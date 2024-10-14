Какой характер у вашего кота? Ученые выделили 5 типов, которые могут удивить

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Опубликовано: 14.10.2024 09:51 , Обновлено: 14.10.2024

Уже давно предпринимаются попытки узнать больше о типах личности кошек. Одно из современных разделений говорит об интровертных и экстравертных кошках. Но это не единственная классификация. Вот 5 типов кошачьих личностей, выявленных группой исследователей под руководством доктора Лорен Финки из Университета Линкольна.

[info_b]Ученые из Университета Линкольна в Великобритании провели исследование на выборке из 200 кошек и их хозяев, которое показало, что среди мурлык существует всего пять типов личности. По мнению исследователей, личность кошки - это сочетание генов, опыта, полученного животным от детства до взросления, а также темперамента и характера тех, кто за ней ухаживает.[/info_b]

Человеческий кот

Это тип кошки, которая, по сути, счастлива разделить с вами свою жизнь и дом. Это также питомец, который сопровождает вас всегда и везде, даже когда вы идете в душ, она идет с вами.

Мурлыка не знает понятия личного пространства. Он обожает проявлять привязанность, будь то лизание вашей руки или незабываемая порка. Вы - центр его мира.

Он считает себя самой важной частью вашей жизни. Идеальный дом для человеческой кошки - это семья, где всегда найдется свободная пара коленей и свободная пара рук, готовых вылизать и побаловать вашего дружелюбного мурлыку.

Кот-охотник

Это самый дикий из всех кошачьих типов личности. Он может быть полудиким и независимым животным, а может жить с вами в одном доме, хотя его явно будет тянуть к природе. Иногда он исчезает из вашего поля зрения на долгие часы. Что же он тогда делает?

Он может как охотиться за игрушкой, так и неподвижно застыть на подоконнике, заученно наблюдая за птицами. Это отличный охотник, который любит играть, если игрушки максимально точно имитируют живых мышей.

Поскольку этот кот обожает общение с природой и охоту, у вас есть два варианта: прилежно держать его только в квартире с затянутым сеткой балконом (плюс когтеточка и множество привлекательных игрушек, чтобы он не скучал) или приучить себя и своего питомца к прогулкам на поводке и со шлейкой.

Такой питомец найдет свой путь в доме только в кошачьем обществе. Люди могут уходить на работу на долгие часы - она справится, при условии, что в доме есть вторая - или третья - кошка.

Кошачий кот

Предпочитает компанию других кошек и считает делом чести дружеское и позитивное общение с ними. Не любит драться. Наоборот, охотно мирно взаимодействует с кошками - играет, вылизывает шерсть и носы других кошек, спит в обнимку с другой кошкой.

Он легко подружится с новой кошкой в доме. Таким он стал благодаря правильному социализированному детству и присутствию в доме других котят и взрослых кошек, пока длится его память.

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Отстраненный кот

Питомец очень чувствителен к любым раздражителям из окружающей среды. Иногда даже гиперчувствителен к прикосновениям и боли, менее терпим к присутствию как людей, так и своих четвероногих друзей.

Он не любит чрезмерной близости, ношения на руках, объятий. Терпит поглаживания, если они не длятся слишком долго. Любит знакомых людей. Мурлыке нужно больше времени, чтобы познакомиться с незнакомцами и почувствовать себя в их компании комфортно и безопасно.

Кошке, живущей на расстоянии, нужен кусочек личного пространства, только для себя, место, где можно уединиться и поразмышлять. Это может быть кошачий ящик или коробка.

Если вы ждете от кошки объятий, несмотря на все ваши усилия, дистанционная кошка останется более или менее отстраненной. Такова ее природа и красота. Поэтому, если вам удастся завоевать его любовь, вы удостоитесь необыкновенной чести. Любовь Кота Дальнего искренняя, как золото, и не случается ни с кем.

Любопытный кот

Открыто и любопытно познает мир. Все нужно попробовать, понюхать, лизнуть, посмотреть или даже просто подтолкнуть лапой. Отчасти это обусловлено генами - он храбр от природы. Не менее важны и постоянные новые стимулы в окружающей среде с положительным подтекстом. И так происходит с самого раннего детства котенка.

Привыкший исследовать мир, любопытный кот - из тех кошачьих исследователей, которым обязательно нужно знать природу вещей.

Если у вас под крышей живет такой ученый, позаботьтесь о его безопасности. Хорошо спрячьте лекарства и химические чистящие средства, закройте шкафы и ящики. Прежде чем включить стиральную машину, проверьте пять раз, чтобы убедиться, что кошки в ней точно нет. Обязательно поставьте ограничители для кошек на откидывающиеся окна. Любопытство кошки не всегда сочетается с осторожностью. Для любопытной кошки понятие осторожности так же расплывчато, как воспоминания о цвете вашего постельного белья годичной давности.

Любопытная кошка будет хорошо себя чувствовать в открытом, шумном и оживленном доме, а также в кошачьем кафе и офисе. Новые люди не вызывают у него страха, только любопытство.

А теперь подумайте о своей кошке - какой из вышеперечисленных типов характера подходит ей больше всего?

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