Зачем сбрызгивать обувь лаком для волос? Вот какие надоевшие проблемы решит этот трюк

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Опубликовано: 10.06.2024 16:16 , Обновлено: 10.06.2024

Нередко применение некоторых средств не по целевому назначению может помочь избавиться от целого ряда проблем. Лак для волос - как раз такое средство. Обрызгивая им обувь и стопы, вы можете решить несколько давно надоевших проблем. Вот как лак для волос можно использовать для борьбы с загрязнениями, мозолями и окраской носков.

Лак для волос для чистки обуви

Существует множество домашних методов ухода за обувью. Знание этих хитростей, безусловно, облегчит нам жизнь, но также убережет от ситуаций, когда нам нужно быстро выйти на улицу, а любимая обувь грязная или требует быстрой полировки. Что можно сделать, чтобы привести в порядок свою обувь? Оказывается, в таким ситуациях можно прибегнуть к использованию лака для волос. Он отлично подойдет в качестве средства для чистки обуви. Просто распылите его на чистую и сухую обувь. Она будет блестеть, а лак создаст барьер, который на дольше защитит ее от неблагоприятных погодных условий.

Зачем обрызгивать обувь лаком изнутри?

Лак для волос может помочь в борьбе с еще одной довольно распространенной проблемой, связанной с ношением обуви. Речь идет о покраске носков. Ну, наверное, каждый так или иначе попадал в ситуацию, когда кроссовки пачкали светлые носки. Чаще всего это происходит в теплые дни, когда потеют ноги. Как с этим справиться? Перед выходом из дома обрызгайте внутреннюю часть обуви лаком для волос, и у вас никогда не будет окрашенных носков. Это связано с тем, что лак создает защитный слой, через который не проникает краситель.

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Лак в борьбе с скольжением и мозолями

Нередко женщины могут столкнуться с тем, что новые туфли сильно натирают ноги. В этих ситуациях также вам на выручку может прийти лак для волос. Когда туфли трут и образуют мозоли на стопах вы можете перед тем, как надеть обувь, побрызгать на стопу лаком. Нога перестанет скользить и тереться о поверхность туфель и проблема решится.

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