучшей цене.

Дайте вещам вторую жизнь

Иногда не стоит покупать все предметы обстановки в квартире или доме, чтобы освежить интерьер. Модные винтажные вещи могут создать неповторимую атмосферу, если правильно их подготовить.

Возможно, у вас есть мебель с нераскрытым потенциалом, которую нужно просто аккуратно отреставрировать? А может, на чердаке вашей бабушки хранятся красивые лампы, которые только и ждут нового хозяина? Таким образом, вы сможете сэкономить много денег.

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Перекрасить вместо замены

Новая мебель или плитка - это большие расходы. Если вы хотите сэкономить, подумайте о том, чтобы изменить сам цвет, чего может быть абсолютно достаточно. Огромный выбор красок для различных оснований означает, что вы можете перекрасить практически все, о чем мечтаете. Все, что для этого нужно, - решимость и свободное время, а эффект может быть просто потрясающим!

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Экономьте на транспорте

Выбирая магазин для заказа строительных материалов, стоит обратить внимание не только на цену товара, но и на транспортные расходы. Именно здесь может возникнуть подводный камень: низкие цены иногда компенсируются высокой стоимостью доставки.

Альтернативный вариант - поискать более дешевый вариант или найти магазин поблизости и перевезти все необходимое самостоятельно или с помощью друзей, если размер заказа не превышает ваших возможностей.

Не заставляйте себя экономить

К сожалению, наименее экономичным вариантом является покупка некачественных товаров - рано или поздно вам придется за это заплатить. Если вы не можете позволить себе качественную вещь в данный момент, лучше повременить с ее заменой.

Также никогда не стоит экономить на комфорте - неудобная кровать, непрактичная душевая кабина или слишком маленький шкаф лишат вас удовольствия наслаждаться своим домом.

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