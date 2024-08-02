Британский "директор салатового цвета" подписал контракт с белорусским футбольным клубом

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Опубликовано: 02.08.2024 10:54 , Обновлено: 02.08.2024

Британский блогер Уилльям Эггертон, который называет себя в TikTok "главным директором салатового цвета", подписал контракт с белорусским футбольным клубом — рогачевским "Днепром". Об этом стало известно 1 августа.

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“Большой любитель салатового цвета и сгущенки - английский блогер William Eggerton (Уилльям Эггертон) - игрок рогачевского «Днепра»!” — сообщили в пресс-службе ФК.

Там рассказали, что “познакомиться с Уилльямом и поддержать его можно будет уже на ближайшей игре Второй лиги с «Веткой»”. Состоится матч в Рогачеве в следующие выходные.

Однако в комментариях пользователи засомневались, что британец имеет право выйти на поле. Они отметили, что регламент АБФФ запрещает участие легионеров во Второй лиге. На что в пресс-службе клуба ответили, что “чемпионат Второй лиги проводит не АБФФ, регламент АБФФ прошлых лет здесь не действует”.

Уилльям Эггертон — блогер из Великобритании, который разговаривает на русском языке. Он рассказывал СМИ, что закончил университет, ездил по обмену в Москву. После стал популярным блогером в TikTok. Он путешествовал по странам СНГ: ездил в Украину, Молдову, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

Несколько месяцев назад он посетил Беларусь по безвизу и снял множество роликов из белорусских городов. А недавно просил МВД разрешить ему остаться подольше, так как срок разрешенного пребывания в стране у него подходил к концу. Ему разрешили остаться до середины сентября.

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Ранее Telegraf.news писал, что Уилльям решил попробовать нашу национальную кухню. Драники он назвал “картофельными колёсами”, но в целом оценил. Также Уильям взял на пробу бабку, колдуны, мочанку и, само собой, белорусскую сгущёнку. Если коротко — понравились обе. Однако с небольшим отрывом кое-какая всё-таки вырвалась в лидеры.

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