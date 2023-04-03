Как сделать мраморные пасхальные яйца? Получится быстро и красиво
Одна из традиций, связанных с Пасхой, — это украшение яиц. Кто-то красит их только в красный, кто-то любит яркие цвета. Некоторые даже окрашивают яйца вином. Мы же нашли простой «мраморный» вариант. Читайте ниже, как покрасить яйца в луковой шелухе, чтобы получился не только цвет, но и красивый рисунок.
Вам понадобятся:
- сырые яйца;
- луковая шелуха;
- старый чулок, колготки или марля;
- резинка;
- кастрюля.
Что делать с яйцами и луковой шелухой?
Сначала нужно аккуратно обернуть каждое сырое яйцо луковой шелухой. Затем положите их в кусок чулка (колготок), завязав концы резинкой, чтобы яйцо не “убежало” из него.
Положите их в кастрюлю, влейте столько воды, чтобы она покрывала яйца. Когда они закипят, выключите газ и оставьте яйца в кипящей воде примерно на 20 — 25 минут.
Затем облейте яйца холодной водой из-под крана. Подождите, пока они остынут. Затем выньте их, и удалите луковую шелуху. Яйца должны стать «мраморными».
Вот еще один способ, где шелуху нужно нарезать на мелкие кусочки и заворачивать вместе с яйцами в марлю.
Кстати, многие просто закидывают яйца в воду с шелухой. В этом случае получится лишь насыщенный бордовый цвет, без рисунка.