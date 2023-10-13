Этот кислотно-фиолетовый гриб появился в белорусских лесах. А есть такую рядовку можно?

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Опубликовано: 13.10.2023 15:56 , Обновлено: 13.10.2023

Грибной сезон уже достиг своего пика и пошел на спад. Заядлые грибники в Беларуси все ещё хвастаются собранными экземплярами в Интернете. Но некоторые виды выглядят по-настоящему устрашающе. К ним относится аметистовая лаковица.

По форме этот гриб напоминает что-то среднее между лисичкой и подберезовиком, но отличается цветом от обоих. Аметистовая лаковица интенсивно, почти нереально фиолетового цвета. Оказывается, гриб растет в почве с высоким содержанием аммиака и азота, что может указывать на то, что там когда-то разлагались… трупы.

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Растет эта рядовка с июля по октябрь в разных лесах, очень любит влажные почвы и умеренный климат.

Как выглядит аметистовая лаковица?

Это небольшой гриб, достигающий от 3 до 12 сантиметров в высоту. У молодых экземпляров шляпка полусферическая или колокольчатая, с заметным углублением посередине. У старых - она становится дугообразной, со слегка волнистыми краями.

После дождя аметистовая лаковица становится интенсивно фиолетовой, а во время засухи – розовой. Гриб встречается на почвах, богатых аммиаком и азотом.

Есть можно?

Аметистовая лаковица - съедобный гриб, но, по мнению многих, он не очень вкусный и ароматный. В пищу идут только шляпки. А ножки очень жёсткие. Вообще его относят к 4-й категории (самой низкой среди съедобных). Впрочем, его можно использовать в качестве украшения блюда хотя бы из-за необычного цвета.

Однако надо быть осторожным. Осенью лиловая рядовка очень часто растёт рядом с похожей слабоядовитой миценой чистой. Отличить же можно по отсутствию неприятного запаха и наличию ямчатой шляпки.

Это Мицена чистая - ядовитый гриб, с которым можно спутать лаковицу аметистовую. Будьте внимательны!

[info_b] Важно! Главное правило грибников - не собирать те грибы, в которых не уверен. Если вы сомневаетесь, не кладите в корзину малознакомые грибы.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что к середине октября в Беларуси уже успели ударить первые ночные морозы, а средняя температура воздуха на уходящей неделе неуклонно падала, так что в домах белорусов даже включили отопление. Для многих грибников это верный признак того, что с походами с корзинками в лес пора завязывать до следующей весны.

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Помните также, что Госавтоинспекция предупредила белорусских грибников об ответственности за нарушения, которые многие совершают, отправляясь на “тихую охоту” на личном авто. В некоторых случаях неправильно выбранный маршрут в лес может обернуться для водителя штрафом.

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