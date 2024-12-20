Эти популярные пожелания на Новый год могут обидеть родственников. Вот что лучше сказать во время тоста

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Опубликовано: 20.12.2024 11:04 , Обновлено: 20.12.2024

Новогодние праздники всегда являются поводом для того, чтобы собраться всей семьей за большим столом и пожелать друг другу много хорошего в наступающем году. Однако иногда бывает сложно сформулировать свои мысли в красивое и ёмкое напутствие во время тоста. Неудачно подобранные слова могут ненароком задеть чьи-то чувства и поставить кого-то из членов семьи в неловкое положение. А иногда нечаянно оброненная фраза может стать причиной неприятной дискуссии или даже ссоры. Чего не стоит говорить во время тоста и какое пожелание действительно откликнется и порадует?

Говорить красиво и поэтично могут не все люди, но абсолютно каждый может говорить искренне, и это обязательно найдёт отклик в сердце близких. Однако в своих новогодних пожеланиях важно не ошибиться с темами, чтобы ненароком не испортить праздничное настроение. Журналистка interia.pl Каролина Бурда поговорила с людьми в своём окружении и выяснила, какие пожелания и напутствия точно не хотелось бы слышать за новогодним столом.

Такие пожелания могут ранить женщин

Обращаясь к кому-то из женщин, не стоит поднимать темы, связанные с детьми и «расширением семьи». Такие разговоры могут быть неудобными или даже болезненными для некоторых людей, особенно если кто-то в этот момент борется с бесплодием или решил пока не иметь детей. Стоит помнить, что не все на самом деле хотят их заводить. Такие темы зачастую очень личные и деликатные, и подобные комментарии бабушек и теток не приветствуются.

Такие пожелания могут обидеть, например, людей, которые по состоянию здоровья или финансовым причинам не могут позволить себе иметь ребенка.

Новогодние праздники должны проходить в лёгких и приятных беседах, и обсуждать такие вопросы во время праздничных встреч, либо акцентировать на них внимание, часто просто неуместно. Уважение к границам других людей и понимание должны быть ключевыми принципами, на которые нужно опираться в такие моменты.

Неуместные пожелания для студентов

Пожелания а-ля “успешно сдать экзамены”, “хорошо учиться” и прочие академические моменты во время семейных встреч тоже лучше не поднимать.

“Близкие могут не знать, что мы сейчас боремся с различными трудностями, связанными, например, с университетом, и напоминание об этом, особенно в Новый год, может только испортить настроение”, — рассказала изданию Interia одна из студенток.

Конечно, такие слова близких чаще всего исходят из беспокойства, но на деле они могут быть восприняты как давление, что только поспособствует усилению стресса. Лучшим решением будет выразить общую поддержку или пожелание спокойствия и внутренней гармонии, которые более универсальны и позитивнее воспринимаются.

Эти темы тоже лучше не поднимать в тостах

Однако дети и учеба — не единственные темы, которые не следует обсуждать во время встреч за новогодним столом.

Не стоит желать, чтобы кто-то нашел свою вторую половину, был веселым, похудел или набрал вес.

Любовные дела не должны быть поводом для пожеланий, поскольку вам неизвестно, что чувствует их адресат в данный момент. Возможно, он переживает тяжелый разрыв, чувствует себя одиноким или вовсе не хочет быть в отношениях.

Что касается пожелания «быть веселее», оно может быть неуместно, когда человек переживает трудные времена и находится в депрессии. Помните, что не каждый может скрыть свои эмоции за улыбкой, и такие пожелания могут восприниматься как неловкие или даже обидные.

Привлекать внимание к чьей-либо внешности, упоминая о весе, — это дурной тон. Внешний вид другого человека может быть сознательным выбором или результатом факторов здоровья, о которых вы можете даже не догадываться. Людей следует ценить за то, какие они есть, а не за то, как они выглядят. Такое отношение не только выстраивает позитивные отношения, но и позволяет избежать потенциальных комплексов.

Чего лучше пожелать на Новый год?

Чтобы избежать казусов во время пожеланий, стоит заранее подумать о своих словах. Например, вместо того чтобы акцентировать внимание на неудачах прошлого года, лучше сосредоточиться на позитивных моментах и достижениях.

Пожелания здоровья, счастья и успехов хоть и тривиальны всегда уместны. Можно добавить что-то личное о каждом члене семьи, чтобы сделать тост более тёплым. Главное — говорить искренне и от сердца, а тогда ваши слова точно откликнутся и порадуют всех присутствующих.

Выбор подходящих пожеланий зависит от отношений с получателем и его жизненной ситуации, поэтому стоит выбирать универсальные и теплые слова, которые будут выражать заботу, поддержку и доброту.

Помните, что пожелания — это способ показать другому человеку, что вы о нём думаете и что хотите для него самого лучшего.

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