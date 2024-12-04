В какое время дня лучше играть с кошкой, чтобы не беспокоила по ночам? Ветеринар назвала минимальное количество минут

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Опубликовано: 04.12.2024 16:44 , Обновлено: 04.12.2024

Кому-то может показаться, что кошачьи игры - это просто способ животного развлечься и занять ее время. Но на самом деле это важная потребность, удовлетворение которой напрямую связано с физическим и психологическим благополучием питомца. Регулярные и хорошо спланированные совместные игры с домашним любимцем не только укрепит с ним связь, но и может напрямую влиять на качество сна владельца кошки. Рассказываем, сколько времени в день нужно уделять на игры с кошкой и в какую его половину дня их лучше организовывать, чтобы питомец был спокоен и счастлив.

Почему с кошками нужно играться?

Во время игры кошка не только развлекается и хорошо проводит время, но и реализует свой охотничий потенциал, который всегда требует выхода. Даже те питомцы, которые кажутся ленивыми лежебоками, по-прежнему остаются хищниками, испытывающими нужду реализовывать свой охотничий потенциал.

Почему ещё важно играть с кошкой каждый день?

Физическое здоровье. Игры и физические упражнения помогают поддерживать здоровый вес и предотвращают такие заболевания, как ожирение и диабет.

Игры и физические упражнения помогают поддерживать здоровый вес и предотвращают такие заболевания, как ожирение и диабет. Ментальная стимуляция. Интерактивные развлечения развивают ум вашей кошки и предотвращают скуку, которая может привести к деструктивному поведению.

Интерактивные развлечения развивают ум вашей кошки и предотвращают скуку, которая может привести к деструктивному поведению. Снижение стресса. Физическая активность помогает кошкам справиться с напряжением и тревогой, что особенно важно в случае изменения окружающей среды, например, при переезде или привозе домой нового питомца.

Физическая активность помогает кошкам справиться с напряжением и тревогой, что особенно важно в случае изменения окружающей среды, например, при переезде или привозе домой нового питомца. Построение отношений. Совместные игры и занятия сближают питомца и его владельца. Кошка видит в нем члена своего стада, а не воспринимает его исключительно как человека, ответственного за наполнение миски.

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Что будет, если не играть с кошкой?

Отсутствие игр с хозяином может иметь серьезные последствия для благополучия и здоровья кошки.

Животному, лишенному игр, сначала становится скучно. Это, в свою очередь, приводит к ослаблению его активности, ухудшению самочувствия и апатии. Со временем появляются поведенческие проблемы.

Так, невозможность удовлетворить свои инстинкты приведёт к стрессу и разочарованию животного. Это, в свою очередь, может проявиться как виде отстранённости, так и виде агрессии. Кошка может начать портить мебель, царапать стены или нападать на хозяина. И дело тут дело вовсе не в её злобе.

Кроме того, с исчезновением такой активности в жизни животного увеличит риск возникновения проблем со здоровьем. Ожирение, проблемы с мышцами и суставами, депрессия - это лишь некоторые последствия отсутствия игр.

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Сколько нужно играть с кошкой в день и какое время лучше выбирать?

В вопросе игр с кошкой стоит учитывать специфику этого вида животных а также ряд других факторов.

“Большинству кошек полезно играть около 40 минут с их хозяевами каждый день. Однако каждая кошка уникальна, и возраст вашей кошки будет иметь значение в том, сколько упражнений ей нужно”, - рассказала ветеринар Паола Куевас изданию Рangovet.

Так, для маленьких котят, которые очень энергичны 40 минут в день может быть и недостаточно. Особенно если не разделять это время на несколько промежутков в течение дня.

У старых же кошек не так много энергии, поэтому им не нужно так много упражнений. Начните с четырех 10-минутных сеансов игры в день и посмотрите, как справляется ваш питомец.

“Если кошка потеряет интерес, будет сопротивляться или откажется продолжать игру до того, как истекут 10 минут, прекратите играть и позвольте ей делать то, что она хочет. Попробуйте еще раз во время следующего запланированного игрового времени. Вы можете обнаружить, что вашей кошке нужно всего несколько 5-минутных сеансов в день или что она предпочитает два или три 10-минутных сеанса”, - рассказала эксперт.

Также стоит помнить, что пи активности кошек приходится на раннее утро и вечер. Именно в этот момент лучше всего спланировать игры и сделать это ежедневной традицией.

Игра с кошкой перед завтраком удовлетворяет охотничий инстинкт и позволит кошке спокойно отдохнуть в течение дня. В свою очередь, вечерние игры перед сном помогут «утомить» кошку. Это, в свою очередь, увеличит вероятность того, что владелец питомца сможет спать всю ночь без какого-либо беспокойства со стороны любимца.

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Как играть с котом? Важно разнообразие

Разнообразие является ключевым моментом. Хорошо создать для вашей кошки условия, имитирующие охоту. Пусть в его распоряжении будут укромные уголки (даже в виде обычных картонных коробок), среди которых он сможет прокрасться.

Выбирая аксессуары для игры, необходимо учитывать, что кошка больше любит ощущать физический контакт при охоте. По этой причине использование только лазерной указки - не самое лучшее решение. Коту действительно будет интересно гоняться за красным пучком света, но если такая игра затянется, то со временем он разочаруется из-за невозможности схватить объект преследования в свои ловкие лапы.

Ценным приобретением могут стать мячики и мягкие мышки с кошачьей мятой. Но для активности можно соорудить игрушку самостоятельно, например, просто прицепив бантик к верёвочке.

Организация игрового пространства в виде полочек или комплекса с элементами когтеточки непременно будет местом притяжения для кошачьих игр. Но помните, что для животного очень важно ваше присутствие. Такое совместное времяпрепровождение будет полено не только для него, но и для вас. Игры с кошкой - отличный способ поднять настроение и отвлечься от тревоги и забот.

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