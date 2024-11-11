Что делать, если кошка не пользуется когтеточкой? Эти 4 совета продавца зоотоваров сохранят мебель и обои

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Опубликовано: 11.11.2024 10:24 , Обновлено: 11.11.2024

Хотя люди уже давно одомашнили кошек, их природные инстинкты никуда не исчезли. Этим милым охотникам по-прежнему важно укорачивать и затачивать когти не только для того, чтобы подготовиться к поимке добычи, но и для снижения уровня стресса. К сожалению, многие домашние кошки с удовольствием проявляют этот инстинкт на мебели и других предметах, которые дороги и необходимы человеку. Как же приучить кошку пользоваться когтеточкой?

Зачем кошки точат когти?

Как подчеркнула категорийный менеджер литовской сети зоотоваров KIKA Эгле Раджювене (Eglė Radžiuvienė), царапание — не просто развлечение По его словам, это необходимо для ухода за когтями кошки.

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«Царапанье помогает сохранить когти здоровыми, удалить отмершие частицы и тем самым предотвратить врастание ногтей. В то же время это важно и для эмоционального состояния животного, поскольку биологически это естественный способ снять стресс и напряжение и расслабиться», - отметила эксперт.

Царапанье также позволяет кошкам определять свои границы, поскольку их когти имеют железы, выделяющие запах - оставляя этот запах, кошка сигнализирует другим животным, что территория уже занята, и позволяет им чувствовать себя в большей безопасности.

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Как приучить кота пользоваться когтеточкой?

В то же время Раджювене обратила внимание, что даже если в доме есть самая большая когтеточка, эти игривые животные могут предпочесть использовать другие предметы, а не предназначенный для этого инструмент.

Как приучить кошку пользоваться когтеточкой? Раджювене не скрывает, что сделать это может быть непросто, но это необходимо.

«Когтеточка для кошки - это личный уголок, где она может отдохнуть и спрятаться от суеты повседневной жизни. Это как маленький мир, где она чувствует себя в безопасности и любимой. В то же время когтеточка может выполнять и другую функцию - поощрять физическую активность, играть и выпускать энергию, но многим владельцам приходится немало потрудиться, прежде чем это произойдет», - сказала специалист.

По ее словам, “самая распространенная причина, по которой кошки не используют когтеточку, - это когтеточка, неправильно подобранная с учетом индивидуальных особенностей кошки”. Владельцам обычно приходится перепробовать несколько вариантов , прежде чем они найдут подходящий.

Однако, есть несколько приемов, с помощью которых можно побудить кошку использовать имеющуюся когтеточку:

поставьте ее в том месте, где кошка любит проводить время;

натрите когтеточку кошачьей мятой - это обязательно привлечет внимание кошки;

попробуйте поманить кошку лакомствами, чтобы создать положительную ассоциацию.

Как выбрать когтеточку?

По словам эксперта, в магазинах представлено множество различных когтеточек, отличающихся по материалу и размеру, поэтому выбрать не всегда просто, учитывая, что от этого может зависеть и желание вашей кошки использовать ее.

«Прежде всего, обратите внимание на материал, из которого сделана когтеточка. Всегда выбирайте прочные, натуральные материалы, которые кошке удобно царапать. Сначала стоит купить несколько дешевых, но разных вариантов, а когда вы поймете, какой из них больше нравится вашей кошке, вложите деньги в более прочные», - объяснила Раджювене, добавляя, что когтеточки из картона, например, недолговечны, но они выполняют свою функцию и могут помочь выявить увлечения вашей кошки.

Размер и форма также важны, продолжала она, так как крупным кошкам могут понадобиться большие когтеточки, а маленьким - маленькие. Она также посоветовала по возможности иметь в доме несколько когтеточек - одну стоячую, одну угловую или закрепленную на стене:

«Наличие нескольких когтеточек позволяет кошке выбирать их в зависимости от настроения или потребностей и снижает вероятность того, что она решит впиться когтями в обои или кровать».

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Если вы собираетесь выбрать только одну когтеточку, обязательно учитывайте характер кошки.

«Например, закрытая когтеточка подойдет кошке, которая любит уединение, а открытое место для лежания - более общительной кошке. Хорошо, если в когтеточке есть и то, и другое - животное будет выбирать в зависимости от своего настроения», — сказала эксперт.

Если ваша кошка чувствительна к шумам, не стоит выбирать простую «колонну» или другую когтеточку с прикрепленной к ней звучащей игрушкой, но если она ей нравится, то это будет отличный вариант», - отметила категорийный менеджер KIKA.

И заключила: «Если вы подберете подходящую когтеточку для своей кошки и приучите ее к использованию, это решит множество проблем. Ваша мебель и личные вещи останутся здоровыми, а ваша кошка, несомненно, будет здоровее, активнее и счастливее».

Ранее Telegraf.news писал, что вам наверняка попадались на глаза различные видеоролики, на которых кошки смотрят телевизор. Возможно, вы замечали некоторый интерес к телевидению и у своего питомца. Кошки могут очень внимательно смотреть программы о природе, особенно когда там показывают птиц, грызунов или других кошек. Иногда кошки даже начинают охотиться за движущимся объектом на экране. Как они вообще видят, и можно ли им смотреть телевизор?

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