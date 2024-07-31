«Хотелось, чтобы человек пил чай и улыбался» — Узнали, кто и как создал набор в виде книг белорусских писателей, который раскупили за несколько дней. Где найти?

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Опубликовано: 31.07.2024 09:48 , Обновлено: 13.06.2025

Иногда новые продукты на прилавках белорусских магазинов становится настоящими хитами, которые не успеваешь купить. Так произошло с чаем "Кнiжная палiца", созданным белоруской Ксенией Сникет в сотрудничестве с российским брендом "Книжная полка". Уникальный чайный набор с писателями из нашей страны быстро стал лидером продаж на OZ.by. Telegraf.news поговорил с Ксенией о том, как получилось создать чайный набор, который покорил белорусов, и когда ожидать его появления в продаже вновь.

[info_b]Ксения Сникет — ведущая Instagram-проекта obzoor.by, книжный видеоблогер.[/info_b]

“Подумала, что ещё сплю”

История того, как родилась идея нового продукта, который белорусы раскупили за несколько дней, похожа на исполнение маленькой мечты.

Год назад подруга Ксении Сникет подарила ей чай «Книжная полка о женщинах», который выпускают в Санкт-Петербурге. Идея оформления чайного ассорти в виде мини-библиотеки, где каждый пакетик упрятан в книжицу с цитатами писателей, девушке очень откликнулась.

Чтение и книги всегда занимали в её жизни особенное место. Несколько лет белоруска вела блог о книгах на белорусском и русском языках наYoutube.

“Мне очень захотелось стать причастной к проекту, где совместили книги и чай. Это же гениально! Я сняла небольшой ролик и разместила у себя в соцсетях – надеялась, что производитель заметит его и мы сможем посотрудничать. В TikTok это видео набрало более 30 тысяч просмотров. Для моего аккаунта это было “Вау!”. Все спрашивали, где купить чай!”, - рассказала Ксения.

Однако контактов производителя она так и не нашла. Организация, которой Ксения поначалу написала, оказалась просто распространителем продукции. Девушка оставила попытки выйти на автора идеи и смирилась. Спустя год создатель книжного чая нашёл её сам.

“Одним утром я проснулась, открыла Instagram и увидела сообщение: «Здравствуйте, Ксения! Я создатель чая «Книжная полка». У вас отличный ролик, давайте посотрудничаем!». Я подумала, что ещё сплю”, - вспоминает Ксения.

Она созвонилась с предпринимателем и создателем книжного чая Игорем Пироговым в Telegram буквально сразу же. В ходе разговора о книгах быстро сошлись на идее, что нужно сделать чай про Беларусь. Бизнесмен полностью доверил разработку концепции этого книжного чая девушке, благодаря её видеоблогу.

“Найти переводы Купалы и Коласа - задача со звёздочкой”

На процесс создания чая ушло несколько месяцев. В работе оказались сразу два варианта “Книжных полок”: белорусско- и русскоязычный.

Создание белорусскоязычной версии вызвало меньше затруднений, а вот с вариантом на русском пришлось повозиться.

Нужно было найти переводы белорусских классиков, а также книги писателей-современников из нашей страны, которые пишут на русском языке и так, чтобы это продавалось в российском магазине «Читай-город».

“Найти там Купалу и Коласа – задачка со звездочкой. Но я справилась. И даже ездила в национальную библиотеку, чтобы полистать перевод «Сымона-музыкі» - «Симона-музыканта» от издательства «Скифия»”, - рассказала Ксения.

В ходе работы выяснилось, что о белорусской литературе за восточной границей знают совсем немного.

“Если Быкова и Короткевича русскоязычные читатели ещё более-менее знают (и в магазинах эти книги есть), то остальные имена знакомы исключительно белорусам. В русскоязычной подборке получилось больше современников из-за отсутствия переводов классиков. Но все книги достойные”, - отметила девушка.

Русскоязычная версия чая "Книжная полка". Фото: архив Ксении Сникет

[info_b]В русскоязычную подборку даже попал роман «Духовка Сильвии Плат» молодой витебчанки, пишущей под псевдонимом Юстис Рей. Писательница смогла пробиться в крупное издательство «Эксмо».[/info_b]

Кроме того, Ксения связывалась с писателями и правообладателями книг, цитаты которых использовала для подборок. В начале сразу написала автору белорусского бестселлера “Радзiва Прудок” Андрусю Горвату.

