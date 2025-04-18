Как придать «магический» голубой оттенок пасхальным яйцам? Натуральный и вкусный краситель можно найти в морозилке

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.04.2025 16:07 , Обновлено: 18.04.2025

Окрашивание яиц является пасхальной традицией на протяжении многих лет, ведь праздничную атмосферу за столом создают не только сами вкусные блюда и закуски, но и их украшения. Несмотря на многообразие специальных средств для окрашивания яиц, представленных сегодня в продаже, многие хозяйки отдают предпочтение натуральным красителям, например, классическому варианту с луковой шелухой. Однако, есть и другие интересные способы натурального окрашивания, которые позволяют получить яйца необычных цветов.

Способы окрашивания яиц

В Беларуси, как и во многих странах мира, есть традиция красить яйца на Пасху. Они являются одним из центральных элементов праздничного стола и служат украшением интерьера дома.

Одним из самых популярных способов окрашивания пасхальных яиц является использование луковой шелухи, которая придаёт скорлупе различные оттенки коричневого цвета. Ещё один популярный натуральный краситель — краснокочанная капуста, которая придаёт яйцам красивый синий цвет.

Для получения яиц жёлтого цвета используется куркума, а для зелёного — шпинат.

На этот раз мы предлагаем вам покрасить пасхальные яйца черникой - она обеспечит вам по-настоящему “магический” оттенок.

Фото иллюстрационное

Как приготовить пасхальные яйца черничного цвета

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

6 яиц;

соль;

350 г замороженной черники;

1 столовая ложка уксуса;

защитные перчатки;

растительное масло для придания блеска яйцам.

[info_b]Совет: используйте защитные перчатки, чтобы сок черники за одно с яйцами не окрасил и ваши руки.[/info_b]

Положите яйца в кастрюлю, насыпьте чайную ложку соли, залейте водой так, чтобы она покрывала яйца, и варите 10 минут.

Положите в глубокую миску чернику, добавьте уксус и перемешайте. Положите в смесь яйца и оставьте на 15-20 минут. Затем положите яйца на тарелку и оставьте сушиться на час. Трогать и протирать яйца сразу после окрашивания нельзя, так как окрас вначале очень неустойчив.

Как сделать мерцающие пасхальные яйца? Проверили тренд 2023 года на практике

Через час после окрашивания бумажным полотенцем аккуратно очистите яйца от кусочков ягоды и натрите растительным маслом для блеска.

Этот способ позволяет получить яйца с неравномерным окрасом из-за кусочков ягод.

Фото иллюстрационное

Для получения яиц с более равномерным цветом нужно приготовить отвар из ягод черники. Для этого ягоды заливают стаканом воды, доводят до кипения и варят 5-10 минут, пока вода не приобретёт насыщенный черничный цвет.

Как сделать мраморные пасхальные яйца? Получится быстро и красиво

Затем отвар нужно остудить и процедить через марлю или мелкое сито. Далее в отвар добавляют уксус и погружают в него яйца. Чем больше времени они находятся в отваре, тем интенсивнее будет цвет. Можно оставить яйца окрашиваться в отваре на ночь. В зависимости от времени окрашивания яйца получатся сиреневого или фиолетового цвета.

Таким образом, используя натуральный краситель из черники, вы получите насыщенные синие или фиолетовые яйца без всякой химии.

https://telegraf.news/lifehacks/eti-pashalnye-yajca-stanut-ukrasheniem-prazdnichnogo-stola-kulinarnyj-bloger-predlagaet-ispolzovat-dlya-krashenyh-yaic-s-neobychnym-uzorom-tri-prostyh-ingredienta/

Ранее Telegraf.news рассказал, как сделать необычный узор н пасхальных яйцах с помощью риса, а также как правильно поступить со скорлупой освящённой в церкви яиц - что с ней можно делать, а что нельзя?

Выбрасывать нельзя? Священник рассказал, что делать со скорлупой от освящённых яиц на Пасху