Заметили на носу у кошки такие черные корки? Вот когда нужно обратиться к ветеринару

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Опубликовано: 22.10.2024 14:01 , Обновлено: 22.10.2024

Многие проблемы со здоровьем у кошек дают о себе знать в виде кожных повреждений. Иногда они обширны и сопровождаются выраженным воспалением, а иногда имеют вид, например, корочки Что может означать появление такого струпа в области носа у кошки и является ли это поводом для беспокойства? Об этом подробнее рассказала кошачий бихеоверист Анна Зелинска-Хошаф.

Когда не стоит волноваться?

Струп на носу кошки может быть результатом механической травмы, например царапины. Однако стоит помнить, что не каждая темная точка - это обязательно повреждение кожи или струп, отметила эксперт.

Чаще всего черные точки на носу кошки - это пигментные пятна или изменения пигментации, которые обычно появляются у кошек в возрасте около года.

Такие «веснушки», как правило, появляются у рыжих и черепаховых кошек, но они встречаются и у животных других окрасов. Эти пятна черного или коричневого цвета, четко отграниченные от окружающей кожи.

С возрастом их может появляться все больше. Они не являются поводом для беспокойства!

[info_b]Однако рекомендуется проконсультироваться по поводу любого нового, внезапно появившегося образования у взрослой кошки, особенно если оно имеет специфическую форму, утолщено или покраснело вокруг.[/info_b]

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Почему на носу у кошки появилась черная корка?

Струп - это скопление засохшей крови, гноя, серозной жидкости или клеток кожи и чешуек, прилегающих к эпидермису. Струпья могут быть разного цвета.

Темно-красный, почти черный цвет имеют геморрагические струпья. Струпья, состоящие из чешуек и кератинизированных клеток эпидермиса, также могут быть черными (или коричневыми, или серебристыми).

Аллергия

Одной из наиболее распространенных причин поражения кожи у кошек является аллергия. Она может быть следствием реакции на пищу, пыльцу, клещей или другие аллергены. У кошек также бывает контактная аллергия.

Аллергены могут привести к воспалению и, как следствие, к поражению кожи, хотя бы в виде зудящей сыпи. Кошка начинает интенсивно чесаться, что способствует дальнейшему повреждению кожи и бактериальному заражению образовавшихся ранок. В этом случае на местах повреждения кожи образуются струпья.

Инфекции

Кошки также могут страдать от различных инфекций, как бактериальных, так и грибковых. Инфекция может возникнуть в результате повреждения кожи, например, при царапании, укусе или другой травме. Инфекции часто сопровождаются воспалением.

К таким дерматологическим заболеваниям относятся гнойный дерматит и фолликулит. Чаще всего фолликулит проявляется в виде шероховатых папул (хотя они вряд ли будут черными, а только желтоватыми, если только струп не геморрагический, например, после царапины) или милиарного дерматита.

Однако наиболее распространенной кожной грибковой инфекцией у кошек является дерматофития. Обычно она вызывается грибком Microsporum canis.

Заболевание может иметь различные клинические формы, и на коже пораженных кошек можно увидеть как чешуйки, так и струпья. Чаще всего заболеванию подвержены котята, пожилые кошки и животные с ослабленным иммунитетом.

Паразиты

Наличие паразитов, таких как чесотка, блохи или круглые черви, является распространенной причиной поражения кожи.

Эти паразиты раздражают кожу кошки, что приводит к воспалению, зуду и появлению струпьев. Кроме того, у кошек могут возникать аллергические реакции на вещества, содержащиеся в слюне паразитов.

Чаще всего врачи сталкиваются с аллергическим блошиным дерматитом (APZS). У многих кошек наблюдается повышенная чувствительность к белкам, содержащимся в слюне блох, поэтому после укуса насекомого и попадания аллергена в кожу может возникнуть сильный зуд, приводящий к расчесыванию и даже покусыванию зудящих мест.

Сильный зуд также вызывают чесотка (как кошачья чесотка, которая может зарываться под эпидермис на различных участках тела, так и ушная чесотка) и клещ Demodex cati, который вызывает тошноту и характеризуется появлением струпьев.

