Зачем кошки приносят мышей хозяевам? Ветеринар назвала 3 причины. Как быть с "подарками?"

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Опубликовано: 15.11.2024 10:29 , Обновлено: 26.11.2024

Спустя 9 тысяч лет после приручения кошка в доме человека стала уже не просто мышеловкой, а настоящим членом семьи и другом, который всегда встречает после работы и радует своим присутствием и игривым нравом как взрослых, так и детей. Однако животные, обитающие в сельской местности, совсем не против того, чтобы поохотиться. Более того, свою добычу эти любимцы часто преподносят в качестве даров своим хозяевам. Ветеринар объяснила, зачем они это делают. А как поступать с "подарками"?

Человек одомашнил кошку много тысячелетий назад, однако и сейчас эти питомцы полны загадок и не лишены охотничьих инстинктов.

Так, многие кошки, живущие в сельской местности, являются активными охотниками на мышей и крыс.

Пойманную добычу животные или съедают, или оставляют. А случается, что кошка начинает преподносить свой улов в качестве “даров” хозяину. Причем это может происходить регулярно.

По словам экспертов, есть как минимум три причины, почему кошки делятся добычей с людьми.

Почему кошка приносит добычу хозяину?

По словам Анастасии Нечипуренко, такое поведение кошек отнюдь не случайно. Питомец преподносит свою добычу в качестве подарка по причинам, связанным с инстинктами животного.

Причина 1: инстинкт охотника

Кошки рождаются, чтобы охотиться. Даже если одомашненные кошки знают, что им не нужно добывать себе еду, чтобы выжить, они не могут противиться этому желанию и часто наслаждаются охотой и преследованием.

Некоторые кошки, которые ловят добычу, приносят своим хозяевам мертвых или даже еще немного живых животных.

“Когда кошка приносит свою добычу, это способ проявить свои охотничьи навыки. Она может воспринимать вас как часть своей семьи и делиться добычей с вами — для неё это естественно. Как будто она заботится о вас”, - объяснила эксперт в своём блоге в TikTok.

К слову, кошачья охота в этом случае не имеет ничего общего с голодом. Животные могут преподносить хозяину в качестве даров даже несъедобные вещи. Например, игрушечные мыши, мячики и мусор, на которые они «охотились».

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Причина 2: попытка обучить

Иногда кошки могут преподнести хозяину ещё живую добычу, и это явное свидетельство того, что животное хочет не только продемонстрировать свой навык охотника, но и обучить вас своему “ремеслу”. Этот механизм также заложен природой и наиболее явно проявляется у самок.

“В дикой природе кошки-мамы приносят добычу своим котятам, чтобы обучить их охоте. Если кошка приносит вам мышь или птицу, она может пытаться обучить вас своим охотничьим навыкам, как если бы вы были её подопечным. Для неё это способ заботы и проявления привязанности”, - пояснила эксперт.

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Причина 3: выражение доверия

Несмотря на то что некоторых владельцев кошек такое поведение их любимцев может отталкивать, на самом деле вам, возможно, будет приятно узнать, что это, помимо прочего, ещё и свидетельствует о доверии и признательности, которые кошка к вам испытывает.

“Принося вам добычу, кошка показывает, что она вам доверяет и считает вас частью своей стаи. Для неё это важный социальный ритуал, который подтверждает вашу связь”, - рассказала ветеринар.

Как поступать с “подарками” кошки?

Ключевой момент, который должен запомнить каждый владелец кошки, – не стоит ругать питомца, если он принес вам мертвую мышь и оставил её на подушке. Проявлять недовольство по этому поводу неверно, поскольку это может обесценить достижения в охоте вашего любимца.

Лучше всего постарайтесь незаметно убрать трофей, как будто “про запас”, чтобы ненароком не огорчить животное.

Конечно, после этого не забудьте тщательно обработать поверхность, где находился труп, и воспользуйтесь антисептиком для рук.

Ранее Telegraf.news писал о том, что кошки — одни из самых загадочных домашних питомцев. Иногда их привычки и поведение могут удивлять хозяев и вызывать недоумение. Однако зачастую у всего есть рациональное объяснение. Так, ветеринар Анастасия Нечипуренко рассказала в TikTok, с чем связана распространённая привычка многих кошек спать у ног своего хозяина.

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