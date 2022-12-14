Как избавиться от конденсата на окнах? Понадобится средство, которое есть у всех

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.12.2022 16:31 , Обновлено: 10.11.2023

Конденсат может стать настоящей проблемой зимой, особенно во время снегопадов и когда температура на улице резко падает. Пользовательница TikTok поделилась отличным лайфхаком, как легко избавиться от проблемы.

Почему появляется конденсат на окнах?

Когда холодный воздух снаружи встречается с теплым воздухом внутри, это может привести к образованию конденсата на окнах, особенно в спальнях, где наше теплое дыхание усугубляет проблему.

Если от него не избавиться, конденсат может превратиться в плесень , что, в свою очередь, может нанести ущерб нашему здоровью.

Как убрать конденсат?

Пользовательница TikTok Фенра Алесари поделилась в Интернете отличным советом, используя несколько средств, про которые вы, возможно, и не думали.

Сначала женщина показала, что если насыпать поваренную соль в пластиковый контейнер, она впитает влагу.

Точно так же, если вы наполните старые носки и колготки наполнителем для кошачьих туалетов и разложите их по дому, они будут выполнять ту же функцию, что и осушитель воздуха.

Позже Фенра показала свой контейнер с солью через четыре-пять недель. Там появилась жидкость».

Как объяснила женщина, ксли соль выглядит комковатой и кажется влажной, Фара говорит, что определенно пора ее заменить. И добавила: «Вы можете немного встряхнуть коробку, чтобы оживить ее. Я считаю, что это помогает».

То же самое и с наполнителем для кошачьего туалета. Его также нужно периодически проверять и заменять.

Кстати, один из пользователей отметил, что этот лайфхак работает и в автомобиле.