Что делать, если гроза застала на велосипеде или в машине? В МЧС рассказали правила
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Синоптики предупредили белорусов о грозах в конце апреля. В связи с этим в МЧС рассказали, что обязательно нужно сделать, а чего делать нельзя. А как быть, если непогода застала в дороге?
Тем, кто во время грозы находится дома, спасатели посоветовали:
- закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;
- не растапливать печь;
- не разговаривать по телефону;
- во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне,;
- не стоять рядом с окнами;
- выключить телевизор, компьютер и другие электробытовые приборы.
Если погодное явление застало вас в лесу, следует спрятаться на низкорослом участке, но ни в коем случае не возле высоких деревьев.
А что делать тем, если гроза началась во время поездки на авто? В МЧС порекомендовали не выходить из машины, закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.
В случае, если вы ехали на велосипеде или мотоцикле, следует прекратить движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от вашего транспорта.
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