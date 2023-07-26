Как отмыть одежду от любых ягод без усилий? Проще способа не существует

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 26.07.2023 12:22 , Обновлено: 12.09.2023

Ягоды — вкусный и полезный продукт. Однако они могут доставлять и большие неприятности — пятна на одежде, которые не всегда легко удалить. Однако отчаиваться не стоит. Есть невероятно простой способ отмыть любую одежду (ну почти) от ягод за считанные секунды без всяких химических средств и усилий.

К сожалению, не все знают об этом лайфхаке — многие уже успели выбросить несколько маек или штанов в мусорку. Но теперь есть или перебирать сочные чернику, голубику, вишню и другие ягоды станет намного спокойнее — вы без труда отстираете одежду. Ведь вам понадобится только вода.

Натяните одежду на какую-нибудь миску или тазик пятном вниз, вскипятите воду и, подняв чайник повыше, начните потихоньку проливать через нее кипяток. Да, больше ничего не нужно. Повторяйте это, пока грязь не исчезнет. Просто магия какая-то!

[info_b]Некоторые говорят, что важно выливать кипяток именно с большой высоты. Чем дальше ваши руки от ткани, тем сильнее и быстрее струя кипятка ударит по пятну и “прогонит” его. Например, делать это в ванне — самый безопасный способ избежать брызг кипящей воды. Если у вас нет ванны, вы можете положить испачканную одежду на дно кухонной раковины и встать на табуретку над раковиной, чтобы добиться достаточной высоты и силы. [/info_b]

Дальше просто постирайте одежду как обычно.

Чем раньше вы примените этот способ, тем, конечно же, лучше. Но если вы не можете сделать это сразу, то трюк с кипятком нормально сработает в течение 24 часов. Главное в это время — не стирать и не сушить вещи, испачканные ягодами, потому что так пятно точно закрепится.

Лимонный сок

Ели вашей одежде кипяток противопоказан, у нас есть еще один лайфхак. Он отлично работает со свежими ягодными пятнами.

[info_b]Не используйте лимонный сок для черных и темных вещей, потому что он может отбеливать ткань.[/info_b]

Начните с промывания пятна под холодной проточной водой. После этого выдавите на пятно лимонный сок. Дайте пропитаться 30 минут. Смойте лимонный сок и повторите, если пятно все еще там. Постирайте одежду как обычно.

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