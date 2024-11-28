"Тётя уговаривала не ехать" — Узнали, зачем "Сухаревский сёгун" переехал из Японии в Минск и начал продвигать белорусский язык в TikTok

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Опубликовано: 28.11.2024 09:23 , Обновлено: 13.02.2025

Каждый день TikTok так или иначе знакомит белорусов с самыми разными героями, которые нередко способны просто взорвать информационное поле. Одним из таких стал японец Сюнсукэ Синдо, который взялся изучать белорусский язык и теперь продвигает его в своём аккаунте в TikTok под псевдонимом "Сухаревский сёгун". Telegraf.news поговорил с Сюнсукэ о том, как он оказался в Беларуси, зачем учит национальный язык белорусов и как русскоговорящая аудитория воспринимает японский юмор.

Как всё начиналось ?

Приезду Сюнсуке в Беларусь предшествовало многое, но начать, пожалуй, стоит с того, что изучение языков с юности было предметом его интереса.

В 15 лет он прочёл книгу о Петре Великом, выучил латиницу и даже завёл друга по переписке из Польши. Тот однажды прислал ему магнитик и пряник из Торуня, и это стало первым заграничным угощением, которое попробовал Сюнсуке. С тех пор он загорелся желанием поближе познакомиться со славянской культурой и, уже будучи студентом, приобрёл мечту посетить дальние страны и узнать о них побольше.

К 23 годам, когда Сюнсуке уже освоил несколько европейских языков и в совершенстве владел английским, он наконец решился выучить русский.

К вопросу подошёл обстоятельно и, ещё живя в Японии, обзавёлся русскоговорящим собеседником для «прокачки» навыка.

Им, к слову, стала студентка-белоруска из университета Васэда, с которой японец познакомился в социальных сетях. В беседах молодые люди сблизились настолько, что в скором времени начали встречаться. Когда срок пребывания девушки в Японии приблизился к концу, Сюнсуке не раздумывая решил поехать вместе с ней в Беларусь. Познакомиться с славянской культурой поближе он мечтал давно, а переезд был отличной возможностью погрузиться в языковую среду.

По словам Сюнсуке, родственники и друзья отговаривали его от этого путешествия, ведь на его родине у Беларуси как страны “не самая лучшая репутация”.

“Моя тётя уговаривала меня не ехать. Из-за происходящего сейчас в мире Беларусь в Японии воспринимается многими в негативном ключе. Но я не склонен верить всему, что говорят в СМИ. У нас в Японии есть поговорка: «100 слухов — это меньше, чем один взгляд». Думаю, чтобы узнать, какова реальность, лучше увидеть всё своими глазами”, - сказал собеседник.

“Сейчас я уже не могу представить Беларусь без драников и кваса «Хатні».

В Беларусь Сюнсеке ехал без ожиданий увидеть большую разницу с соседней Россией, ведь казалось, что это просто ещё одна очень близкая к ней постсоветская страна. Однако, прибыв на место, сразу ощутил отличия в менталитете двух государств.

“Что бы кто ни говорил, существует определенная белорусская идентичность, и многие люди ею гордятся. И я рад, что приехал сюда и узнал об этом. Сейчас я уже не могу представить Беларусь без драников и кваса “Хатні”. Эти и другие особенности мне очень нравятся», - заметил японец.

Отвечая на вопрос о различиях в укладе жизни белорусов и японцев, Сюнсуке признался: разница очень велика, и к некоторым вещам привыкнуть удалось не сразу.

Например, к плановому отключению горячей воды в квартире. Представить такое в Японии попросту невозможно, говорит Сюнсуке, ведь каждое жильё там оснащено оборудованием для подогрева воды в душе. Кроме того, ему пришлось отказаться от привычки подолгу сидеть в общественном туалете. На своей родине он, по его признанию, мог пропадать за этим делом “часами”.

Тем не менее, Сюнсуке отмечает, что умение приспосабливаться к условиям и людям — один из принципов японской культуры. Это, наряду с его спокойствием и терпеливостью, позволило успешно адаптироваться к жизни в Беларуси.

