Никогда не трогайте это в машине во время грозы. Эксперты назвали 4 опасные вещи

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Опубликовано: 21.08.2023 07:30 , Обновлено: 20.08.2023

Во время езды многие любят опустить окна и впустить в автомобиль теплый воздух и запах свежескошенной травы. Однако если вы находитесь в машине во время грозы, есть определенные вещи, которые не стоит трогать. Эксперты назвали 4 таких предмета, даже прикосновение к которым может быть смертельным. Как обезопасить себя на дороге?

Несмотря на то, что во время грозы может показаться, что вы защищены, пока находитесь внутри автомобиля, прикосновение к дверной ручке автомобиля может привести к поражению электрическим током от удара молнии, утверждают эксперты из Национального института молниезащиты (США).

Однако, хотя дверная ручка автомобиля может представлять собой одну из самых больших опасностей для человека, находящегося внутри транспортного средства во время грозы, это не единственная часть автомобиля, к которой следует избегать прикасаться.

Специалисты также предупредили, что во время грозы не следует прикасаться к:

оконным механизмам;

рулю;

коробке передач.

Кроме того, нужно держать окна закрытыми на протяжении всего времени грозы.

В институте посоветовали держать руки на коленях, чтобы избежать случайного прикосновения к наэлектризованной поверхности.

Даже если вы больше не видите молний и не слышите грома, вы все равно можете подвергнуться риску удара молнии. Эксперты говорят, что она может ударить на расстоянии до 20 километров от места грозы.

“Если вы слышите гром, то вы находитесь достаточно близко к грозе и можете быть поражены молнией”, — отметили они.

Для того чтобы приблизительно определить, насколько далеко от вас находится гроза, специалисты советуют считать количество секунд между раскатами грома. Каждые 5 секунд, которые вы можете отсчитать между раскатами грома, означают приблизительное расстояние в 1,5 км между вами и грозой.

Однако в качестве меры предосторожности в институте посоветовали оставаться в помещении не менее 30 минут после того, как вы услышали последний раскат грома.

Что еще нельзя делать в авто во время грозы?

В целом, если гроза застала вас во время езды, спасатели настоятельно рекомендуют:

прекратить движение;

закрыть окна;

опустить антенну;

заглушить двигатель;

не дотрагиваться до металлических предметов;

брать в руки и мобильный телефон.

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