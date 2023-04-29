Ученые нашли самое грязное место на кухне. И это не мусорка!

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.04.2023 13:41 , Обновлено: 29.04.2023

Ученые выяснили, где на кухне скапливается больше всего микробов и патогенов, способных вызвать пищевое отравление. На удивление, это вовсе не раковина, губка для посуды или разделочная доска, и даже не мусорная корзина!

Наводя порядок на кухне после приготовления и приема пищи, хозяйки обычно уделяют основное внимание грязной посуде и поверхностям, с которыми контактировала еда. Последнее место, на которое обращает внимание большинство во время уборки на кухне - это полка со специями. А ведь именно она, как показало исследование, чаще всего превращается в рассадник вредных и потенциально опасных патогенов, передает британское издание Express.

От заляпанных соусом мусорных ведер до кухонных губок с остатками еды — на кухне может десятки мест, к которым хозяйки прикасаются с неохотой. Полка для специй, вероятнее всего, к ним не относится. Специи и приправы, упакованные в стеклянные банки или пластиковые контейнеры, обычно располагаются в зоне ближайшего доступа, чтобы их можно было быстро и удобно взять во время приготовления еды.

Между тем, исследование, опубликованное Международной ассоциацией по защите пищевых продуктов в журнале Journal of Food Protection, показало, что полки для специй являются “причиной распространения болезней” и связано это с так называемым перекрестным загрязнением. Перекрестное загрязнение - это перенос микробов с одного вещества или объекта на другой.

В то время как другие поверхности на кухне имели признаки загрязнения менее чем в 20% случаев, баночки для специй были загрязнены почти в 50% случаев.

“Наше исследование показывает, что любой контейнер для специй, к которому вы прикасаетесь, когда готовите сырое мясо, может подвергнуться перекрестному загрязнению”, - отметил один из авторов исследования Дональд Шаффнер.

Именно поэтому эксперты призывают помнить об опасности перекрестного загрязнения во время приготовления еды и уделять более пристальное внимание в том числе и полкам и ёмкостям, в которых хранятся специи.