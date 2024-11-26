Кошки шипят не из-за агрессии? Вот как поступать, если питомец начал так себя вести

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Опубликовано: 26.11.2024 13:41 , Обновлено: 26.11.2024

Понять язык кошек непросто, однако когда дело доходит до издаваемого ими звука шипения, едва ли кто-то испытывает сложности с тем, как интерпретировать такое поведение. Всё дело в агрессии, скажете вы и… будете неправы. Оказывается, шипение кошек сигнализирует совсем не об этом. Так что же оно означает?

Кошачье шипение — это поведение, которое большинство из нас, любителей кошек, видели и слышали в реальной жизни. Однако интересно то, что чаще всего этот звук интерпретируют как попытку проявить агрессию, что на самом деле не совсем так.

Почему кошка шипит?

Кошачье шипение звучит достаточно зловеще, и трудно не испугаться. На самом деле это то, чего животное и добивается. Однако такое поведение питомца продиктовано не агрессией и злостью, а страхом.

Если ваша кошка шипит на вас, на незнакомцев или на других животных, например, на большую собаку, которая внезапно появилась перед ней, это признак того, что она чувствует угрозу. Кошка будет пытаться казаться грозной, чтобы отпугнуть своего противника.

Шипение кошки — одна из её защитных реакций. Животное пытается выглядеть опаснее, чем есть на самом деле. Поэтому шипение иногда сопровождается языком тела — выгибанием спины, что призвано оптически увеличить её размер.

Да, иногда такое поведение действительно может сопровождаться гневом. Однако в таком поведении всегда преобладает страх, поэтому животное не желает нападать — ведь неизвестно, чем для него это может закончиться. Испуганный котенок пытается напугать того, кого боится.

Вы можете спросить себя, почему животное не убегает, а пытается запугать врага? Иногда другого выхода просто нет, поскольку оно, например, стоит спиной к стене.

Вторая причина — недостаточный страх и осторожность животного.

У кошки стратегия действий перед лицом противника заключается в попытке его запугать, и это для неё вполне разумное решение. Кошка понимает, что, бросившись в бегство, она, вероятнее всего, спровоцирует погоню, а нападение на врага может привести к серьезным ранениям.

Пытаясь напугать соперника и заставить его отказаться от прямой конфронтации, кошка надеется избежать рискованной схватки и в то же время выйти из ситуации «сохранив лицо».

Конечно, кошка всё это делает неосознанно. Эта инстинктивная настройка заложена с рождения и подкреплена жизненным опытом.

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Откуда взялось шипение у кошек?

Шипение кошки издают при помощи вибраций голосовых связок, которые находятся в нижней области гортани.

Такой звук звучит угрожающе и страшно, но почему кошки используют именно его?

Некоторые исследователи, например, Десмонд Моррис, заметили сильное сходство между шипением кошки и шипением змеи, выполняющей аналогичную функцию: отпугивания врагов. Змеи, как мы знаем, очень опасные хищники, особенно виды со смертельным ядом, поэтому лучше держаться подальше от них. И в этом вся суть.

Предполагается, что кошки, шипя, имитируют змей, используя врожденный страх перед этими рептилиями, который есть у многих видов животных. В природе этот вид подражания является довольно распространенным явлением, называемым мимикрией, хотя в основном он касается сходства во внешности — беззащитные виды напоминают опасных.

Верна ли приведенная выше теория? Возможно. Дело в том, что кошачье шипение отлично справляется со своей задачей.

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Что делать, если кошка шипит и рычит?

На поставленный выше вопрос однозначного ответа нет. Реакция на такое поведение зависит от ситуации. Если ваша кошка шипит и рычит, потому что боится чужой собаки, кошки или человека, лучше не вмешиваться! Реагируя, например, пытаясь успокоить питомца, мы можем непреднамеренно увековечить в нем страх.

Чуть более проблемная ситуация, когда кошка шипит на незнакомцев, посещающих наш дом. Однако если кошка не пытается на них напасть, лучшим решением также будет воздержаться от действий.

Питомец должен убедиться сам, что ему не причинят никакого вреда.

А что делать, если он нападает? Самый простой способ — просто запереть кошку в комнате, когда вы ждете гостей . Если поведение вашей кошки частое и мешает вашей повседневной жизни, вам следует проконсультироваться у специалиста по поведению кошек.

Поведенческая терапия, вероятно, также понадобится, если ваш питомец шипит на вас или членов вашей семьи. Если это не случайное шипение во время игры, а поведение, регулярно повторяющееся в вашем присутствии, не стоит это игнорировать. Специалист поможет вам обнаружить источники беспокойства , вызывающие такое поведение у нашего питомца, и применить соответствующие методы контроля эмоций кошки.

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