Казалось, что он может отказаться от этой затеи, но писатель сразу дал своё согласие. После этого девушка начала писать другим авторам уже с полной уверенностью в себе и проекте. Все они дали своё согласие и заключили официальные договоры об использовании цитат на безвозмездной основе.

“Цитаты подбирать – отдельное удовольствие. Я брала самые душевные, смешные и мудрые фразы из книг. Мне хотелось, чтобы человек пил чай и улыбался, читая их”, - призналась Ксения. - “Надеюсь, «Книжная полка о Беларуси» сделает вклад в популяризацию нашей культуры как в нашей стране, так за границей”.

Фото: Telegraf.news

Вопроса о том, кого привлечь в качестве художника для оформления чая у Ксении даже не возникло. Она сразу обратилась к Елизавете Ленкевич.

“Она фантастически оформила классические книги Коласа, Мавра и Барщевского для издательства «Попурри», поэтому я даже не рассматривала другого иллюстратора для нашего чая”

Что входит в состав чая “Кнiжная паліца”?

Для 12 книжечек с чаем из набора “Кнiжнай палiцы” использовали тот же натуральный чай, что и в других наборах этого производителя. В составе - таёжный сбор:

чёрный чай;

боярышник;

клюква;

тутовник;

лист брусники;

мята;

календула;

лист оливы;

символичный для Беларуси василёк.

Также добавили ароматизатор для запаха.

Спустя пару дней белорусский вариант уже нельзя было купить. Будет ли еще?

Для первого захода произвели 200 чаёв на белорусском и 200 на русском языке. После выхода “Книжных полок о Беларуси” Ксения загрузила видео об этом в свои соцсети.

В TikTok ролики о чае с цитатами белорусских писателей собрали в общей сумме более 100 тысяч просмотров. И уже спустя пару дней белорусский вариант нельзя было купить в интернет-магазинах, а русскоязычный вариант приобрел плашку «Лидер продаж» на oz.by. Чайный набор с двенадцатью пакетиками раскупили по цене 16,29 рублей за упаковку.

“Где можно купить? Всем друзьям подарю”, - начали задавать вопросы белорусы в комментариях.

“О Боги это шикарно!”, - писали пользователи.

“А я вот чай не пью вообще, но такой куплю”, - признавался ещё кто-то под роликом.

Фото: архив Ксении Сникет

“Сейчас едет ещё около 500 штук – для oz.by, Национальной библиотеки, музея Якуба Коласа. И потом ещё допечатают. Надеюсь, все желающие смогут купить чай”, - рассказала Ксения.

Она отметила, что белорусскоязычная версия чая в какой-то степени лимитированная из-за того, что продается только в Беларуси. А вот русскоязычная в продаже и в Беларуси, и в России и скорее всего будет выпускаться на постоянной основе. Сейчас производитель отслеживает запрос.

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Искать наличие чая следует в oz.by, на сайте polezno.family и маркетплейсе ozon.by.

Кроме того, чай скоро можно будет купить в Национальной библиотеке Беларуси и магазине «Цудоўня» в Гродно. Также рассматривается сотрудничество с несколькими литературными музеями и небольшими магазинами, которые заинтересовались продуктом.

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Фото: Telegraf.news

На вопрос будут ли покупатели такой чай пить или просто поставят на полку, чтобы любоваться, Ксения заметила, что “одно другому не мешает”.

“Я коробочку на полку поставила для красоты и чай оттуда беру. Когда чай закончится, коробочка останется стоять на полке как украшение. Кстати, можно собрать коллекцию чаёв от «Книжной полки» - все коробочки и книги внутри выглядят уникально”, - сказала девушка.

“Некоторых смущает надпись - “Сделано в Санкт-Петербурге”

Ксения отметила, что для тех, кто не был знаком с серией чаёв «Книжная полка» чай о Беларуси стал настоящим открытием. А те, кто знал этот чай и раньше, писали девушке, что и сами задумывались о том, как было бы круто видеть подборку про Беларусь.

“Единственное, что смущает некоторых покупателей – надпись «Сделано в Санкт-Петербурге». Мол, неужели в Беларуси такое сделать не могли? Но это стандартная фраза на каждой упаковке «Книжной полки» – производство находится там. И бренд изначально петербуржский. В любом случае, здорово, что создатели чая решили отдать дань белорусской культуре”, - считает Ксения.

