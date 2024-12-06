Как белорусам избежать "синдрома новогодней ёлки"? Обратите внимание на эти 10 "простудных" признаков

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Опубликовано: 06.12.2024 09:25 , Обновлено: 03.12.2024

Ёлка - это символ Рождества и Нового года, без которого трудно представить это особенное время. Однако, как выясняется, помимо радости и волшебной атмосферы, в некоторых случаях дерево может приносить и неприятные симптомы аллергии. Узнайте, что именно представляет собой «синдром новогодней ёлки» и можно ли от него защититься.

Мало кто задумывается о том, что аллергия может быть не только на еду и пыльцу, но и на новогодние ёлки. Оказывается, этот сезонный недуг может сделать несчастным время, которое по определению должно быть наполнено радостью и волшебной атмосферой. Причин этому может быть несколько, поэтому стоит обратить внимание на некоторые признаки.

Однако стоит знать, что синдром новогодней елки вызывает не сама елка, а то, что на ней находится.

Первое исследование «синдрома новогодней/рождественской ёлки» было проведено в 1970 году. Тогда доктор Дерек М. Вайс опубликовал результаты своей работы, которые показали, что 7 % аллергиков наблюдали симптомы аллергии после того, как принесли домой живую ёлку. Однако исследование не подтвердилось, пишет Fakt.

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Его провели еще раз в 2007 году – с лучшими результатами. Доктор Филлип Хеммерс показал, что споры плесени на новогодней елке, которую он исследовал, выросли более чем в пять раз всего за две недели. Однако в 2011 году доктор Лоуренс Курландски из Медицинского университета северной части штата Нью-Йорк выявил целых 53 типа плесени на 28 проверенных новогодних елках.

В заявлении для британской газеты The Sun эксперт по аллергенам Макс Вайзберг объяснил, что пыльца других деревьев также может застревать в коре купленной живой новогодней ёлки.

Интересно, что аллергены плесени и пыли также могут встречаться на искусственной ёлке. Кроме того она покрыта многочисленными защитными или уходовыми средствами, а также собирает пылевых клещей.

Фото иллюстрационное

Симптомы “синдрома новогодней ёлки”

Факторы, получившие название «синдром новогодней ёлки», могут вызывать неприятные симптомы, которые чаще всего проявляются у людей, страдающих астмой или аллергией. Однако это может распространяться и на людей, которые ранее не жаловались на аллергию или другие проблемы со здоровьем.

Аллергия на новогодние ёлки может иметь следующие симптомы, похожие на простуду и алергию:

хрип;

чихание;

кашель;

заложенность носа;

насморк;

слезотечение;

зудом в глазах;

першение в горле.

Часто они сопровождается сыпью и головными болями. Эти симптомы могут особенно усиливаться при украшении ёлки, когда к дереву непосредственно прикасаются и оно находится ближе всего к нам.

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Как избежать “синдрома”?

Стоит знать, что это заболевание не всегда означает полный отказ от ёлки. Просто постарайтесь устранить потенциальные аллергены.

Прежде всего, необходимо вымыть ёлку. Перед тем как принести ее домой, энергично встряхните ее, чтобы избавиться от лишней пыли и пыльцы. Кроме того, чтобы избавиться от плесени, просто тщательно промойте ее водой и высушите. Главное, после выполнения этой процедуры ёлку следует оставить сохнуть на улице минимум на десяток часов.

Использование очистителя воздуха также является хорошим решением в этом случае.

Если вы заметили усиление симптомов при контакте с рождественской елкой, то при ее установке и наряжании стоит воспользоваться одноразовыми перчатками.

Влажность и высокая температура в доме могут способствовать развитию плесени. Доктор Лоуренс Курландски также порекомендовал держать нвоогоднюю ёлку дома как можно меньше времени.

Макс Висеберг также рекомендует использовать противоаллергические назальные лосьоны, такие как Organic Haymax, которые должны остановить аллергическую реакцию. Людям, страдающим аллергией на плесень, также полезно использовать в доме очиститель воздуха и регулярно и тщательно пылесосить такие предметы, как одеяла и плюшевые игрушки.

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