«Что мне нравится, так это дружелюбие белорусов. Я могу идти по улице в шапке-ушанке и услышать искренние комплименты от совершенно незнакомых мне людей о том, что выгляжу круто. В Японии мы никогда не говорим друг с другом без крайней необходимости. Здесь же люди готовы потратить своё время, чтобы просто пообщаться. Это очень мило», — отметил молодой человек.

В общении с белорусами Сюнсуке не нашёл каких-либо проблем и заметил, что если разногласия и происходят, то это точно не связано с расизмом или чем-то подобным.

«Со всеми общение складывается адекватно. Оно не слишком далёкое, чтобы мне вдруг стало от этого трудно, и не слишком близкое, чтобы я чувствовал себя как-то некомфортно по этой причине», - рассказал Сюнсуке.

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«Зная только русский, я как будто блокирую половину возможностей узнать больше о стране, в которой живу»

В свободное время Сюнсуке начал снимать ролики для TikTok, который поначалу завёл просто чтобы дополнительно и без всяких материальных затрат практиковать русский язык. К слову, прожив в Беларуси чуть более года, он очень продвинулся в его изучении, и если до переезда едва мог связать пару слов, теперь достаточно свободно изъясняется по-русски и без труда понимает обращённую речь.

В какой-то момент японца заинтересовал и белорусский язык. Впервые он услышал его во время объявления остановок в общественном транспорте.

Одну из таких фраз японец со временем запомнил и в какой-то момент решил поделиться этим достижением в TikTok.

«Я просто подумал, что было бы забавно, если бы японский парень изображал белорусское объявление в автобусе», - вспоминает Сюнсуке.

Неожиданно видео «залетело», собрав почти 400 тысяч просмотров. Комментаторы удивились интересу иностранца к национальному языку белорусов и мотивировали не останавливаться. И тогда Сюнсуке задумался: а почему бы не выучить и белорусский язык тоже?

«Я, как иностранец, изначально подумал: “Зачем мне он? На этом языке говорят только в автобусе или метро…”, но в то же время: “А почему бы и нет?” Я в Беларуси, а не в России. Да, русский, как и белорусский, сейчас являются частью национальной культуры и идентичности белорусов, но, зная только русский, я как будто блокирую половину возможностей узнать больше о стране, в которой я живу. Зачем мне это делать?», — поделился мыслями Сюнсуке.

В отсутствие собеседников и должной языковой среды задача оказалась непростой. Даже девушка, с которой он приехал в Беларусь и которая, к слову, уже стала его женой, не владеет белорусским в достаточной мере. Однако для тех, кто действительно хочет заговорить на нём, это не станет препятствием, уверен японец.

Прогресс в освоении белорусского он начал документировать и транслировать на своей страничке в TikTok и вскоре продвижение языка стало одной из основополагающих тем в его блоге.

Теперь в белорусскоязычном TikTok его знают как “Сухаревского Сёгуна” — юморного японца, который носит вышиванку, увлекается советской фототехникой и говорит с белорусами на их родном языке.

В какой-то момент парень озадачился поиском языковой школы в Беларуси, где иностранцу можно было бы укрепить владение белорусским, но к своему удивлению не обнаружил ни одного такого учреждения.

«Мне не с кем поговорить на белорусском в реальной жизни. Поэтому я продолжаю снимать на видео, как разговариваю или пою на нём. Это единственное постоянное усилие, которое я предпринимаю, чтобы выучить его», — признался Сюнсуке.

К слову, изучать белорусский Сюнсуке начал достаточно нетривиальным способом. Первые фразы он выучил, просто пользуясь переводчиком Google Translate.

Переводил с английского то, что хотел сказать на белорусский, прослушивал и записывал ролики. По словам японца, такая методика очень помогла ему и в изучении русского языка. Эта простая и доступная всем практика неизбежно приведёт к тому, что слова начнут запоминаться, уверен японец.

Кроме того, Сюнсуке потребляет белорусскоязычный контент из соцсетей и старается не игнорировать комментарии, которые оставляют под его видеороликами белорусы на родном языке.

По мнению японца, его скорость овладевания языками во многом предопределёна богатым опытом изучения языков как таковым. Помимо английского и русского он также говорит на испанском, французском, а в некоторой степени даже владеет итальянским и португальским языками.

