Это должен сделать каждый белорус во время грозы. Почему нельзя мыться и разговаривать по домашнему телефону?

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Опубликовано: 25.07.2024 10:34 , Обновлено: 25.07.2024

Летом гроза может застать белорусов на пешей прогулке в парке, на берегу озера или в поездке. Самое опасное проявление разгулявшейся стихии, помимо сильного ветра — это молния. Она может привести к трагическим событиям и даже к гибели людей, которые оказались не в том месте и не в то время. Но если соблюдать правила поведения в грозу, можно снизить риск смертельного удара молнии.

[info_b]На самом деле риск получить удар молнии крайне низок, но лучше быть готовым к любой опасности.[/info_b]

Как вести себя в грозу в помещении

Несмотря на то, что дом считается наиболее безопасным укрытием во время грозы, нередко люди получают удар молнии в помещении. Вот несколько советов, как обезопасить себя в грозу:

Не контактируйте в грозу с водой — не купайтесь, не мойте руки и посуду, так как молния может пройти через водопроводную систему. Пластиковые трубы уменьшают риск попадания молнии в помещение, но лучше избегать контакта с проточной водой во время грозы.

Отключите всю электронную технику и не касайтесь её во время грозы. Это касается телевизоров, компьютеров, ноутбуков, игровых систем, стиральных машин, холодильников, сушилок и прочей техники.

Не подходите к окнам, дверям, балконам и крыльцу.

Не используйте проводные телефоны. Сотовые телефоны безопасны в грозу.

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Как защитить питомца во время грозы

Домашние животные не могут защитить себя от молний — ответственность за их безопасность лежит на хозяевах.

Не оставляете питомца в грозу на улице. Собачья будка или вольер — это не надёжное укрытие от молнии. Если на животном есть металлический ошейник или поводок, снимите его на время грозы. Металл — хороший проводник электричества и может усугубить травму при ударе молнии.

Не подпускайте питомцев к окнам, дверям и балкону.

Что делать, если гроза застала на улице

Уточняйте прогноз погоды

Сильные грозы с молниями обычно случаются во второй половине дня или ближе к вечеру. Всегда уточняйте прогноз погоды на день, если вам нужно выйти из дома и особенно если вам предстоит принять участие в мероприятии на открытом воздухе. Если прогноз предвещает грозу, или отложите дела, или убедитесь, что вам будет доступно подходящее укрытие в грозу.

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Следите за погодой

Находясь на природе, не забывайте посматривать на небо. Гроза начинается не мгновенно, и у вас будет какое-то время подготовиться к ней. Сначала на небе начнут скапливаться тучи почти чёрного цвета, станет темнеть, ветер почти стихнет, и воздух станет тяжёлым из-за скопившейся в нём влаги. Вспышки на горизонте — зарницы. Это предвестники грозы. Они видны с той стороны, откуда идёт атмосферный фронт.

Если гроза застала на природе, необходимо определить примерное расстояние до грозового фронта и понять, приближается он к вам или удаляется. Сделать это можно, засекая время между зарницей (вспышкой) и раскатом грома. Три секунды примерно равны одному километру. Если время между зарницей и громом растёт — грозовой фронт отдаляется от вас. Если время сокращается — гроза приближается и нужно принимать меры предосторожности.

Ищите безопасное укрытие

Если грозовой фронт приближается, нужно идти в укрытие. Самые надёжные из них — дома, магазины, торговые центры, офисные здания.

Нельзя прятаться во время грозы в следующих местах:

навесы на пляже;

веранды;

беседки;

открытые транспортные средства.

Во время грозы нужно держаться подальше от открытых пространств: спортивных полей, детских площадок, пляжей, бассейнов, прудов и озёр. Избегайте объекты, которые могут притянуть разряд: линии электропередач, высокие деревья.

Долой металл!

Металл является хорошим проводником электричества и в грозу представляет большую опасность. Если вы попали в эпицентр разгулявшейся стихии, снимите с себя все металлические предметы.

Что делать, если гроза застала вдалеке от населённых пунктов

Если вы попали в грозовой фронт на открытом пространстве, например, в поле или в горах, ваша задача — не возвышаться над поверхностью.

Ищите любое подходящее углубление в земле или сядьте на корточки, обхватив себя руками. Если просто лечь на землю плашмя и молния ударит рядом, то вы подставите под удар большую площадь тела.

[info_b]Категорически нельзя прятаться в грозу под отдельно стоящими деревьями![/info_b]

В горах утёсы, выступы, отдельно стоящие камни и валуны могут притянуть разряд, поэтому от них нужно держаться подальше. Если поблизости есть пещера — лучше укрыться в ней. Если нет — ищите углубления в земле или разместитесь на пологом склоне.

Если во время грозы вы оказались в парке или на лесной опушке, держитесь подальше от высоких деревьев. Особенно в грозу опасны кедр и дуб из-за хорошей электропроводности. Найдите овраг или канаву и переждите непогоду там.

Если во время грозового фронта вы находитесь в воде, сразу же возвращайтесь на берег и отойдите от водоёма подальше.

Опасно ли находиться в машине во время грозы?

Гроза может застать в дороге. Если вы находитесь в машине, не покидайте её. Шины не проводят электричество, и переждать разгулявшуюся стихию в машине вполне безопасно. Но лучше прекратить движение во время грозы, переждать ее и затем продолжить путь.

Если вы попали в грозу на мотоцикле, нужно искать укрытие в помещении или лечь на землю. Хотя резина на колёсах байка не проводит электричество, но мотоциклист возвышается над поверхностью и может притянуть разряд.

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Как спасти человека, которого ударила молния?

Если в человека попала молния, вызовите профессиональную помощь и помогите пострадавшему до прибытия врачей. К людям, в которых ударила молния, можно безопасно прикасаться.

Если пострадавший находится в зоне повышенного риска, например, в поле или под отдельно стоящим деревом, его нужно перенести в безопасное место. Нельзя переносить пострадавших с переломами или кровотечением. Молния часто приводит к остановке сердца. Проверьте, дышит ли пострадавший и есть ли у него сердцебиение. Лучшие места для проверки пульса — сонная артерия и бедренная артерия.

Если человек не дышит, немедленно начните реанимационные мероприятия до прибытия помощи.

Если пострадавший дышит нормально, проверьте, есть ли у него другие возможные травмы и окажите помощь.

Ранее Telegraf.news писал, что в соцсети Х появился 20-секундный ролик, на котором показана, как молния в непогоду ударила в дерево, под которым стояли четыре человека. Случай произошел в Индии.

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