Эти 10 вещей нужно выбросить всем белорусам до Нового года. Как сделать генеральную уборку без особых усилий?

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Опубликовано: 20.12.2024 14:07 , Обновлено: 20.12.2024

С Новым годом связано множество традиций, одна из которых — предновогодняя уборка. Она помогает создать атмосферу праздника, очистить пространство и подготовиться к встрече Нового года. Рассказываем, что нужно успеть выбросить из дома перед Новым годом и как без особых усилий провести предновогоднюю уборку.

Зачем нужна предновогодняя уборка?

У предновогодней уборки есть несколько значений:

Символическое очищение. Считается, что перед Новым годом нужно избавиться от всего старого и ненужного, чтобы освободить место для нового. Это касается не только вещей, но и эмоциональных переживаний. Уборка помогает создать ощущение обновления и готовности к новым начинаниям.

Считается, что перед Новым годом нужно избавиться от всего старого и ненужного, чтобы освободить место для нового. Это касается не только вещей, но и эмоциональных переживаний. Уборка помогает создать ощущение обновления и готовности к новым начинаниям. Создание праздничной атмосферы. Чистый дом выглядит уютнее и привлекательнее, особенно когда он украшен новогодними декорациями. Гости и члены семьи будут чувствовать себя комфортнее в чистом и ухоженном пространстве.

Чистый дом выглядит уютнее и привлекательнее, особенно когда он украшен новогодними декорациями. Гости и члены семьи будут чувствовать себя комфортнее в чистом и ухоженном пространстве. Практическая необходимость. В период праздников часто собираются большие компании, поэтому важно подготовить дом к приёму гостей. Уборка включает в себя не только удаление пыли и грязи, но и организацию пространства, чтобы всем было удобно.

В период праздников часто собираются большие компании, поэтому важно подготовить дом к приёму гостей. Уборка включает в себя не только удаление пыли и грязи, но и организацию пространства, чтобы всем было удобно. Поддержание традиций. Многие люди следуют традициям своих предков, считая, что соблюдение определённых ритуалов приносит удачу и благополучие в новом году. Предновогодняя уборка — одна из таких традиций.

Кроме того, психологи считают, что беспорядок в доме или на рабочем месте может привести к стрессу. Дело в том, что в поле зрения постоянно находится множество предметов, приходится долго искать нужные вещи и постоянно грызут мысли о том, что нужно навести порядок. Всё это начинает вызывать недовольство собой, раздражение и истощает ресурсы организма.

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Уборка перед Новым годом — какие традиции есть у разных народов

Предновогодняя уборка является важной частью подготовки к празднику для многих культур и народов. Вот несколько традиций уборки, связанных с подготовкой к Новому году.

Беларусь и страны СНГ

В Беларуси и странах бывшего СССР уборка дома перед Новым годом считается обязательной традицией. Люди стремятся убрать дом до блеска, чтобы встретить Новый год в чистоте и порядке. Считается, что таким образом они избавляются от всего старого и ненужного, освобождая место для нового и хорошего. Часто после генеральной уборки люди начинают украшать дом новогодними украшениями.

Китай

В Китае существует традиция под названием «чуньцзи» («сяньцзо»), которая означает «уборку перед праздником». Это очень важная часть подготовки к китайскому Новому году (Празднику Весны).

Уборка символизирует очищение дома от плохой энергии прошлого года и привлечение удачи в новом году. В процессе уборки особое внимание уделяется удалению пыли и грязи, а также выбрасыванию старых вещей.

Япония

В Японии уборка перед Новым годом называется «осоджи» (大掃除 оосо:дзи). Эта традиция включает в себя тщательную уборку всех уголков дома, включая труднодоступные места. Осоджи проводится в конце декабря и сопровождается особым ритуалом очищения дома от негативной энергии. После завершения уборки японцы часто украшают свои дома специальными новогодними декорациями, такими как кадомацу (новогодние ворота).

Германия

В Германии уборка перед Рождеством и Новым годом тоже имеет важное значение. Немцы тщательно убирают свой дом, особенно кухню и гостиную, где обычно собираются гости. Также в Германии уделяют особое внимание украшению своего жилища рождественскими венками, еловыми веточками и другими праздничными элементами.

Италия

Итальянская традиция уборки перед Новым годом связана с избавлением от старых вещей. Итальянцы верят, что, выбросив старые вещи, они освобождают место для новых возможностей и удачи в следующем году.

Мексика

В Мексике уборка перед Новым годом носит название «limpieza de fin de año». Она включает в себя не только физическую уборку дома, но и духовную очистку. Многие мексиканцы проводят специальные ритуалы, такие как зажигание свечей и окропление водой, чтобы очистить дом от негативных энергий и привлечь удачу в новый год.

