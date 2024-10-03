Можно ли поднимать кошку за шкирку? Ветеринар объяснила, что чувствует животное в этот момент на самом деле

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Опубликовано: 03.10.2024 11:49 , Обновлено: 13.02.2025

Вопрос о том, можно ли поднимать кошку за шкирку, вызывает множество споров среди их хозяев. Одни уверены, что такое действие никак не вредит питомцу, другие же полагают, что животное испытывает массу болезненных ощущений в такой момент. Telegraf.news спросил у ветеринарного врача, уместно ли такое действие по отношению к домашнему любимцу.

Сторонники версии о том, что кошку можно поднимать и переносить, прищипывая за холку убеждены, что для животного это вполне естественно и безопасно. Главным аргументов здесь выступает ситуация, когда кошка хватает зубами своего котенка за загривок, что позволяет ей легко и быстро перенести малыша в нужное место.

Более того, некоторые ветеринары используют такой трюк на кошках, чтобы успокоить животное. В зоомагазинах даже можно найти специальные зажимы (клипсы), которые используются для этой цели. Животному прищипывают “шкирку” зажимом и оно мгновенно замирает.

Эта практика даже имеет своё название - клипноз.

Однако у такого действия есть и противники. Многие владельцы кошек уверены, что так обращаться с питомцем нельзя и хватание за холку причиняет ему много дискомфорта. Как же обстоят дела на самом деле?

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Можно ли хватать кошку за шкирку?

Как отметила врач ветеринарной клиники “Друг” г. Минска Владислава Шеремет, практика ношения кошек за холку действительно практикуется самими животными. Причём это можно наблюдать не только у домашних кошек, но и у диких.

“В львиных прайдах вожак прикусывает других львов за загривок, чтобы показать своё превосходство. У домашних кошек такая система тоже работает. Однако животному в такие моменты неудобно, это факт. Но и особого дискомфорта тоже нет”, - рассказала ветврач Владислава Шеремет.

Она отметила, что в кошачьей холке меньше нервных окончаний, и поднятие животного за неё будет менее болезненным, нежели если поднимать его за лапу или другую часть тела. Однако просто хватать кошку за загривок и держать в воздухе таким образом нельзя.

“Нужно понимать, что котёнок, которого мама переносит таким образом, имеет маленький вес, и для него такое положение не так болезненно, как для взрослой особи. К тому же котята при таком действии не сопротивляются и обмякают. В случае же со взрослыми животными такое действие будет более травмирующим. Ведь иногда коты могут быть очень тяжеловесными, например, мейн-куны и британцы обычно очень крупные”, - заметила эксперт.

Хватать кошку за холку допустимо только в случае, когда под её лапами есть опора, но в своей практике такой способ удержания кошки специалист использует крайне редко, стараясь выбирать более удобные и комфортные для животного положения.

В отношениях с домашним питомцем чрезвычайно важно выстроить доверие и привить чувство безопасности. Ношение и удерживание животного за холку никак не способствует этому процессу.

За более гуманное отношение к беспокойному питомцу выступают и другие ветеринары. Например, американский ученый София Инь дажеразработала специальную безболезненную методику обращения с животными во время ветеринарной консультации.

Так, чтобы справиться с беспокойной кошкой, можно завернуть её в полотенце. В этом случае животное не испытывает болезненных ощущений и чувствует себя более сдержанно и защищенно.

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