Как избавиться от плесени у окна? Этот бабушкин способ предотвратит появление конденсата

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Опубликовано: 07.10.2024 08:37 , Обновлено: 07.10.2024

С приходом осени и сезоном дождей запотевающие окна становятся обыденностью многих владельцев домов и квартир. Это в свою очередь чревато возникновением плесени. Чёрные неприглядные следы плесени не только выглядят неэстетично, но и несут угрозу здоровью. Рассказываем, как легко и просто удалить следы плесени и сделать простой поглотитель влаги, который предотвратит её появление.

Почему появляется плесень?

Появление плесени напрямую связано с повышенным уровнем влажности в квартире. Способствовать зарождению плесени могут разные факторы, среди которых недостаточное отопление помещений, неправильное расположение радиаторов, отсутствие вентиляции. Всё это приводит к тому, что окнах начинает образовываться конденсат. Даже повседневные дела, такие как приготовление пищи, сушка белья и принятие горячих ванн, способствуют этому процессу.

Если повышенная влажность и запотевающие окна - постоянная проблема, то появление плесень становится практически неизбежным. Кроме того, что такое зрелище выглядит неэстетично, это также может вызвать проблемы с дыханием, мигрень, проблемы с концентрацией внимания и аллергию.

Также плесень способствует разрушению структуру стен и потолков и становится причиной появления неприятного запаха. Повышенная влажность воздуха в помещении делает его более холодным, что, в свою очередь, может привести к увеличению потребления тепловой энергии.

Новость Телеграф

Поставьте это на подоконник, чтобы уменьшить влажность

Прежде чем предпринять более решительные меры в борьбе с появлением плесени, можно попробовать простой бабушкин способ. Речь идёт о самодельном поглотителе влаги.

Для его изготовления вам понадобится всего 2 вещи: поваренная соль (желательно крупная) и миска.

Насыпьте достаточно большую порцию соли в ёмкость и поставьте её в место с наибольшей влажностью, например, на подоконник.

Соль славится своей гигроскопичностью и эффективно впитывает влагу из воздуха. Однако для того чтобы трюк сработал эффективно, необходимо часто заменять продукт в миске. Как только соль насыщается водой, он перестаёт быть эффективной. Частота замены соли в ёмкости зависит от условий в помещении, но желательно делать это не реже, чем раз в 3 дня.

Использованную соль не стоит выбрасывать. Её можно измельчить, высушить в духовке или на сковородке и снова использовать как поглотитель влаги.

Что делать, если у окна появилась плесень?

Если следы плесени у окон (или в любом другом месте) уже появились, то не стоит терпеть её присутствие. Для того, чтобы эффективно очистить оконные швы можно использовать несколько эффективных средств.

Одно из них “Белизна”. Обильно смочите тряпку или губку средством и протрите места с плесенью. Оставьте средство на минут 10-15, после чего смойте

Для борьбы с плесенью можно также приготовить домашний раствор.

Вам понадобятся:

1 ст. л. соды,

0,5 ложки уксуса,

1 стакан воды.

Смешайте все ингредиенты и вымойте получившейся смесью места с плесенью

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