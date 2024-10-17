Эти 3 доступных средства из вашей кухни избавят от запотевших окон. А чем помогут коты?

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Опубликовано: 17.10.2024 09:12 , Обновлено: 17.10.2024

Проблема запотевших окон в квартире знакома многим белорусам. Особенно заметной и неприятной она становится осенью и зимой, когда начинается отопительный сезон. Отчего она возникает и как избавиться от этого неприятного явления? Вот 5 простых способов, которые точно стоит взять на вооружение.

Появление конденсата на окнах не просто неприятность, а проблема, которая может привести к возникновению плесени. В такой ситуации многие начинают задаваться вопросом, нет ли брака в конструкции окон и были ли допущены ошибки при его монтаже. В чём кроется причина такого явления и как с ним бороться?

Почему на окнах появляется конденсат?

Чрезмерная влажность воздуха в помещении - первопричина запотевания оконных стекол. Это, в свою очередь, вызвано перепадами температур – как снаружи, так и внутри.

Уровень влажности в квартире может колебаться в зависимости от ряда факторов. Приготовление пищи, купание, глажка или сушка белья приводят к её повышению. Образующаяся в квартире влага, при плотно закрытых дверях и окнах, не находит выхода, кроме как осесть на самых холодных поверхностях в комнате, которыми как раз и являются оконные стёкла.

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Как избавиться от запотевания окон?

Оптимальная влажность воздуха в помещении должна составлять от 40 до 60%. Однако эти значения могут меняться в зависимости от температуры в комнате.

Если температура воздуха в комнате составляет 19-20 °C, то уровень влажности должен быть в районе 55-60%. При температуре 21-22 °C влажность должна находиться в пределах 40-50%.

Вторым фактором, который может повлиять на появление конденсата на окнах, является техническое состояние вентиляции в квартире . Стоит проверить её исправность.

Чтобы минимизировать риск запотевания окон, необходимо регулярно проветривать квартиру осенью и зимой .

Избавиться от влаги на окнах можно с помощью готовых решений, доступных на рынке, таких как специальные поглотители влаги и осушители воздуха . Ассортимент этих средств довольно разнообразен, хотя цены могут быть достаточно высокими.

Существует и множество домашних способов, которые могут быть не менее эффективными и при этом не потребуют больших затрат.

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Эти трюки эффективно борются с запотеванием стёкол

Чтобы избавиться от конденсата на окнах, может быть достаточно продуктов и средств, которые уже есть дома.

Так, для решения проблемы можно использовать рис . Просто насыпьте крупу в небольшую тарелку и поставьте рядом с окном. Рис отлично впитывает влагу, и это поможет предотвратить конденсацию.

Еще один действенный способ — применение пищевой соды . Накройте соду марлей в контейнере и разместите его на подоконнике. Она также обладает влагопоглощающими свойствами и поспособствует уменьшению запотевания стекол.

Ещё можно использовать обычную поваренную соль . Этот продукт обладает аналогичным эффектом. Как правильно использовать этот трюк, рассказывали по ссылке здесь.

Если у вас есть кошка, вы можетевоспользоваться свежим наполнителем для её туалета. Он тоже обладает влагопоглощающими свойствами. Насыпьте наполнитель в старые капроновые носки или колготки и положите у окна.

А еще не стоит выбрасывать пакетики с гранулами из обувных коробок. Они предназначены для поглощения влаги. Разместите пакетики на подоконнике рядом с окном — и вы увидите эффект.

Ранее Telegraf.news писал о том, что с приходом осени и сезоном дождей запотевающие окна становятся обыденностью многих владельцев домов и квартир. Это, в свою очередь, чревато возникновением плесени. Чёрные неприглядные следы плесени не только выглядят неэстетично, но и несут угрозу здоровью. Рассказывали, как легко и просто удалить её с поверхности окон.

Как избавиться от плесени у окна? Этот бабушкин способ предотвратит появление конденсата