Как почистить пятна на диване крышкой от кастрюли? Нашли невероятно простой способ
Диван, обтянутый тканью, со временем становится заметно грязным. То шерсть, то пятна. А чистка такого предмета мебели — ответственное и часто дорогостоящее занятие. Оказывается, это можно успешно сделать простым, домашним методом. Вам понадобится крышка от кастрюли.
Таким способом поделилась Алисия Джо Вон, которая активно ведёт свой канал на TikTok и показывает там оригинальные способы навести порядок в своих квартирах. Вот там она недавно и показала интернет-пользователям, как почистить диван. В комментариях под записью было много удивленных голосов. «Невероятно, он выглядит совершенно новым», — признались зрители Вона.
«У меня есть малыш, и я клянусь, что этот способ работает. Все идеально чисто после нескольких ходов с крышкой, я попробовал это на своем диване. Пятна сразу исчезли”, - восторженно ответил ей один из подписчиков.
«Я просто почистил диван. Наконец, я избавился от запаха и собачьих волос” - написал ещё один подписчик.
“Я не знаю, как я мог бы убраться без этого трюка” - можно прочитать в комментариях.
“Я воспитываю двоих детей. Пятна от молока и сока больше не являются моим кошмаром. Так я быстро от них избавляюсь”, — объяснила Алисия в видео.
Вам понадобится крышка от кастрюли, таблетка для посудомоечной машины и ткань из микрофибры для чистки дивана.
Растворите чистящее средство для посудомоечной машины в горячей воде. Затем промокните тряпку в полученном растворе. Положите влажный материал на крышку. Нам нужно убедиться, что он покрывает всю его поверхность. Чтобы ткань не соскальзывала с крышки, стоит закрепить ее резинкой для волос. Используйте подготовленное приспособление, чтобы тщательно протереть диван.
А вот и видеоинструкция:
[link href=“https://www.tiktok.com/@ajvaughan?refer=embed” title=“@ajvaughan” target=“_blank” rel=“noopener”] @ajvaughan [/link] PART 1 @Aesthetically In Home thank you for this hack! ??❤️ [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cleaninghacks?refer=embed” title=“cleaninghacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #cleaninghacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cleantok?refer=embed” title=“cleantok” target=“_blank” rel=“noopener”] #cleantok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cleaning?refer=embed” title=“cleaning” target=“_blank” rel=“noopener”] #cleaning [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/clean?refer=embed” title=“clean” target=“_blank” rel=“noopener”] #clean [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cleaningtipsandhacks?refer=embed” title=“cleaningtipsandhacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #cleaningtipsandhacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cleaningtips?refer=embed” title=“cleaningtips” target=“_blank” rel=“noopener”] #cleaningtips [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cleaningsofa?refer=embed” title=“cleaningsofa” target=“_blank” rel=“noopener”] #cleaningsofa [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/sofaclean?refer=embed” title=“sofaclean” target=“_blank” rel=“noopener”] #sofaclean [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/sofacleaning?refer=embed” title=“sofacleaning” target=“_blank” rel=“noopener”] #sofacleaning [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cleaningtiktok?refer=embed” title=“cleaningtiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #cleaningtiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/foryou?refer=embed” title=“foryou” target=“_blank” rel=“noopener”] #foryou [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/KU-LO-SA-Speed-up-version-7114701570327726854?refer=embed” title=”♬ KU LO SA (Speed up version) - Oxlade” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ KU LO SA (Speed up version) - Oxlade [/link]
Ранее Телеграф писал: Хотите легко почистить духовку, а в ней полно пригаров и жира? Не нужно все нервно тереть. Все, что вам нужно сделать, это использовать блестящий трюк, который мы раздобыли и проверили. Все, что вам нужно, это вода и один продукт, который наверняка есть у вас дома.
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