«Вы никогда не потерпите неудачи в изучении языка, если будете прилагать усилия каждый день. От того, насколько долго вы сможете делать это, не сдаваясь, и будет зависеть ваш успех. Так что если кто-то хочет выучить язык и не знает, с чего начать, я рекомендую попробовать заговорить на нём прямо сейчас, просто используя Google Translate», - посоветовал Сюнсуке.

«Говорить по-белорусски для меня — это стиль»

Среди причин, которые сподвигли Сюнсуке изучать белорусский язык и его “очевидный упадок”, заявил японец. По его мнению, он нуждается во всяческой поддержке.

«Если ничего не предпринимать, то он, вероятно, попросту умрёт. Я вижу, что многие люди прилагают усилия, чтобы предотвратить это, и я тоже готов вложить своё время и силы, чтобы вдохнуть в него жизнь», — говорит японец.

Помимо прочего, Сюнсуке признался, что ему интересно понаблюдать, какой эффект он сможет оказать на белорусов, будучи иностранцем-азиатом, который решил изучить их национальный язык. Сможет ли он убедить других в том, что говорить по-белорусски — это круто?

«Японская культура, например, очень сильна: многие иностранцы носят кимоно или делают косплеи, и это приводит японцев в восторг. То же самое должно происходить и с белорусами. Говорить по-белорусски для меня — это стиль. Я хочу подчеркнуть, что это крутой язык, и этот японец говорит на нем не потому, что должен, а потому, что хочет, и этот стиль должен продолжаться. Я верю, что есть много людей, которые также продвигают эту идею», - уверен Сюнсуке.

В своём блоге Сюнсуке выступал с инициативами для продвижения белорусского языка. Например, он предложил создавать на нем больше простого, пусть даже и примитивного контента. По его мнению, это поможет развеять стереотип о том, что белорусский — это «бабушкин язык», и продемонстрирует окружающим его универсальность и применимость во всех сферах жизни.

“Кто-то может посчитать это предложение глупым, но я уверен, что иногда быть глупым и смешным гораздо эффективнее, чем быть очень серьёзным и бесконечно говорить о том, как важно говорить на белорусском языке. Это не поможет, если просто не начать применять его для создания контента, который охватит весь спектр интересов людей”, - объяснил Сюнсуке.

Также он предлагал носителям языка как-то обозначать себя в реальной жизни. Например, носить опознавательные значки, благодаря которым можно было бы сразу понять, что с этим человеком можно говорить по-белорусски. Это упростило бы коммуникацию и позволило белорусскоговорящим видеть друг друга и общаться без заминок.

“Таким образом, я хотел визуализировать тех, с кем можно разговаривать по-белорусски. Потому что, живя в Минске, никогда не знаешь, кто может поддержать такую беседу”, - рассказал об ещё одной идее Сюнсуке.

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“Я просто делаю то, что считаю смешным. Это почти инстинкт”

По мнению Сюнсуке, кроме того факта, что он иностранец, “который пытается выучить белорусский язык”, многих может привлечь и его “острое и специфическое чувство юмора, которого обычно не ожидают от японца”.

«Японцев часто считают очень серьёзными, и это правда. Наши шутки и мемы обычно очень локальные и могут быть непонятны европейцам. Пожалуй, даже те японцы, которые изучают иностранные языки, часто не адаптируются к западному чувству юмора», - отметил Сюнсуке.

Тем не менее, он заметил, что его шутки, пусть и «очень своеобразные», судя по комментариям в TikTok, всё же понятны на любом языке.

«Я несу в себе смесь японского и западного чувства юмора. Наверное, отчасти это потому, что я одержим мемами, шитпостингом [форма провокации] и рофлом [шутка, прикол, розыгрыщ]», - предположил Сюнсуке.

Шутки в японском стиле, по наблюдениям Сюнсуке, русскоязычная интернет-аудитория тоже хорошо воспринимает. Например, те, в которых глупые и сюрреалистичные сюжеты подаются как реальные факты, вроде информации о том, что Билли Айлиш и американские президенты якобы белорусы.

Кроме того, Сюнсуке любит пошутить и над японскими привычками и реальностью. Например, он высмеивает дефицит апельсинового сока на своей родине.

