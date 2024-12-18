Как побудить человека пить меньше алкоголя? Исследования определили фразу, которую нужно сказать

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Опубликовано: 18.12.2024 12:21 , Обновлено: 18.12.2024

Ученые утверждают, что существует простой способ снизить потребление алкоголя, и он работает. Согласно исследованию группы ученых из Австралии, нужно побудить человека подсчитывать выпитое и сказать ему всего одну фразу.

Исследование 2021 года, сравнивающее различные способы поощрения людей к сокращению потребления алкоголя, показало, что, когда людям говорят, что алкоголь вызывает рак, они хотят пить меньше. А если призвать их считать количество выпитого, то это поможет им это сделать.

К слову, речь идет не только о сильно пьющих людях - даже умеренно пьющие подвержены повышенному риску развития нескольких видов рака.

Конечно, слишком много выпивки приводит не только к раку. Чрезмерное употребление алкоголя связано с целым рядом проблем, включая:

преждевременную смерть;

болезни сердца;

проблемы с пищеварением;

повышенный риск развития слабоумия.

«Мы обнаружили, что сочетание информации об алкоголе и раке с конкретным практическим действием - подсчетом выпитого - привело к тому, что любители выпить сократили количество потребляемого алкоголя», - заявила ведущий автор исследования, экономист и психолог Симона Петтигрю из австралийского Института глобального здоровья Джорджа.

https://telegraf.news/life/nauka/etot-alkogolnyj-napitok-mozhet-ischeznut-bez-letuchih-myshej-uchjonye-nazvali-prichinu/

Как проводили исследование?

В рамках исследования было проведено три опроса: 7 995 человек заполнили первый, 4 588 из них заполнили второй через три недели, а 2 687 человек заполнили последний опрос через три недели после этого.

Участников разделили на разные группы и показывали им различные рекламные ролики и сообщения о вреде алкоголя.

Одна комбинация выделялась по сравнению с контрольной группой: телевизионная реклама, связывающая алкоголь и рак, в сочетании с предложением вести подсчет выпитого, оказалась одной из самых эффективных для того, чтобы заставить людей попытаться сократить потребление алкоголя.

Кроме того, это была единственная комбинация, при которой люди действительно значительно сократили потребление алкоголя за шесть недель.

Другие подходы - например, поощрение людей к тому, чтобы они определились с количеством выпитого и придерживались его - побудили некоторых добровольцев попытаться сократить потребление алкоголя.

«Многие люди не знают, что алкоголь является канцерогеном. Это важная информация, к которой должны иметь доступ пьющие люди. Но рассказать людям о том, что алкоголь вызывает рак, - это только часть решения проблемы, мы также должны дать им возможность принять меры для снижения риска», - сказала Петтигрю.

[info_b]По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление алкоголя может быть причиной 7% преждевременных смертей во всем мире, и повышение осведомленности пьющих людей о рисках для здоровья - один из способов решения этой проблемы.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства европейских стран повысить налоги на алкогольные напитки, ввести международные ограничения на рекламу алкоголя и принять иные меры для сокращения доступности алкоголя. Всё из-за неуклонно растущего уровня потребления алкоголя в регионе и связанных с этим негативных последствий. Тем временем учёные рассказали, как на организме человека сказывается резкий отказ от алкоголя, и развеяли миф о пользе умеренного потребления алкоголя.

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