Когда белорусам ставить ёлку в 2024 году? Вот какие дни "заряжены на благополучие". А что говорят традиции?

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Опубликовано: 20.11.2024 16:42 , Обновлено: 28.01.2025

Ноябрь близится к завершению, и в белорусских магазинах уже выставили новогодний ассортимент. Предпраздничная суета начинается и на белорусских улицах, и площадях. А когда пора ставить новогоднюю ёлку дома? Многие привыкли ориентироваться в этом вопросе на свое внутреннее ощущение праздника, но есть даты и приметы, которые по поверьям помогут притянуть удачу и благополучие в новом году. Рассказываем, на какие даты ориентируются верующие, жители Европы и какие дни принесут благополучие, согласно фен-шую.

К установлению ёлки дома можно подойти по-разному. Одни пытаются подстроиться под традиции христианства, другие больше верят в китайские практики фен-шуй, а третьи и вовсе предпочитают самый практичный подход и стараются подобрать такой день, который даст возможность живой ёлочке пережить все праздники и не осыпаться.

Разумеется, ничего страшного не произойдёт, если установить и украсить ёлочку в какой-то не такой день, но почему бы не сделать этот процесс увлекательнее и не попытаться привлечь такое желанное благополучие и счастье в дом?

Когда ставить ёлку православным и католикам?

Для начала стоит напомнить, что украшение новогодней ёлки — обычай, пришедший из языческих обрядов, и церковными правилами он никак не регламентируется.

Тем не менее, в XVIII веке ель в Европе стала атрибутом Рождества. В некоторых странах, например в Германии, её принято устанавливать в первый день Адвента или в четвёртое воскресенье перед католическим Рождеством, которое в этом году приходится на 1 декабря.

[info_b]В христианском календаре Адвент знаменует собой период до рождения Христа, заканчивающийся в канун Рождества.[/info_b]

Тем не менее, в разных странах Европы используются разные подходы: в Италии многие не устанавливают елки до 15-го декабря , тогда как в более северных частях Европы, включая Бельгию, Люксембург и Нидерланды, огни на ёлках зажигают уже 6 декабря.

В Беларуси, так же как и в России, традиция украшать ёлку связана в большей степени с Новым годом, а не с Рождеством. Впервые она была завезена ещё Петром Первым в 1699 году. Царь попытался укоренить её в народ после своего путешествия по Европе и издал соответствующий указ, в котором повелел вести летоисчисление от Рождества Христова и отмечать новолетие не 1 сентября, как раньше, а 1 января.

Празднество, согласно его указу, должно было включать пускание фейерверков, зажигание огней и украшение города хвойными ветвями. Однако традиция ставить ёлку устоялась и прижилась только к концу XIX века.

Для большинства белорусов ёлка - символ Нового года, а не Рождества, но теперь традиция прижилась даже в церковных учреждениях и начала сочетать в своём образе христианскую и обрядовую символику двух праздников. Однако официально ни католическая, ни православная церковь такую дату не устанавливает.

Тем не менее, по сложившейся традиции ёлку обычно ставят накануне Рождества, которое для католиков приходится в ночь с 24 на 25 декабря. Православные же отмечают Рождество в ночь с 6 на 7 января, но чаще предпочитают ставить ёлку в декабре, чтобы она была установлена и к светскому празднованию Нового года тоже.

Как видите, какой-либо правильной и точной даты нет, но можно ориентироваться и на самый практичный для себя подход.

Например, в случае, если вы ставите настоящую ёлочку, то лучше всего установить её начиная с середины декабря, примерно за 2 недели до Нового года. Тогда есть шанс, что дерево простоит все новогодние праздники до конца января (если его регулярно поливать).

Какие даты установления ёлки считаются самыми благоприятными в 2024 году?

Поставить ёлочку можно и ориентируясь на популярную китайскую практику фэн-шуй. Её адепты полагают, что следуя советам фэн-шуй, можно создать благоприятную атмосферу в доме и “зарядиться жизненной энергией и благополучием”.

[info_b]Фэншуй, или фэн-шуй (кит. дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства. Заявленная цель фэншуй — поиск благоприятных потоков энергии ци и их использование на благо человека[/info_b]

Практики фэн-шуй и эксперты по дизайну рекомендуют устанавливать ёлку в том месте в доме, которое “гармонирует с энергетической картой фэн-шуй”, также известной как карта Багуа.

Считается, что, выбрав правильное место (сектор), время и день, можно усилить влияние позитивной энергии на различные аспекты жизни.

«Идеальными местами для рождественской елки с точки зрения фэн-шуй являются зоны Богатства, Славы или Семьи в доме. Такое размещение способствует изобилию и процветанию», — рассказала ведущий дизайнер интерьеров в JD Elite Interiors Кили Смит.

Таким образом, согласно фен-шуй следующие места в доме влияют на эти сферы жизни:

Центр (Здоровье и Благополучие),

Юго-Запад (Любовь и отношения),

Юг (Слава и репутация),

Юго-Восток (Богатство и Процветание),

Восток (Семья и Здоровье).

А вот так выглядит календарь благоприятных дней для установления ёлки в 2024 году. Жёлтым цветом обозначены самые благоприятные. Остальные - нейтральные.

Календарь составлен экспертами art-fenshui.ru

Согласно фен-шуй, есть неблагоприятные места для установки ёлки. По словам экспертов-практиков, лучше не размещать ёлки возле ванных комнат и туалетов, так как эти зоны связаны с истощением энергии, даже если они попадают в одно из желанных “счастливых направлений”.

«В спальне энергия ян, вырабатываемая деревом, особенно в сочетании с освещением, может нарушить энергию инь, необходимую для спокойного сна, что затруднит мирный ночной сон», — рассказала дизайнер и основатель House Customize Яма Джейсон.

Кроме того, не рекомендуется размещать дерево под открытыми балками или низкими потолками, так как это, по словам адептов, “создаёт угнетающую энергию и ограничивает положительный поток ци”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в белорусских городах уже начали ставить на улицах новогодние ёлки. Так, несколько штук заметили в Минске. Еще по одной — в Бресте, Гродно, Витебске и Гомеле. Местные жители в соцсетях поделились фотографиями.

«А чего не первого сентября?» — По всей Беларуси начали ставить новогодние ёлки. Понравилось не всем