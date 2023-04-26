Что делать, если гроза застала на велосипеде или в машине? В МЧС рассказали правила

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Опубликовано: 26.04.2023 15:25 , Обновлено: 26.04.2023

Синоптики предупредили белорусов о грозах в конце апреля. В связи с этим в МЧС рассказали, что обязательно нужно сделать, а чего делать нельзя. А как быть, если непогода застала в дороге?

Тем, кто во время грозы находится дома, спасатели посоветовали:

закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;

не растапливать печь;

не разговаривать по телефону;

во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне,;

не стоять рядом с окнами;

выключить телевизор, компьютер и другие электробытовые приборы.

Если погодное явление застало вас в лесу, следует спрятаться на низкорослом участке, но ни в коем случае не возле высоких деревьев.

А что делать тем, если гроза началась во время поездки на авто? В МЧС порекомендовали не выходить из машины, закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

В случае, если вы ехали на велосипеде или мотоцикле, следует прекратить движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от вашего транспорта.