«Многие бренды апельсинового сока в Японии сейчас перешли на смеси из мандарина и апельсина. Конечно, я не думаю, что «апельсиновый кризис» — большая проблема, но это достаточно забавно, если учесть экономическую мощь моей страны», — пояснил Сюнсуке.

Ещё один формат, который полюбился аудитории, — видео с реакцией в виде японского “покерфейса” на происходящее вокруг.

Японцы не склонны к публичному проявлению эмоций на лице, и понять, как мы на самом деле воспринимаем те или иные вещи, может быть непросто. Думаю, что этот формат потому и работает, что оставляет зрителям достаточный простор для мыслей и интерпретаций. Каждый находит своё объяснение тому, что может быть скрыто за этой маской, — поделился своими мыслями японец.

Он признался, что надеется однажды выдать что-то настолько смешное, что это можно было бы использовать как мем для создания других сюжетов, и был бы не против достичь статуса одного из самых узнаваемых шитпостеров в СНГ.

“Но вообще я просто делаю то, что считаю смешным. Это почти инстинкт”, — заявил Сюнсуке.

Сам Сюнсуке относится к своему блогу как к “игровой площадке”, где, кроме изучения языка и генерирования шуток, он практикует свои навыки фото- и видеосъемки и пробует разные форматы.

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Про любовь к Сухарево и “ретро”-Минск

В Беларуси Сюнсуке живёт уже больше года. Он не был во многих местах, но уже успел прочувствовать “вайб” белорусской деревни и съездить в Слоним. Кроме того, японец побывал на экскурсиях в Мирском замке и Несвиже и остался приятно впечатлён исторической архитектурой Беларуси.

А ещё он признался, что успел по-настоящему прикипеть к Сухарево.

“Я люблю этот район, наверное, больше, чем любой ныне живущий японец. Первое, на что я обратил внимание, так это на практически идентичный моему японскому почтовый индекс. Как только увидел, сразу подумал, что мне суждено быть здесь”, - рассказал Сюнсуке.

Окрестности Сухарево часто фигурируют в блоге Сюнсуке. При этом японец не сосредотачивает свой взгляд на каких-то особенных красотах микрорайона, а просто транслирует всё, что попадается на глаза, будь то дорожная стройка или движение пешеходов по заснеженному спальному району.

“Да, часто люди, посещая то или иное место, любят транслировать это с двух сторон. Либо показывают всё самое красивое, пытаясь создать иллюзию идеальной жизни, либо наоборот акцентируют внимание на чем-то негативном и транслируют это в ключе: “Смотрите, в какой опасной стране или месте я побывал”. Ни один из этих взглядов не объективен, как по мне. Я верю во что-то более реальное, и реальность — именно то, что мне нравится. Думаю, жизнь в таком обычном месте делает меня ближе и понятнее белорусам. Я очень искренен в этом и думаю, что люди, которые смотрят меня, это чувствуют”, - поделился своими мыслями Сюнсуке.

На вопрос о том, какими бы словами он мог охарактеризовать белорусскую столицу, Сюнсуке ответил, что назвал бы Минск “самым дорогим ‘ретро’”. Такую ассоциацию он связал с большим количеством зданий и памятников, построенных в советские времена.

Наверное, это от того, что город серьёзно пострадал во время войны. Я вижу, что «античных» зданий в основном не сохранилось, а большинство вещей было построено именно в эти «ретро» времена. Это красиво. Возможно, я не был во многих частях мира, но могу сказать наверняка: Беларусь очень зелёная. Особенно в летнюю и весеннюю пору.

По словам Сюнсуке, он готов был осесть в Беларуси окончательно, но вскоре всё же планирует вернуться в Японию. Во многом на этом решении настояли его близкие на родине, которые уже успели истосковаться. Также в планах японца посетить Владивосток и Южносахалинск. Эти очень близкие Японии города вызывают у него интерес, но их чрезвычайно трудно посетить из Японии из-за постоянного международного напряжения.

«Я хорошо провёл время в Беларуси и планирую иногда возвращаться. В долгосрочной перспективе, когда я буду на родине, хотел бы снять документальный фильм о некоторых незначительных вещах в Японии, но на белорусском языке. Думаю, такого ещё точно никто не делал», - поделился Сюнсуке.

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