Как сделать мраморные пасхальные яйца? Получится быстро и красиво

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Опубликовано: 03.04.2023 11:54 , Обновлено: 06.09.2023

Одна из традиций, связанных с Пасхой, — это украшение яиц. Кто-то красит их только в красный, кто-то любит яркие цвета. Некоторые даже окрашивают яйца вином. Мы же нашли простой «мраморный» вариант. Читайте ниже, как покрасить яйца в луковой шелухе, чтобы получился не только цвет, но и красивый рисунок.

Вам понадобятся:

сырые яйца;

луковая шелуха;

старый чулок, колготки или марля;

резинка;

кастрюля.

Что делать с яйцами и луковой шелухой?

Сначала нужно аккуратно обернуть каждое сырое яйцо луковой шелухой. Затем положите их в кусок чулка (колготок), завязав концы резинкой, чтобы яйцо не “убежало” из него.

Положите их в кастрюлю, влейте столько воды, чтобы она покрывала яйца. Когда они закипят, выключите газ и оставьте яйца в кипящей воде примерно на 20 — 25 минут.

Затем облейте яйца холодной водой из-под крана. Подождите, пока они остынут. Затем выньте их, и удалите луковую шелуху. Яйца должны стать «мраморными».

Вот еще один способ, где шелуху нужно нарезать на мелкие кусочки и заворачивать вместе с яйцами в марлю.

Кстати, многие просто закидывают яйца в воду с шелухой. В этом случае получится лишь насыщенный бордовый цвет, без рисунка.