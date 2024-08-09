"За что вы с ним так?" - Американца накормили белорусскими "деликатесами". Не оценили даже зрители?

🎥 Видео

Опубликовано: 09.08.2024 14:52 , Обновлено: 09.08.2024

Пользовательница Tiktok опубликовала видео, на котором дала попробовать своему мужу-американцу два белорусских продукта, которые назвала "деликатесами". Однако мужчине они не понравились. Более того, такое угощение вызвало бурную реакцию у комментаторов. Что не понравилось?

Когда американец увидел продукты, то “был явно не в восторге”, как сказала сама автор в начале ролика.

Первым “деликатесом”, который белоруска предложила своему мужу, стала кровяная колбаса, или кровянка. Вердикт такой:

“Я никогда не стану есть это снова. Но это не так уж плохо. Если бы больше нечего было есть, то съел бы”.

Второй продукт — ливерная колбаса, она же ливерка. Реакция американца видна с первых секунд: он взял салфетку, чтобы выплюнуть в нее угощение.

“Это самое ужасное, что я ел. Ну ок, пускай не самое ужасное, но вряд ли я снова попробую”, — заявил он.

Ролик за пару дней набрал больше 115 тыс. просмотров и около 600 комментариев. Самый залайканый, что кровянку “нужно пожарить”, а не есть сырой. Второй, что “кровянку и ливерку едят еденицы, в основном это берут животным”.

Кто-то заявил, что автор видео “решил отправить человека. Домашняя кровянка - шик, но не та, которую покупаю собаке в магазине. Ливерку даже кот не ест”.

“Господи, за что вы с ним так?”, — написала еще одна пользовательница.

“Это когда ливерная колбаса стала деликатесом? Кровяная в том числе”, “Сырую кровянку есть — это жесть”, “Мой не американский такое есть не будет ? Такая же реакция”, “Это реально есть можно только с голодухи” — написали другие.

Однако некоторые выразили мнение, что кровянка и ливерка “вкусные” и что “обожают” их.

Сама же автор видео написала: “Лично мне нравится, и я не понимаю, когда говорят, что это еда исключительно для котиков”.

Ранее Telegraf.news писал, что известный русскоговорящий британский блогер Уилл Эггертон приехал в Минск и поделился в TikTok видеороликом, в котором попробовал популярные белорусские блюда и угощения. На столе англичанина оказались драники, мачанка, холодник, глубокская сгущёнка и “белорусская версия” чипсов Lay’s. Ролик британца повеселил многих белорусов и собрал более 100 тысяч просмотров.

«Так наши драники еще не унижали» — Британец поразил белорусов дегустацией национального блюда. Что сделал не так?