Как избавиться от моли в шкафу? Нашли 3 эффективных средства, которые защитят одежду без химии

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 25.09.2024 10:38 , Обновлено: 25.09.2024

Моль - достаточно надоедливый паразит, который нередко окучивает комнатные шкафы, где питается одеждой. Избавиться от неё может представляться задачкой со звёздочкой, однако не спешите вооружаться тяжёлой химией. Существует множество безопасных и экологичных способов выдворить незваную гостью из дома. Рассказываем, как с ней бороться при помощи 3 простых средств.

Сами по себе взрослые особи моли не представляют серьезной угрозы для дома, хотя и выглядят надоедливыми. Однако прожорливые личинки платяной моли поедают ткани, особенно хлопок и шерсть. Такое явление, кроме того, что выглядит неприятно, чревато проявлениями аллергии и разнесением микробов. Иногда присутствие моли и масштабы её злодеяний приводят к тому, что в мусорку приходится выбросить любимую одежду и вещи из шкафа.

Бороться с вредительницей можно и нужно с максимальной безопасностью для себя. Рассказываем, как.

Кедровое дерево

Когда нужно выдворить моль из шкафа с одеждой, стоит обратить свой взор на кедровое дерево. Кедр содержит в себе ароматические масла, которые будут эффективно отпугивать моль из шкафа. Самое простое - это приобрести масло кедра и сделать несколько ароматизаторов в шкафу с его помощью. Например, нанести масло на несколько спонжей или ватных шариков и разместить в уголках шкафа. Также можно завести кедровые вешалки. Их естественный аромат будет отваживать моль от идеи поселиться в вашем шкафу.

99% людей не знают, зачем класть рис и лавровый лист в банку с сушеными грибами

Ароматные травы

Несколько ароматных трав также могут эффективно отпугнуть моль. В их числе розмарин, тимьян, гвоздика, лаванда и лавровый лист. Попробуйте положить травы в небольшой тканевый мешочек и повесить его в шкафу.

Вы также можете разбавить травяные эфирные масла водой и слегка распылить эту смесь в шкафу.

Устали от надоедливой моли? Этот простой и дешёвый способ раз и навсегда избавит вас от вредителей в шкафу

Уксус

Как вы уже поняли моль не переносит резких запахов. Однако уксус способен не только отпугнуть моль, но и убить её личинки. Использовать этот продукт для борьбы с платяной молью можно несколькими способами.

Уксусный спрей. Вы можете нанести уксус на поверхность шкафа и мебели с помощью губки или тряпки или распылить из пульверизатора. Уксус — натуральное чистящее средство, которое меняет уровень pH поверхностей, к которым он прикасается. Яйца и личинки моли, подвергшиеся его воздействию не выживут в такой среде.

[info_b]*Для борьбы с молью этим способом подойдёт 6%-ный дистиллированный белый уксус. Будьте осторожны при использовании уксуса в доме, так как он может повредить некоторые поверхности, такие как металлы, каменные столешницы и деревянные полы.[/info_b]

Зачем класть активированный уголь в шкаф осенью? Вот как этот трюк позволит стирать одежду реже

Уксусная ловушка. Для создания такой ловушки потребуются яблочный уксус и средство для мытья посуды. Поставьте небольшую миску или банку рядом с местом обитания моли и наполните её смесью из яблочного уксуса и нескольких капель средства мытья посуды. Запах яблочного уксуса привлечет моль, и она прилетит на приманку. Однако мыло разрушит поверхностное натяжение, заставляя их тонуть в жидкости. Лучше всего регулярно обновлять ловушки, чтобы поддерживать их эффективность.

Для создания такой ловушки потребуются яблочный уксус и средство для мытья посуды. Поставьте небольшую миску или банку рядом с местом обитания моли и наполните её смесью из яблочного уксуса и нескольких капель средства мытья посуды. Запах яблочного уксуса привлечет моль, и она прилетит на приманку. Однако мыло разрушит поверхностное натяжение, заставляя их тонуть в жидкости. Лучше всего регулярно обновлять ловушки, чтобы поддерживать их эффективность. Уксусные шарики. Вы можете скатать шарики из ваты и пропитать их уксусом, после чего разложить по уголкам шкафа. Запах уксуса побудит вредителя покинуть это место. Это хороший способ профилактики, однако он не будет эффективным способом в борьбе с масштабным заражением платяной молью. Можно использовать его комплексно с другими методами.

Вы можете скатать шарики из ваты и пропитать их уксусом, после чего разложить по уголкам шкафа. Запах уксуса побудит вредителя покинуть это место. Это хороший способ профилактики, однако он не будет эффективным способом в борьбе с масштабным заражением платяной молью. Можно использовать его комплексно с другими методами. Стирка с уксусом. Если у вас есть подозрение, что на какой-то вещи могут быть личинки моли, то вы можете замочить её в уксусе либо постирать вещь с его добавлением. Для замачивания смешайте равные части воды и уксуса в тазу или раковине и замочите пораженную одежду, занавески или тканевые изделия в растворе на один-два часа, после чего постирайте вещь с порошком, как обычно.

Ранее Telegraf.news писал о том, что случается, что можно достать любимый вязаный свитер или кофту из шкафа и обнаружить, что на ней потрудилась моль, наделав дырок. Даже если вы не вязальщица 80-го уровня и не штопальщик 90-го, вещь можно спасти собственноручно: зашив незаметно, подняв петли без помощи вязальных спиц или сделав над дыркой красивую вышивку иголкой с вязальной нитью. Собрали оригинальные способы с видео.

Как замаскировать дырки на вязаных вещах? Нашли 3 оригинальных способа без использования спиц