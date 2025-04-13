Зачем добавлять рис при покраске яиц? Необычный лайфхак для идеального узора
Совсем скоро католики и православные будут отмечать главный церковный праздник — Пасху. В этот день, помимо традиционных блюд, обязательным атрибутом на праздничном столе являются яйца. Они символизируют новое начало, возрождение и жизнь. Чтобы приготовить красивые и необычные яйца на Пасху, достаточно всего нескольких ингредиентов, которые есть в каждом доме.
Эти яйца станут пасхальным хитом
Пасха стремительно приближается. Уже 19 апреля многие будут участвовать в освящении еды, чтобы в Пасхальное воскресенье начать праздничный завтрак. И накрытый стол не может быть полным без яиц.
Их обычно окрашивают в разные цвета при помощи луковой шелухи, свекольного сока или шпината. Многие люди также используют пищевые красители. Эти способы просты и дают красивый эффект. Однако мало кто знает, что даже не имея художественного таланта, мы можем легко приготовить пасхальные яйца с удивительными узорами.
Кулинарный видеоблогер из Польши Аня Зыск (Ani Zyśk) поделилась лёгким и быстрым способом, как покрасить яйца с помощью риса.
Как приготовить эффектные пасхальные яйца, которые порадуют всю семью
Чтобы приготовить крашеные яйца с необычными узорами яйца, понадобится несколько ингредиентов. Вместо луковой шелухи можно использовать свеклу, шпинат или пищевой краситель. Важно всегда добавлять в воду с красящим веществом небольшое количество уксуса. Он усилит цвет и сделает яйца ещё красивее.
Ингредиенты:
- 6 яиц;
- луковая шелуха;
- сухой рис;
- 10 мл уксуса;
- 1 литр воды;
- растительное масло для придания скорлупе блеска;
- марля;
- резинки.
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Пошаговая покраска яиц:
Шаг 1. Намочите в воде яйца и обваляйте в рисе таким образом, чтобы зёрна прилипли к скорлупе.
Шаг 2. Аккуратно заверните каждое яйцо в марлю и обвяжите резинкой.
Шаг 3. Сложите луковую шелуху в кастрюлю, залейте холодной водой и влейте уксус.
Шаг 4. Положите яйца в кастрюлю так, чтобы они были полностью покрыты водой. Варите 10 минут с момента закипания.
Шаг 5. Дайте яйцам остыть, а затем снимите марлю. Если хотите получить более тёмный цвет, оставьте яйца остывать в воде с красящим веществом.
Шаг 6. Протрите яйца бумажным полотенцем или ватным диском, смоченным в масле. Пасхальные яйца с необычным узором готовы!
Есть ещё один способ с рисом для создания яиц с красивым узором. Насыпьте в стакан немного сухого риса и добавьте пищевые красители. Перемешайте рис, чтобы он полностью окрасился. Обваляйте сваренные вкрутую яйца в цветном рисе и оставьте в нём полежать некоторое время.
Ранее Telegraf.news предлагал покрасить яйца в красивый синий цвет. Такие яйца не только украсят праздничный стол — они не содержат химических веществ, поскольку покрашены при помощи натурального красителя.
Как натурально покрасить яйца на Пасху в синий цвет? Поможет всего один продукт