В белорусских лесах начался сезон грибов-"срамотников", которые "можно есть сырыми". Как влияет на потенцию?

🎥 Видео

Опубликовано: 05.07.2024 15:20 , Обновлено: 05.07.2024

Белорусские грибники объявили о начале сезона уникального гриба - весёлки обыкновенной, который в начале июля начал повсеместно появляться в белорусских лесах. Узнали, чем любопытен этот вид, называемый в народе "срамотником" или "чёртовым яйцом", и действительно ли его можно употреблять в сыром виде прямо в лесу?

[info_b]Весёлка проходит несколько стадий развития. На первой стадии роста весёлка мало похожа на классический гриб, а скорее напоминает крупное яйцо. Если разрезать плодовое тело гриба, внутри обнаружится своеобразный “грибной эмбрион” – желтоватая студенистая масса, и “пуповина” – будущая ножка, а также собственно сама будущая шляпка оливкового цвета. В такой стадии яйца весёлка расти до 2-3 недель.

Как только погодные условия становятся благоприятными для созревания, кожица “яйца” разрывается, ножка удлиняется до 15-20 см и появляется уже зрелая весёлка его характерной пенисовидной формы. Поверхность конуса покрыта слизью, которая так привлекает насекомых, а в верхней части располагается небольшое отверстие.[/info_b]

В тематической группе в соцсети “ВКонтакте” в начале июля появились первые фотографии весёлки обыкновенной в этом грибном сезоне. Многие берут её наравне с “классическими” грибами - лисичками, подосиновиками, боровиками. А некоторые и вовсе специально “охотятся” за весёлкой, в том числе, для продажи. Первые объявления уже можно найти в тематических чатах белорусских грибников.

Своим “уловом” весёлки обыкновенной на своей страничке в Instagram на днях поделилась и белорусская писательница Наталья Батракова, известная своей любовью к “тихой охоте”. По её словам, это “самый чистый гриб в жару летом”.

“Никаких тебе личностей! Ни жары не боится, ни засухи. Если уж пошел - до октября грибница плодоносит!” - поделилась автор видео.

По её словам, этот гриб они с удовольствием едят сырым, добавляют в салат овощной, сушат и готовят из него лечебную настойку, а из желе гриба делают маску для лица. А не опасно ли это?

«Звучит как болезнь» — Грибники под Минском встретили редкий «ведьмин котелок». А есть его можно?

Что за гриб - весёлка обыкновенная?

Phallus impudicus - весёлка обыкновенная имеет множество названий, обусловленных его характерным внешним видом: фаллюс нескромный, срамотник, выскочка, чёртово яйцо, яйцо ведьм. Он относится к числу грибов-гастеромицетов и считается съедобным как в дородовом возрасте (в виде яйца), так и только что проросшем виде. Во многих странах его едят в сыром виде, например, во Франции употребляют наподобие редиса - слегка посолив или поперчив его. Нередко гриб добавляют в салаты из свежих сезонных овощей или в классические омлеты.

[info_b]Отметим, что после полного прорастания гриб через некоторое время (от нескольких часов до суток) становится фактически несъедобным. Его не рекомендуют употреблять в таком “взрослом” состоянии, поскольку в нём запускаются процессы гниения и естественного разложения, что может представлять опасность для здоровья человека.

Кроме того, весёлку не рекомендуется собирать неопытным грибникам, чтобы не перепутать, например, с ложнодождевиками.[/info_b]

В белорусских лесах заметили деликатесный гриб, который заменяет китайцам дорогие морские гребешки. Как приготовить?

В чём польза весёлки?

Весёлку относят к числу лекарственных грибов. В народной медицине спиртовые и водные настои весёлки, собранной также на стадии яиц, применяют в качестве противоревматическиго средства (в виде компрессов). Таким же образом гриб используют в традиционной китайской медицине. В Болгари гриб известен как народное средство от подагры и эпилепсии, в Германии - от сильных желудочных болей.

Ряд современных исследований показал, что в весёлке в большом количестве содержатся фитостероиды (растительные аналоги мужского полового гормона), поэтому её нередко используют в народной медицине в качестве средства для улучшения потенции и лечения эректильной дисфункции, а в некоторых странах на основе весёлки выпускают биологически активные добавки (БАД), которые, по заверениям производителей, обладают общеукрепляющими, противовоспалительными и даже противоопухолевыми свойствами.

Последние, кстати, несколько лет назад даже начали исследовать белорусские учёные. Они также настаивали гриб на спирту, после чего наносили экстракт на злокачественные клеточные линии рака различного вида. По словам одного из авторов исследования Марины Лобай, исследователи выявили прямое дозозависимое противоопухолевое действие субстанций гриба Phallus impudicus в отношении культивируемых in vitro опухолевых клеток линии К562, но не в отношении нормальных клеток крови человека. Кроме того, было выявлено прямое антимикробное действие субстанции гриба Phallus impudicus в отношении таких патогенных бактерий, как St. aureus, Kl. pneumonia, E. сoli, Pr. mirabilis, Ps. aeruginosa.

Этот кислотно-фиолетовый гриб появился в белорусских лесах. А есть такую рядовку можно?

В долгосрочных планах ученого - доказать эффективность противораковых свойств весёлки и на его основе разработать БАД для вспомогательного лечения больных онкологическими заболеваниями.

Ранее Telegraf.news рассказал, как белорусский грибник с 30-летний стажем, сотрудник IT-компании и блогер по совместительству поделился двумя секретами, которые помогут любителям “тихой охоты” не выходить из лесу с пустыми корзинами. Александр Горбацевич утверждает, что даже в сильную засуху ему удаётся находить суперурожайные поляны.

«За раз собрал 500 штук» — Грибник с 30-летним стажем раскрыл 2 секрета, как найти суперурожайные поляны в Беларуси