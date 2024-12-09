Деревянная доска для разделки потемнела и поблёкла? Вот как освежить её в 3 простых шага

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Опубликовано: 09.12.2024 12:02 , Обновлено: 09.12.2024

Деревянные разделочные доски - один из наиболее популярных видов кухонных принадлежностей у белорусов. Они лёгкие, экологичные и не тупят ножи. Однако со временем они загрязняются и подвергаются механическим повреждениям. При повседневном использовании это нормально, но неприглядные пятна или даже запахи, которые могут повлиять на гигиену приготовления следующих ингредиентов, едва ли радуют любого владельца. К счастью, благодаря нескольким проверенным домашним методам можно легко вернуть своей доске былую славу.

Почему деревянная доска требует особого ухода?

Дерево, в отличие от пластика, – натуральный материал, имеющий пористую структуру. Это означает, что оно легко впитывает жидкости и запахи, а также может стать питательной средой для бактерий, если его не чистить и не обслуживать должным образом. Для этого достаточно время от времени проводить простую очистку и обработку поверхности доступными средствами.

Как почистить деревянную доску пошагово?

Шаг 1: Очистка и дезинфекция кипятком.

Первым шагом в процессе обновления доски является тщательная очистка её поверхности. Прежде чем перейти к следующим шагам, удалите остатки пищи с помощью мягкой губки и тёплой воды.

Затем обдайте доску кипятком. Почему это важно? Горячая вода действует как естественное дезинфицирующее средство, убивающее большинство бактерий и вирусов на деревянной поверхности.

Поместите доску в раковину или на стойку над сливом.

Медленно залейте её кипятком, убедившись, что вся поверхность покрыта.

Оставьте доску сохнуть на несколько минут.

Помните, что кипящая вода не только очищает, но и помогает растворить загрязнения, что облегчает их удаление на следующем этапе.

[info_b]Если на поверхности доски образовалось много порезов и она потеряла приглядный вид, её можно отшлифовать.[/info_b]

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Шаг 2: Натуральный пилинг крупной солью

Когда доска станет чистой и сухой, пришло время более глубокой очистки. Для этой цели используйте крупнозернистую соль, которая действует как мягкий пилинг, удаляя все обесцвечивания, жир и другие загрязнения, скопившиеся в порах древесины.

Обильно посыпьте доску крупной солью. Можно использовать морскую или каменную соль – важно, чтобы кристаллы были крупными и обладали абразивными свойствами.

Возьмите половинку лимона и используйте её как «губку». Натрите соль круговыми движениями на поверхности доски. Лимон также поможет удалить запахи благодаря натуральному эфирному маслу и дезинфицирующим свойствам.

После тщательной очистки доски оставьте ее на несколько минут, чтобы соль и лимонный сок подействовали.

Наконец, промойте доску теплой водой и высушите ее бумажным полотенцем или тканью. Благодаря этому методу ваша доска не только станет чище, но и будет приятно пахнуть свежестью.

[info_b]К слову, сочетать соль при очистке доски можно и с уксусом. Для этого натрите доску солью, полейте все это уксусом, а затем тщательно промойте под тёплой проточной водой.[/info_b]

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Шаг 3: Масло для защиты

Промасливание – важный этап, который обеспечит долговечность доски и устойчивость к влаге. Благодаря этому процессу древесина становится менее подвержена растрескиванию, впитыванию жидкости и образованию пятен. Масло создает на поверхности защитный слой, препятствующий проникновению воды в материал.

Лучший выбор – минеральное масло, предназначенное для контакта с пищевыми продуктами. Альтернативно вы можете использовать кокосовое масло, обладающее антибактериальными свойствами, или льняное масло, если вы предпочитаете натуральные средства.

На поверхность доски налейте небольшое количество масла (достаточно примерно чайной ложки).

Используя мягкую ткань или бумажное полотенце, равномерно распределите масло, втирая его в древесину.

Дайте доске впитать масло в течение нескольких часов или на ночь.

Если древесина впитала все масло, можно повторять процедуру, пока поверхность не станет гладкой и слегка блестящей.

Регулярная смазка (раз в месяц или чаще, если доска используется интенсивно) сделает доску не только функциональной, но и эстетичной.

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Эти советы сделают деревянную доску долговечной

Если следовать ряду простых правил и ухаживать за деревянной доской регулярно, то она будет радовать вас своим внешним видом и функциональностью долгие годы. Вот чего не следует делать с деревянной доской.

Избегайте замачивания в воде – деревянную доску нельзя погружать в воду на длительное время, так как это может привести к ее деформации или растрескиванию. Вместо этого для очистки используйте влажную ткань.

Не мойте его в посудомоечной машине – горячая вода и моющие средства в посудомоечной машине могут повредить деревянную структуру, что сократит срок ее службы.

Пятна удаляйте быстро — после нарезки ярко окрашенных овощей, таких как свёкла или морковь, стоит немедленно очистить доску, чтобы избежать необратимого изменения цвета.

Периодически дезинфицируйте — время от времени можно протирать доску уксусом или раствором воды и лимонного сока, чтобы предотвратить размножение бактерий. Не забудьте тщательно высушить доску, прежде чем убрать её в шкаф.

Не нарезайте на одной и той же доске мясо и овощи – для мяса и сырой рыбы лучше иметь отдельную доску, например пластиковую.

Ранее Telegraf.news писал о том, что споры о том, из какого материала лучше выбрать доску для разделки продуктов, не утихают уже не один год. Деревянные, стеклянные, каменные, пластиковые… Какие из них будут соответствовать критериям удобства и безопасности? О том, чем отличается каждый вид и какому стоит отдать предпочтение, рассказала химик и блогер Александра Франц.

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