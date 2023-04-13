Как сделать мерцающие пасхальные яйца? Проверили тренд 2023 года на практике

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Опубликовано: 13.04.2023 10:27 , Обновлено: 06.09.2023

В этом году одним из самых популярных и необычных способов украсить пасхальные яйца, которым блогеры и пользователи соцсетей делятся в интернете, стал рецепт так называемых "мерцающих" яиц. Яйца на видео словно покрыты бархатом, а на свету отчётливо видны крошечные блестящие кристаллики.

Однако, далеко не все доверяют рецептам из интернета. Некоторые пользователи утверждали, что это лишь очередной трюк от кулинарных видеоблогеров, которые таким образом развлекают свою аудиторию. Кто-то утверждал, что способ “не рабочий”, и никакого “божественного блеска” яйца не приобретают.

Поскольку рецепт не самый дешёвый, не каждый решится его попробовать на практике. Мы сделали это за вас - проверили и узнали, действительно ли добиться необычного мерцающего блеска пасхальных яиц можно просто… сварив их вине.

Рецепт предельно прост: нужны лишь яйца и красное вино. Раскошеливаться на дорогое нет смысла - подойдёт любое, главное - виноградное. Количество сахара в вине на результат не влияет. Красное вино окрасит яйца в тёмно-бордовый, фиолетовый, чёрный цвет - всё зависит от сорта винограда, из которого сделано вино.

Кстати, белое вино для окрашивания пасхальных яиц также подойдёт. В этом случае в него нужно добавить пищевой краситель, в цвет которого вы хотите покрасить яйца.

Яйца для окрашивания в вине можно также брать любые - мы проверяли и на белых, и на цветных яйцах, результат получился одинаковым и практически не отличим.

Итак, последовательность окрашивания:

Положить яйца в кастрюлю и залить вином так, чтобы оно полностью покрывало яйца.

После закипания вина выдержать на маленьком огне 10-15 минут.

Выключить огонь и оставить яйца в вине на 8-12 часов.

Мы оставляли яйца на ночь, а к утру получили такую красоту:

Достав яйца из вина, следует положить их на бумажные полотенца и дать им обсохнуть. По мере высыхания на поверхности станут отчетливо видны блестящие кристаллики, словно алмазное напыление.

Как поясняют специалисты, мерцающий блеск яйцам придает особое вещество, содержащееся в виноградном вине и получившее название винный камень.

[info_b]“Винный камень” - вещество, которое образуется в процессе ферментации вина из кислот, содержащихся в виноградном соке. Оно состоит из двух бесцветных солей – тартрата и гидротартрата калия, в процессе созревания вина оно окрашивается и превращается в удивительные кристаллы винного цвета. [/info_b]

Отметим также, что при кипении вина будет испаряться алкоголь и в квартире будет присутствовать его запах, поэтому рекомендуем открыть окно (пускай соседи завидуют) или включить вытяжку.

Специалисты также отмечают, что на вкус вареных яиц такой способ их приготовления не повлияет - алкоголь испаряется при кипении. Однако, запах вина на “мерцающих яйцах” всё же остаётся.

Данный рецепт не самый дешёвый и не самый быстрый, но необычный мерцающий эффект, который получается в результате, стоит и потраченных денег, и времени. Такие необычные “крашенки” точно удивят ваших родных за традиционным семейным обедом на Пасху.