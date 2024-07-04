"За раз собрал 500 штук" — Грибник с 30-летним стажем раскрыл 2 секрета, как найти суперурожайные поляны в Беларуси

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Опубликовано: 04.07.2024 12:19 , Обновлено: 04.07.2024

Белорусский грибник с 30-летний стажем, сотрудник IT-компании и блогер по совместительству поделился двумя секретами, которые помогут любителям "тихой охоты" не выходить из лесу с пустыми корзинами. Александр Горбацевич утверждает, что даже в сильную засуху ему удаётся находить суперурожайные поляны.

Для поиска таких полян IT-специалист использует около 8 научно достоверных факторов, два из которых — карта осадков и перепады температур на местности. Опытный грибник советует следить за дождями на онлайн-картах “Яндекс”, поскольку “осадки — самое важное для появления грибов”. Кроме того, важную роль играет ночное падение температуры после дождя до 8-9°C.

“Это температурно-влажностная провокация, вызывающая у грибницы стресс. Она воспринимает эту провокацию как сигнал, что наступили неблагоприятные условия и нужно размножаться. Поэтому если на момент понижения температуры в регионе последние несколько дней шли дожди, значит, грибы появятся на поверхности земли в течение 10-14 дней”, — раскрыл секрет Александр Горбацевич.

Один из наиболее удачных походов в лес у белоруса случился в прошлом году. По его словам, “это было что-то невероятное”, поскольку “в лесочке 100 на 200 метров” он собрал около 500 молодых дубовых белых грибов, передало информагентство “БелТА”.

Кстати, блогер всегда очень тщательно готовится к посещению леса. По словам Александра, он обязательно скачивает карту местности, а ещё чаще передвигается с навигатором: “Заранее забочусь о том, чтобы телефон был полностью заряжен. Считаю, что настоящему грибнику в лесу заблудиться нельзя”.

Кроме того, с недавних пор белорус не только начал вести блог, но и организовывать грибные туры. Цена — 300-350 долларов, в зависимости от количества человек. По словам Александра, стоимость окупится уже через сутки: нужно всего лишь продать “улов”.

Ранее Telegraf.news писал, что для увлечённых “тихой охотой” белорусов сезон сбора лисичек — не только хобби, но и возможность заработать. В TikТok появилось видео, под которым жители регионов озвучили цену за лисички в заготовительных пунктах на конец июня. Посмотрели, где заплатят за кило больше всего, а в каких районах принимают “за копейки”.

Сколько можно заработать на лисичках? Белорусы озвучили цены в регионах в конце июня