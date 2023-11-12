В белорусских лесах заметили деликатесный гриб, который заменяет китайцам дорогие морские гребешки. Как приготовить?

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Опубликовано: 12.11.2023 22:22 , Обновлено: 12.11.2023

В белорусских лесах грибники всё чаще замечают на поваленных деревьях и отмерших ветках деревьев необычный гриб-паразит. Он привлекает внимание своей яркой окраской и оригинальной формой - желеобразный дрожащий нарост не позволяет просто пройти мимо и так и просится в объектив камеры. Однако, далеко не все знают, что эта оранжевая дрожалка (и это вовсе не описание внешнего вида гриба, а его официальное название) в далёком Китае считается настоящим лакомством и используется для замены другого популярного деликатеса - морских гребешков.

[info_b]Научное название дрожалки оранжевой - Tremella mesenterica Retz. Плодовое тело гриба в молодом возрасте мозговидное, со временем становится складчатым, студенистым, желатинистым, поверхность гриба клейкая. Размер гриба может достигать 10 см. Окраска молодого гриба ярко-жёлтая или оранжевая, реже - бледно-жёлтая или почти белая, но при продолжительных дождях может практически обесцвечиваться. При высыхании гриб становится тёмно-оранжевым.

Этот гриб-паразит считается условно съедобным и не имеет ядовитых двойников, да и спутать его с чем-то другим сложно - уж больше “оригинальный” это вид. Растёт группами на поваленных деревьях, отмерших ветвях и пнях широколиственных деревьев, паразитирует на грибах рода Peniophora.[/info_b]

Фотографии этого гриба периодически выкладывают белорусские грибники в тематических чатах и соцсетях, как правило - “для опознания” более опытными коллегами. Вот такую дрожалку оранжевую встретила 12 ноября одна из участниц сообщества ВКонтакте “Грибные войска Беларуси” в Дзержинском районе Минской области.

А таким экземпляром из в Узденского района Минской области поделился другой участник сообщества в середине октября.

На самом деле встретить дрожалку оранжевую можно даже зимой, хотя в наших краях наиболее активным сезоном роста дрожалки оранжевой считается конец августа - конец октября.

“Ведьмино масло” или “золотое желе”

Этот гриб у разных народов имеет своё уникальное название: в Америке его называют “ведьминым маслом”, в Европе - “золотым желе” или “маслом троллей”. Тем не менее, наибольшую популярность в качестве продукта питания он получил в азиатских странах. В Китае его считают настоящим деликатесом. Там из него готовят, например, особые холодные супы с добавлением семян лотоса, китайских фиников и луковиц лилий. Эти вегетарианские супы, как утверждают китайцы, уникальны не только необычным вкусом, но и иммуномодулирующим действием.

Впрочем, чаще всего дрожалки оранжевые используют в свежем виде, добавляя в салаты с пряными заправками. Примечательно, что у самого гриба фактически нет какого-то ярко выраженного и узнаваемого вкуса. Зато есть интересная текстура, которая кому-то напоминает водоросли, кому-то - морские гребешки. Именно эти морские деликатесы, которые в Беларуси продают за дорого (килограмм замороженного филе в магазинах сейчас обойдётся в среднем в 70-100 рублей), может заменить свежая дрожалка оранжевая в популярных корейских салатах.

Для этого достаточно просто замариновать свежий вымытый гриб в пряной кисло-сладкой заправке, дать постоять минут 10 и собственно, его уже можно употреблять в пищу. Своим вариантом маринада для дрожалки в популярной российской телепередаче “Смак” Андрея Макаревича поделился известный российский миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Ингредиенты для маринада для дрожалки оранжевой:

соевый соус,

сладкий чили,

сирача (разновидность соуса чили, в состав которого входят перец чили, уксус, чеснок, сахар и соль),

лимон.

Маринованную дрожалку, конечно, можно есть как самостоятельное блюдо, но можно добавить к ней листья салата, нарезанный тонкими полосками болгарский перец, приправить чесноком, полить уксусом, добавить ложку сахара и щепотку соли - и получить изысканный корейский салат.

Вариации этого салата поистине бесконечны и зависят исключительно от ваших личных вкусовых предпочтений. Так, в качестве овощной добавки можно взять готовую морковь по-корейски или традиционные “битые” огурцы.

Новость Телеграф

Есть ли польза от дрожалки оранжевой?

Несмотря на то, что многие считают этот гриб безвкусным, а следовательно и абсолютно бесполезным для организма человека, на деле он богат ценными и даже уникальными химическими веществами. Ученым удалось выделить из дрожалки оранжевой биологически активный полисахарид - глюкуроноксиломаннан, который, как показали исследования, обладает противодиабетической, иммуностимулирующей, антиаллергенной, противовоспалительной и радиозащитной активностью.

[info_b]В плодовых телах дрожалок оранжевых содержатся витамины группы В и аминокислоты, поэтому ценность гриба высока как с пищевой, так и с лекарственной точки зрения.[/info_b]

Кроме того, некоторые исследования продемонстрировали защитные свойства, которые глюкуроноксиломаннан из дрожалки оказывает на печень у больных гепатитом В, а другие - эффективное воздействие на раковые клетки А549, которые, в частности, вызывают рак легких, сообщили авторы онлайн-энциклопедии грибов gribnikoff.ru.

В Китае уже запатентовано несколько лекарственных препаратов на основе глюкуроноксиломаннана, которые оказывают противовоспалительный и противоопухолевый эффект, а также помогают контролировать артериальное давление.

Кроме того, глюкуроноксиломаннан из экстракта дрожалки в последние годы активно используют в косметологии. Производители утверждают, что по своим увлажняющим свойствам он превосходит популярную сейчас высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, поэтому способен защищать волосы и кожу от пересушивания.

Ранее Телеграф рассказывал о другом примечательном грибе, который привлекает внимание своим видом. Его фотографиями в этом октябре также делились в соцсетях белорусские грибники и выглядят они порой по-настоящему устрашающе. Речь об аметистовой лаковице. По форме этот гриб напоминает что-то среднее между лисичкой и подберезовиком, но отличается цветом от обоих. Аметистовая лаковица интенсивно, почти нереально фиолетового цвета, но при этом абсолютно съедобна (впрочем,неопытным грибникам её легко перепутать со слабоядовитой миценой чистой, поэтому с этим грибом нужно быть повнимательнее).

Этот кислотно-фиолетовый гриб появился в белорусских лесах. А есть такую рядовку можно?