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Акне

Акне может стать настоящей неприятностью для многих людей. Однако, как выяснилось, это не только человеческий недуг. Кошки тоже могут страдать от акне, и угри, которые чаще всего появляются на мордочке - вокруг губ или под носом, - можно принять за струпья. Маленькие черные точки могут сопровождаться локальным покраснением.

Кошачьи прыщи обычно безвредны и проходят сами по себе. Многие люди, ухаживающие за животными, возможно, даже не подозревали, что у их кошек есть «прыщи». Особенно это касается мурлык темного окраса.

Легче всего обнаружить прыщи у кошек со светлым окрасом шерсти.

Откуда берутся прыщи у кошек? Как и у людей, угревая сыпь может иметь различное происхождение, а поражения могут появляться разово или быть постоянными. Считается, что у некастрированных кошек акне может быть гормональным и возникать чаще, например, в перипубертатный период.

Кроме того, причиной появления прыщей могут стать некоторые элементы рациона или повышенная чувствительность к какому-либо ингредиенту. Недостаточная гигиена мисок также может стать причиной появления прыщей.

Если проблема связана с последним, стоит знать, что пластиковые миски наименее гигиеничны, поскольку на них быстрее всего размножаются бактерии. Замените их керамическими или стеклянными.

Если угревая сыпь у вашей кошки ограничивается единичными прыщиками, это не требует обращения к ветеринару. Достаточно наблюдать, исчезают ли прыщи и не образуются ли на их месте воспалительные поражения.

Однако если черные гнойнички сопровождаются: отеком, экссудатами, дискомфортом, заметный мв поведении кошки из-за зуда или болезненности, это указывает на бактериальную инфекцию. В этом случае может потребоваться назначение антибиотика.

Рак

Изменения пигментации, так называемые лентиго, или упомянутые вначале «веснушки», представляют собой мелкие точки, невыпуклые и достигающие в диаметре около 1 мм.

Кожа вокруг них имеет нормальный цвет. Эти пятна не являются злокачественными - нет возможности их перерождения в раковые образования. Однако малозаметное пятно не всегда является просто пигментным изменением.

Вызвать беспокойство должны:

покраснение вокруг веснушек;

их выпячивание;

болезненность;

абсцесс.

К сожалению, у кошек также развиваются раковые заболевания кожи, в том числе меланомы.

Меланома у кошки обычно представляет собой одиночное поражение - она не выглядит скопленной, в отличие от веснушек. Если вы заметили у кошки необычный цвет, форму или текстуру, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.

Аутоиммунные заболевания и генетическая предрасположенность

Некоторые породы кошек могут быть более склонны к проблемам с кожей из-за генетической предрасположенности.

Врожденные дефекты, аутоиммунные заболевания и другие состояния могут вызывать повышенную чувствительность кожи и приводить к ее повреждению. Такие повреждения могут проявляться в виде струпьев, язв и других дерматологических проблем.

Стоит также упомянуть о редком заболевании, вызванном солнцем, - солнечном дерматите, который поражает не только волосистую часть носа, но и зеркало. Эта область может воспаляться и даже изъязвляться.

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Как диагностировать проблему?

Самое главное - это внимательное наблюдение!

Хозяин должен обратить внимание на то, как выглядит пятно или струп, какова его текстура. Также следует обратить внимание на возможные другие симптомы, например, прежде всего:

зуд,

выпадение волос,

наличие выделений,

изменения в поведении (например, нервозность).

Подробно опишите все наблюдения ветеринару.

Как лечить струпья - и причины их образования?

Лечение зависит от причины поражения. В случае аллергии ветеринар может порекомендовать изменение рациона, антигистаминные препараты или кортикостероиды.

Бактериальные инфекции или дерматофитозы требуют соответствующих лекарств, таких как антибиотики или противогрибковые препараты.

В случае с паразитами потребуются противопаразитарные препараты, которые помогут избавиться от неприятных «пассажиров».

В случае кожных проблем, вызванных опухолями или аутоиммунными заболеваниями, лечение должен проводить ветеринар, специализирующийся на онкологии/дерматологии.

Черный струп, появившийся на носу кошки, может иметь множество причин - от аллергии до серьезных заболеваний. Крайне важно не игнорировать его и обратиться к ветеринару, особенно если он сопровождается другими тревожными симптомами.

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