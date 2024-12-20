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Эти 10 вещей нужно выбросить всем белорусам до Нового года. Как сделать генеральную уборку без особых усилий?

Эти 10 вещей нужно выбросить всем белорусам до Нового года. Как сделать генеральную уборку без особых усилий?
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С Новым годом связано множество традиций, одна из которых — предновогодняя уборка. Она помогает создать атмосферу праздника, очистить пространство и подготовиться к встрече Нового года. Рассказываем, что нужно успеть выбросить из дома перед Новым годом и как без особых усилий провести предновогоднюю уборку.

Зачем нужна предновогодняя уборка?

У предновогодней уборки есть несколько значений:

  • Символическое очищение. Считается, что перед Новым годом нужно избавиться от всего старого и ненужного, чтобы освободить место для нового. Это касается не только вещей, но и эмоциональных переживаний. Уборка помогает создать ощущение обновления и готовности к новым начинаниям.
  • Создание праздничной атмосферы. Чистый дом выглядит уютнее и привлекательнее, особенно когда он украшен новогодними декорациями. Гости и члены семьи будут чувствовать себя комфортнее в чистом и ухоженном пространстве.
  • Практическая необходимость. В период праздников часто собираются большие компании, поэтому важно подготовить дом к приёму гостей. Уборка включает в себя не только удаление пыли и грязи, но и организацию пространства, чтобы всем было удобно.
  • Поддержание традиций. Многие люди следуют традициям своих предков, считая, что соблюдение определённых ритуалов приносит удачу и благополучие в новом году. Предновогодняя уборка — одна из таких традиций.

Кроме того, психологи считают, что беспорядок в доме или на рабочем месте может привести к стрессу. Дело в том, что в поле зрения постоянно находится множество предметов, приходится долго искать нужные вещи и постоянно грызут мысли о том, что нужно навести порядок. Всё это начинает вызывать недовольство собой, раздражение и истощает ресурсы организма.

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Уборка перед Новым годом — какие традиции есть у разных народов

Предновогодняя уборка является важной частью подготовки к празднику для многих культур и народов. Вот несколько традиций уборки, связанных с подготовкой к Новому году.

Беларусь и страны СНГ

В Беларуси и странах бывшего СССР уборка дома перед Новым годом считается обязательной традицией. Люди стремятся убрать дом до блеска, чтобы встретить Новый год в чистоте и порядке. Считается, что таким образом они избавляются от всего старого и ненужного, освобождая место для нового и хорошего. Часто после генеральной уборки люди начинают украшать дом новогодними украшениями.

Китай

В Китае существует традиция под названием «чуньцзи» («сяньцзо»), которая означает «уборку перед праздником». Это очень важная часть подготовки к китайскому Новому году (Празднику Весны).

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Уборка символизирует очищение дома от плохой энергии прошлого года и привлечение удачи в новом году. В процессе уборки особое внимание уделяется удалению пыли и грязи, а также выбрасыванию старых вещей.

Япония

В Японии уборка перед Новым годом называется «осоджи» (大掃除 оосо:дзи). Эта традиция включает в себя тщательную уборку всех уголков дома, включая труднодоступные места. Осоджи проводится в конце декабря и сопровождается особым ритуалом очищения дома от негативной энергии. После завершения уборки японцы часто украшают свои дома специальными новогодними декорациями, такими как кадомацу (новогодние ворота).

Германия

В Германии уборка перед Рождеством и Новым годом тоже имеет важное значение. Немцы тщательно убирают свой дом, особенно кухню и гостиную, где обычно собираются гости. Также в Германии уделяют особое внимание украшению своего жилища рождественскими венками, еловыми веточками и другими праздничными элементами.

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Италия

Итальянская традиция уборки перед Новым годом связана с избавлением от старых вещей. Итальянцы верят, что, выбросив старые вещи, они освобождают место для новых возможностей и удачи в следующем году.

Мексика

В Мексике уборка перед Новым годом носит название «limpieza de fin de año». Она включает в себя не только физическую уборку дома, но и духовную очистку. Многие мексиканцы проводят специальные ритуалы, такие как зажигание свечей и окропление водой, чтобы очистить дом от негативных энергий и привлечь удачу в новый год.

Индия

В Индии уборка перед Дивали, индуистским фестивалем света, который у современных индусов принято считать праздником нового года, играет важную роль. Этот праздник отмечается в октябре или ноябре и сопровождается тщательной уборкой домов и офисов. Индусы считают, что уборка привлекает Лакшми, богиню богатства и процветания, в их жилище.

