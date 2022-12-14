Как избавиться от конденсата на окнах? Понадобится средство, которое есть у всех
Конденсат может стать настоящей проблемой зимой, особенно во время снегопадов и когда температура на улице резко падает. Пользовательница TikTok поделилась отличным лайфхаком, как легко избавиться от проблемы.
Почему появляется конденсат на окнах?
Когда холодный воздух снаружи встречается с теплым воздухом внутри, это может привести к образованию конденсата на окнах, особенно в спальнях, где наше теплое дыхание усугубляет проблему.
Если от него не избавиться, конденсат может превратиться в плесень , что, в свою очередь, может нанести ущерб нашему здоровью.
Как убрать конденсат?
Пользовательница TikTok Фенра Алесари поделилась в Интернете отличным советом, используя несколько средств, про которые вы, возможно, и не думали.
Сначала женщина показала, что если насыпать поваренную соль в пластиковый контейнер, она впитает влагу.
Точно так же, если вы наполните старые носки и колготки наполнителем для кошачьих туалетов и разложите их по дому, они будут выполнять ту же функцию, что и осушитель воздуха.
Позже Фенра показала свой контейнер с солью через четыре-пять недель. Там появилась жидкость».
Как объяснила женщина, ксли соль выглядит комковатой и кажется влажной, Фара говорит, что определенно пора ее заменить. И добавила: «Вы можете немного встряхнуть коробку, чтобы оживить ее. Я считаю, что это помогает».
То же самое и с наполнителем для кошачьего туалета. Его также нужно периодически проверять и заменять.
Кстати, один из пользователей отметил, что этот лайфхак работает и в автомобиле.