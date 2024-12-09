Деревянная доска для разделки потемнела и поблёкла? Вот как освежить её в 3 простых шага
Деревянные разделочные доски - один из наиболее популярных видов кухонных принадлежностей у белорусов. Они лёгкие, экологичные и не тупят ножи. Однако со временем они загрязняются и подвергаются механическим повреждениям. При повседневном использовании это нормально, но неприглядные пятна или даже запахи, которые могут повлиять на гигиену приготовления следующих ингредиентов, едва ли радуют любого владельца. К счастью, благодаря нескольким проверенным домашним методам можно легко вернуть своей доске былую славу.
Почему деревянная доска требует особого ухода?
Дерево, в отличие от пластика, – натуральный материал, имеющий пористую структуру. Это означает, что оно легко впитывает жидкости и запахи, а также может стать питательной средой для бактерий, если его не чистить и не обслуживать должным образом. Для этого достаточно время от времени проводить простую очистку и обработку поверхности доступными средствами.
Как почистить деревянную доску пошагово?
Шаг 1: Очистка и дезинфекция кипятком.
Первым шагом в процессе обновления доски является тщательная очистка её поверхности. Прежде чем перейти к следующим шагам, удалите остатки пищи с помощью мягкой губки и тёплой воды.
Затем обдайте доску кипятком. Почему это важно? Горячая вода действует как естественное дезинфицирующее средство, убивающее большинство бактерий и вирусов на деревянной поверхности.
- Поместите доску в раковину или на стойку над сливом.
- Медленно залейте её кипятком, убедившись, что вся поверхность покрыта.
- Оставьте доску сохнуть на несколько минут.
Помните, что кипящая вода не только очищает, но и помогает растворить загрязнения, что облегчает их удаление на следующем этапе.
[info_b]Если на поверхности доски образовалось много порезов и она потеряла приглядный вид, её можно отшлифовать.[/info_b]
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Шаг 2: Натуральный пилинг крупной солью
Когда доска станет чистой и сухой, пришло время более глубокой очистки. Для этой цели используйте крупнозернистую соль, которая действует как мягкий пилинг, удаляя все обесцвечивания, жир и другие загрязнения, скопившиеся в порах древесины.
- Обильно посыпьте доску крупной солью. Можно использовать морскую или каменную соль – важно, чтобы кристаллы были крупными и обладали абразивными свойствами.
- Возьмите половинку лимона и используйте её как «губку». Натрите соль круговыми движениями на поверхности доски. Лимон также поможет удалить запахи благодаря натуральному эфирному маслу и дезинфицирующим свойствам.
- После тщательной очистки доски оставьте ее на несколько минут, чтобы соль и лимонный сок подействовали.
- Наконец, промойте доску теплой водой и высушите ее бумажным полотенцем или тканью. Благодаря этому методу ваша доска не только станет чище, но и будет приятно пахнуть свежестью.
[info_b]К слову, сочетать соль при очистке доски можно и с уксусом. Для этого натрите доску солью, полейте все это уксусом, а затем тщательно промойте под тёплой проточной водой.[/info_b]
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Шаг 3: Масло для защиты
Промасливание – важный этап, который обеспечит долговечность доски и устойчивость к влаге. Благодаря этому процессу древесина становится менее подвержена растрескиванию, впитыванию жидкости и образованию пятен. Масло создает на поверхности защитный слой, препятствующий проникновению воды в материал.
Лучший выбор – минеральное масло, предназначенное для контакта с пищевыми продуктами. Альтернативно вы можете использовать кокосовое масло, обладающее антибактериальными свойствами, или льняное масло, если вы предпочитаете натуральные средства.
- На поверхность доски налейте небольшое количество масла (достаточно примерно чайной ложки).
- Используя мягкую ткань или бумажное полотенце, равномерно распределите масло, втирая его в древесину.
- Дайте доске впитать масло в течение нескольких часов или на ночь.
- Если древесина впитала все масло, можно повторять процедуру, пока поверхность не станет гладкой и слегка блестящей.
Регулярная смазка (раз в месяц или чаще, если доска используется интенсивно) сделает доску не только функциональной, но и эстетичной.
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Эти советы сделают деревянную доску долговечной
Если следовать ряду простых правил и ухаживать за деревянной доской регулярно, то она будет радовать вас своим внешним видом и функциональностью долгие годы. Вот чего не следует делать с деревянной доской.
- Избегайте замачивания в воде – деревянную доску нельзя погружать в воду на длительное время, так как это может привести к ее деформации или растрескиванию. Вместо этого для очистки используйте влажную ткань.
- Не мойте его в посудомоечной машине – горячая вода и моющие средства в посудомоечной машине могут повредить деревянную структуру, что сократит срок ее службы.
- Пятна удаляйте быстро — после нарезки ярко окрашенных овощей, таких как свёкла или морковь, стоит немедленно очистить доску, чтобы избежать необратимого изменения цвета.
- Периодически дезинфицируйте — время от времени можно протирать доску уксусом или раствором воды и лимонного сока, чтобы предотвратить размножение бактерий. Не забудьте тщательно высушить доску, прежде чем убрать её в шкаф.
- Не нарезайте на одной и той же доске мясо и овощи – для мяса и сырой рыбы лучше иметь отдельную доску, например пластиковую.
Ранее Telegraf.news писал о том, что споры о том, из какого материала лучше выбрать доску для разделки продуктов, не утихают уже не один год. Деревянные, стеклянные, каменные, пластиковые… Какие из них будут соответствовать критериям удобства и безопасности? О том, чем отличается каждый вид и какому стоит отдать предпочтение, рассказала химик и блогер Александра Франц.
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