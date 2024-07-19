Как вырастить изгородь из туй бесплатно? Сделайте так в июле, чтобы к осени иметь густые саженцы

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Опубликовано: 19.07.2024 12:47 , Обновлено: 20.07.2024

Пышная зелёная изгородь туй - мечта многих белорусов. Однако посадка достаточного количества этих растений может показаться финансово затратным мероприятием. Немногие знают, но размножить тую без труда можно и самостоятельно. Эксперт белорусского производителя средств защиты растений Procvetok показала в TikТok, как можно получить и укоренить новые саженцы в июле, чтобы уже осенью любоваться молодыми растениями.

Как отметила биолог и садовод Юлия Кондратенок, заняться размножением следует заняться в середине лета.

Для этого следует нарезать ветки туи. Для укоренения подойдут даже оставшиеся после стрижки.

“От большой ветви оторвите веточки размером от половины до целой ладони, обязательно с пяткой – кусочком древесины”, - рассказала специалист.

Слишком длинные пяточки нужно укоротить до 1 см, а в нижней части черенков удалить хвою до высоты 2-3 см.

После обрезки черенков их стоит погрузить в раствор сенной палочки на час. Такое средство можно приготовить самостоятельно, купить в садоводческом магазине либо заменить “Фитоспорином”.

Такая процедура позволит черенкам не загнить, простимулирует рост корней и обеспечит лучшую приживаемость.

После этого подготовленные черенки нужно посадить в рыхлый и лёгкий грунт, заглубив на 2-3 см. Обязательно укройте их разрезанной бутылкой и притените.

Дальше стоит не забывать их регулярно опрыскивать и поливать.

“Через две недели начнётся образование корней, а уже к осени у вас будут крепкие пушистые саженцы!”, - рассказала садовод.

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Как приготовить раствор сенной палочки самостоятельно?

Фото: dzen.ru

Сенная палочка - это полезная бактерия, которая живет на корнях растений и защищает их от загнивания и болезней. Приготовить смесь с сенной палочкой несложно, но на это потребуется несколько дней.

Для приготовления такого раствора вам потребуется высушенная скошенная трава. Подойдёт и газонная.

Соберите её в пакет, неплотно закройте и положите в теплицу. Когда сено сопреет, в нём образуются споры сенной палочки. Следите, чтобы не было плесени. Заполните кастрюлю полежалым сеном до половины, залейте водой и добавьте столовую ложку строительного мела. Закипятите смесь и поварите около 10 минут, помешивая. Споры сенной палочки не умирают во время кипячения, а вот патогены - да. После дайте отвару остыть, после чего перелейте в ведро. Укройте ёмкость тканью и поставьте в тёплое место, например, в теплицу на 2-3 дня. Когда на поверхности отвара образуется блестящая плёнка, смесь готова. Процедите её и используйте по назначению.

Раствор сенной палочки можно использовать и для полива огорода. Он обладает противогрибковым эффектом и станет отличным средством для профилактики и лечения заболеваний растений.

Поливайте их под корень либо опрыскивайте листья 1 раз в неделю. Используйте только свежий отвар.

Ранее Telegraf.news писал о том, что садовод-биолог Юлия Кондратенок рассказала в блоге белорусского производителя средств защиты растений Procvetok в TikТok о приёме, к которому прибегают опытные садоводы, чтобы сэкономить на обрезке и заставить “спящие” ветви плодоносить.

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