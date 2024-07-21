"Такого за 21 год не было" - Урожай голубики в Беларуси побил все рекорды. Где купить за 6 рублей?

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Опубликовано: 21.07.2024 18:32 , Обновлено: 21.07.2024

Белорусы рассказали о небывалом урожае голубики летом 2024 года. По прогнозу специалистов сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) "Прогресс-Вертелишки" в Гродненском районе, урожай этой ягоды будет в два раза больше, чем в прошлом году. Посмотрели, по какой цене продают голубику в магазинах торговых сетей, на рынках и обычные белорусы в интернете.

“Думаю, будет в два раза больше, чем в прошлом году. С гектара должны тонн семь, наверное, собрать. С куста должно 3-3,5 кг выйти. Ягода в этом году порадовала. Солнца достаточно, поэтому она сладкая”, - отметил начальник производственного участка №5 СПК “Прогресс-Вертелишки” Сергей Сакута, передало агентство БелТА.

Фото: агентство БелТА

“Посмотрите, какие кусты! Они лежат даже, настолько много ягод! Если бы не заморозки, то было бы еще больше! Такого урожая за 21 год, сколько здесь выращивается голубика, не было”, - поделился полевод Юрий Еремич.

Тем временем белорусы стали размещать на площадке kufar.by объявления о продаже голубики. Так, пользовательница из Баранович Брестской области продает эту ягоду по цене 11 рублей за кило. А при покупке пяти и более килограммов стоимость за один кило - 10 рублей.

Другая пользовательница kufar.by из Пинска продает голубику за 6 рублей. Вероятно, это цена за 1,7 кило, так как именно этот объем указан в описании объявления. “Голубика свежесобранная, сладкая, большая, со своего участка. По городу возможна доставка”, - написала белоруска.

Фото: kufar.by

Продают голубику на kufar.by и в Витебске. Цена за пол-литра - 5 рублей, 1 литр - 10 , 5 литров - 40 рублей. В Волковыске Гродненской области кило этой ягоды предложили купить за 13 рублей. “С личного приусадебного участка. Привоз в Волковыск - 28 июля с 15:00 до 17:00. От 5 кг цена - 11 рублей. Ягода крупная и сладкая”, - написала белоруска.

Фото: kufar.by

Еще одно объявление о продаже голубики - из Минска. Здесь стоимость одного килограмма - 11 рублей. “Ягода среднего размера, сладкая и вкусная, без какой-либо химии. Фасована в ящики по 5 кг. Бесплатная доставка по городу - от 3 ящиков”, - указала продавец.

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В Полоцке Витебской области предложили купить голубику по цене 8 рублей за литр, стоимость в Гомеле - 12 рублей за кило (доставка бесплатная при заказе от 2 килограммов).

[info_b]И это не все объявления о продаже голубики от белорусов на kufar.by. Полный список - по ссылке. [/info_b]

По чем голубика в магазинах и на рынках

Цены в торговых сетях, конечно, выше. Так, в Green можно купить упаковку белорусской голубики весом 250 граммов за 8,99 рубля. Стоимость в сервисе edostavka - 4,69 рубля (за 125 граммов). Полкило этой ягоды можно купить здесь за 12,99 рубля.

Продается на edostavka также голубика со скидкой 21% по цене 17,99 рубля за кило.

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А вот цена на эту ягоду на Комаровском рынке в Минске - 10-12 рублей за кило. На рынке в Марьиной Горке Минской области голубику продают за 15 рублей.

Фото: smartpress.by

Отметим, что еще в июне голубику продавали в среднем по 25 рублей за кило на рынках (в магазинах - по 50, весной стоимость могла доходить до 80 рублей).

Ранее Telegraf.news рассказывал о ценах на закупку черники у населения. К примеру, на Гомельщине ценник за килограмм этой ягоды был в начале июля от 4 до 6 рублей. В Лиде Гродненской области чернику закупали за 4,5 рубля, а в Бобруйске Могилевской области — за 5.

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