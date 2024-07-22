Как белорусам вырастить голубику на подоконнике? Это проще, чем вы думаете

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Опубликовано: 22.07.2024 10:15 , Обновлено: 22.07.2024

Голубика — очень популярная в Беларуси летняя ягода. Это неудивительно, ведь она не только очень вкусная, но и чрезвычайно полезная. Некоторые предпочитают собирать ее в лесу, другие выращивают на своих участках. Но что делать, если есть только балкон или вообще подоконник? Оказывается, можно наслаждаться голубикой в горшках. Как вырастить ягоды у себя дома?

[info_b]К слову, в июле этого, 2024 года, белорусы объявили о небывалом урожае голубики. Специалисты сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) “Прогресс-Вертелишки” в Гродненском районе спрогнозировали, что урожай этой ягоды будет в 2 раза больше, чем в прошлом году. Там отметили, что с одного куста должно выйти 3-3,5 кг ягод, причем сладких.

Голубику уже начали продавать по всей Беларуси. Самую низкую цену Telegraf.news нашел в Пинске — по 6 рублей за 1,7 кг.

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Выращивание голубики на балконе или подоконнике — отличное и удобное решение, которое позволит вам наслаждаться вкусом этой чрезвычайно полезной ягоды. Чтобы собрать обильный урожай, нужно позаботиться всего о нескольких вещах. Как ухаживать за голубикой в горшках?

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Почему стоит начать выращивать голубику в доме?

Голубика ценна не только своим вкусом, но и тем, что обладает многочисленными питательными свойствами. Плоды богаты витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, что делает их просто невероятным дополнением к здоровому питанию.

Кроме того, выращивание голубики в горшках дает множество преимуществ. Прежде всего, это дает нам доступ к свежим ягодам под рукой.

А еще кусты визуально привлекательны, поэтому они еще больше улучшат внешний вид балкона или подоконника.

Какие сорта голубики лучше всего подойдут для домашних условий?

Выбирая сорта голубики для выращивания в горшках, лучше остановить свой выбор на сортах, которые не вырастают слишком большими, что делает их идеальными для ограниченного пространства. Вот несколько примеров идеальных сортов голубики для балкона:

Top Hat - миниатюрный сорт голубики, вырастающий до 50 см в высоту. Он отлично подойдет для выращивания в небольших балконных горшках. Плоды этого сорта сладкие и ароматные

Northblue (НортБлю) - один из самых популярных полувечнозеленых сортов. Он вырастает до 60-90 см в высоту и является морозоустойчивым. Плоды этой голубики вкусные и твердые.

Айно - сорт, вырастающий до 70-80 см в высоту. Он устойчив к низким температурам и прекрасно чувствует себя в горшках. Плоды этого сорта среднего размера, приятные на вкус и сочные.

Baby Blue - этот уникальный сорт вырастает всего до 30-50 см в высоту, что делает его идеальным для небольших балконов. Его плоды небольшие, но очень вкусные.

Где купить саженцы?

Купить саженцы голубики можно, например, на рынках и садовых магазинах. А также в интернет-магазинах (найти их можно введя соответствующий запрос в поисковую строку).

Какие горшки выбрать для выращивания голубики?

То, какие горшки вы выберете для голубики, имеет большое значение. Это ключевой элемент, обеспечивающий здоровый рост растения.

Прежде всего, горшок должен быть достаточно большим, чтобы вместить растущие корни. В идеале его минимальный средний размер должен составлять около 40 см. Деревянные и керамические горшки - хороший выбор, так как они обеспечивают теплоизоляцию.

[info_b]Избегайте пластиковых емкостей, которые летом легко нагреваются.[/info_b]

Позаботьтесь также о дренаже для голубики. Для этого в горшке должны быть отверстия, чтобы предотвратить чрезмерное скопление воды.

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Как посадить?

Возьмите горшок не менее 35 литров. На дно выложите керамзит слоем примерно в 10 см.

Для грунта смешайте кислый торф, песок, сосновую кору (4:1:2), 1/2 чайной ложки серы.

[info_b]Это позволит поддерживать нужную кислотность, хорошую водопроницаемость и аэрацию корней.[/info_b]

Добавьте 1 ч.л. микоризы под корни. Также можно посыпать землю или корни при посадке корневином.

Почва не должна быть сухой.

Как ухаживать за голубикой в горшке?

Голубика любит расти на полном солнце и лучше всего плодоносит именно на таких участках. Кроме того, растение любит влажный субстрат, поэтому очень важно регулярно поливать его, особенно в засушливые периоды.

Помните, что голубика также нуждается в регулярных подкормках. Лучше всего использовать специальные удобрения для кислотолюбивых растений, так как они обеспечат их необходимыми питательными веществами.

Удобрять голубику следует весной до начала вегетации и летом в период интенсивного роста.

Также очень важно проводить обрезку голубики, чтобы поддерживать здоровый рост и обеспечить обильный урожай. При обрезке следует удалять старые, больные или поврежденные побеги.

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