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Что нужно успеть выбросить перед Новым годом?

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В преддверии Нового года стоит избавиться от ненужных вещей, чтобы освободить пространство для всего нового. Вот несколько категорий предметов, которые нужно выбросить:

  1. Пустые упаковки. В доме не место старым коробкам и пакетам, которые уже давно лежат без дела. Они занимают много места и редко бывают полезны.
  2. Просроченные продукты. Проведите ревизию продуктов на кухне и выбросите те, срок годности которых уже подходит к концу.
  3. Ненужные вещи. Ваше жилище — это не лавка старьевщика. Если вещью не пользовались больше года, возможно пришло время отдать её или выбросить. Это касается посуды, одежды, обуви, украшений, аксессуаров и сувениров.
  4. Бумажный хлам. Старая корреспонденция, квитанции, газеты, журналы – всё это занимает лишнее место в доме. Проверьте документы, что-то сохраните, а остальное утилизируйте.
  5. Неисправные электроприборы.  Разрядившиеся батарейки, сломанные зарядные устройства, наушники, старые телефоны и другие гаджеты, которые уже не работают. Их тоже лучше выбросить или сдать на переработку.
  6. Декоративные элементы, потерявшие актуальность. Вазы, статуэтки, картины, которые вам больше не нравятся или не вписываются в интерьер. Иногда полезно обновить декор, избавившись от старых украшений.
  7. Косметика и средства гигиены. Проверьте, есть ли у вас просроченная косметика, шампуни, гели для душа, которыми вы больше не пользуетесь. Лучше заменить их новыми средствами.
  8. Разбитая посуда. Чашки с трещинами, тарелки со сколами – такие предметы некрасиво выглядят и могут представлять опасность при использовании. Время их заменить!
  9. Запасы ненужной мебели. Мебель, которая занимает слишком много пространства и больше не используется, может быть продана или подарена тем, кому она действительно нужна.
  10. Книги и журналы, которые вы никогда не прочтёте.  Подумайте о том, какие книги и журналы вам действительно нужны. Остальные можно передать библиотеке или продать через онлайн-платформы.

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Как убраться перед Новым годом и сохранить силы на праздник

Предновогодняя уборка должна принести не просто идеальную чистоту, но и наполнить дом праздничной атмосферой. Но для многих уборка перед праздниками становится стрессом, особенно если в доме есть маленькие дети или животные.

На самом деле можно сделать дом перед Новым годом чистым и уютным без особых усилий. Используйте бытовые лайфхаки, которые помогут сэкономить время на уборку и не теряйте праздничное настроение.

Если нет сил на генеральную уборку, приберитесь в тех комнатах, где будете встречать Новый год и выбросите хотя бы несколько вещей. Это уже сделает и дом, и голову чище.

Разбейте дом на блоки

Когда вам предстоит убрать большое количество вещей, легко запаниковать. Чтобы было проще навести порядок, разделите помещение на блоки: прихожая, кухня, гостиная, спальня и каждый из них — на зоны.

Сосредоточьтесь на одном блоке-комнате или зоне за раз, чтобы избежать перезагруженности уборкой.

Определите время на уборку и перерывы

Убирайтесь 20-30 минут и делайте перерыв. Это не позволит быстро уставать и подстегнёт азарт — за полчаса захочется успеть сделать как можно больше. Сосредоточьтесь на видимых пространствах

Первыми убирайте те места, которые видны сразу: диваны, кресла, столы, полки. Обязательно приберитесь в прихожей — от её состояния зависит первое впечатление гостей.

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Уберите ненужные вещи

Если на генеральную уборку нет времени, пройдитесь по комнатам с корзиной и сложите в неё все разбросанные вещи — вы сможете рассортировать их после праздника.

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Освежите мебель и ковры

Посыпьте пищевой содой ковры, дорожки, мягкую мебель и займитесь уборкой следующей зоны. Пока вы занимаетесь другими делами, сода впитает неприятные запахи, и в комнатах станет ощутимо чище. Вам останется только пропылесосить от соды мебель и ковры.

Используйте липкий ролик

Им можно пройтись по мебели, верхней одежде в прихожей, полкам и абажурам, чтобы быстро очистить их от пыли, мелких крошек и шерсти домашних животных.

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