Индия

В Индии уборка перед Дивали, индуистским фестивалем света, который у современных индусов принято считать праздником нового года, играет важную роль. Этот праздник отмечается в октябре или ноябре и сопровождается тщательной уборкой домов и офисов. Индусы считают, что уборка привлекает Лакшми, богиню богатства и процветания, в их жилище.

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Что нужно успеть выбросить перед Новым годом?

В преддверии Нового года стоит избавиться от ненужных вещей, чтобы освободить пространство для всего нового. Вот несколько категорий предметов, которые нужно выбросить:

Пустые упаковки. В доме не место старым коробкам и пакетам, которые уже давно лежат без дела. Они занимают много места и редко бывают полезны. Просроченные продукты. Проведите ревизию продуктов на кухне и выбросите те, срок годности которых уже подходит к концу. Ненужные вещи. Ваше жилище — это не лавка старьевщика. Если вещью не пользовались больше года, возможно пришло время отдать её или выбросить. Это касается посуды, одежды, обуви, украшений, аксессуаров и сувениров. Бумажный хлам. Старая корреспонденция, квитанции, газеты, журналы – всё это занимает лишнее место в доме. Проверьте документы, что-то сохраните, а остальное утилизируйте. Неисправные электроприборы. Разрядившиеся батарейки, сломанные зарядные устройства, наушники, старые телефоны и другие гаджеты, которые уже не работают. Их тоже лучше выбросить или сдать на переработку. Декоративные элементы, потерявшие актуальность. Вазы, статуэтки, картины, которые вам больше не нравятся или не вписываются в интерьер. Иногда полезно обновить декор, избавившись от старых украшений. Косметика и средства гигиены. Проверьте, есть ли у вас просроченная косметика, шампуни, гели для душа, которыми вы больше не пользуетесь. Лучше заменить их новыми средствами. Разбитая посуда. Чашки с трещинами, тарелки со сколами – такие предметы некрасиво выглядят и могут представлять опасность при использовании. Время их заменить! Запасы ненужной мебели. Мебель, которая занимает слишком много пространства и больше не используется, может быть продана или подарена тем, кому она действительно нужна. Книги и журналы, которые вы никогда не прочтёте. Подумайте о том, какие книги и журналы вам действительно нужны. Остальные можно передать библиотеке или продать через онлайн-платформы.

Как убраться перед Новым годом и сохранить силы на праздник

Предновогодняя уборка должна принести не просто идеальную чистоту, но и наполнить дом праздничной атмосферой. Но для многих уборка перед праздниками становится стрессом, особенно если в доме есть маленькие дети или животные.

На самом деле можно сделать дом перед Новым годом чистым и уютным без особых усилий. Используйте бытовые лайфхаки, которые помогут сэкономить время на уборку и не теряйте праздничное настроение.

Если нет сил на генеральную уборку, приберитесь в тех комнатах, где будете встречать Новый год и выбросите хотя бы несколько вещей. Это уже сделает и дом, и голову чище.

Разбейте дом на блоки

Когда вам предстоит убрать большое количество вещей, легко запаниковать. Чтобы было проще навести порядок, разделите помещение на блоки: прихожая, кухня, гостиная, спальня и каждый из них — на зоны.

Сосредоточьтесь на одном блоке-комнате или зоне за раз, чтобы избежать перезагруженности уборкой.

Определите время на уборку и перерывы

Убирайтесь 20-30 минут и делайте перерыв. Это не позволит быстро уставать и подстегнёт азарт — за полчаса захочется успеть сделать как можно больше. Сосредоточьтесь на видимых пространствах

Первыми убирайте те места, которые видны сразу: диваны, кресла, столы, полки. Обязательно приберитесь в прихожей — от её состояния зависит первое впечатление гостей.

Уберите ненужные вещи

Если на генеральную уборку нет времени, пройдитесь по комнатам с корзиной и сложите в неё все разбросанные вещи — вы сможете рассортировать их после праздника.

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Освежите мебель и ковры

Посыпьте пищевой содой ковры, дорожки, мягкую мебель и займитесь уборкой следующей зоны. Пока вы занимаетесь другими делами, сода впитает неприятные запахи, и в комнатах станет ощутимо чище. Вам останется только пропылесосить от соды мебель и ковры.

Используйте липкий ролик

Им можно пройтись по мебели, верхней одежде в прихожей, полкам и абажурам, чтобы быстро очистить их от пыли, мелких крошек и шерсти домашних животных.

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