Какие “книги” входят в набор?

Стоит отметить, что содержательное различие “Книжной полки” и “Кнiжнай палiцы” стало поводом для некоторых белорусов купить сразу два набора.

В белорусскоязычную версию вошли “книги”:

Янки Купалы;

Якуба Коласа;

Василя Быкова;

Тётки;

Максима Богдановича;

Владимира Короткевича;

Андруся Горвата;

Андрея Мрыя;

Надежды Ясминска;

Людмилы Рублевской;

Алексея Дударева;

сборник белорусских легенд от Владимира Василевича и Я. Адамович.

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Фото: Telegraf.news

В русскоязычную подборку были включены, помимо классиков такие авторы, как:

Екатерина Оаро;

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак;

Юстис Рей;

Ольга Громыко;

Татьяна Замировская;

Илья Бутов.

Насколько творчество этих писателей актуально для современного массового читателя в Беларуси?

Выбирая книги и цитаты, Ксения ориентировалась на те, что откликались не только ей, но и друзьям, родителям, бабушкам и дедушкам.

“А значит, и современному белорусскому читателю они понравятся. Вот «Радзіва “Прудок” Андруся Горвата – настоящий альманах жизни белоруса с яркими образами. Книга очень смешная, но в то же время мудрая и пропитанная любовью к родной земле. Или взять «Дзікае паляванне караля Стаха» Короткевича? Сколько там подмечено деталей, которые никогда не потеряют актуальности!”.

Фото: Telegraf.news

В подборку книг Ксения включила и свои любимые.

Какую книгу стоит прочесть первой?

Отвечая на вопрос о том, какую бы книгу из подборки она порекомендовала прочесть первой, девушка назвала «Чорную панну Нясвіжа» Алексея Дударева. Небольшая пьеса повествует о легендарной Барбаре Радзивилл, которая стала призраком Несвижского замка.

“В произведении мастерски переплетается драма и комедия – после прочтения я захотела увидеть спектакль. Всю пьесу можно растащить на остроумные цитаты – что я и сделала”, - заметила Ксения.

Фото: Telegraf.news

“Если кто-то найдёт для себя в подборке интересную книгу, купит и прочитает – это будет замечательно. Но чай выполнит свою задачу в любом случае – напомнит про нашу уникальную и разноликую белорусскую литературу. И даже если покупателю не сразу захочется что-то прочитать, то со временем – обязательно”, - уверена девушка.

На вопрос, стоит ли ждать новую “Книжную полку” в сотрудничестве с российским брендом, Ксения ответила следующее:

“Пока что «Книжная полка о Беларуси» выглядит как цельный и законченный проект. Касательно дальнейшего сотрудничества – всё возможно, нам понравилось друг с другом работать. И, конечно, нам всем было в радость создать такой красивый чай с не менее красивым смыслом”

Что прочесть вне чая? Рекомендация от Ксении Сникет

Также Telegraf.news спросил, какие книги белорусов стоит прочесть вне подборок из “Книжной полки”. Вот как выглядит рекомендация от Ксении Сникет:

«Я прыду за табой у аўгусце» Камілы Цень . Это небольшой детектив на трасянке, который сейчас можно найти только в электронном варианте. Главная героиня – женщина-контролер «Минсктранса» Зинаида Юрьевна. Однажды она проверяет талончики и находит… труп мужчины. Достаточно интригующая завязка? «Па што ідзеш, воўча?» Евы Вежнавец. Жанр этой книги – болотная сказка. Здесь охвачено почти 100 лет жизни одной глухой деревеньки со всеми ее тайнами и трагедиями. Книга получила премию Ежи Гедройца. «Кэмэл-Трэвэл» Вольгі Гапеевай. Вызовет ностальгию по эпохе 1980-1990-х годов. Главная героиня делится воспоминаниями о детстве в последние годы существования СССР. Девочкой она сравнивала Союз с огромной матрешкой и удивлялась наличию двух стран (БССР и СССР), двух столиц (Минска и Москвы) и двух гимнов (гимна БССР и гимна СССР). В книге можно найти нестандартную точку зрения на жизнь в то время.

Ранее Telegraf.news писал о том что белорусы стали активнее читать книги своих земляков. К такому выводу пришли специалисты сети книжных магазинов OZ, проанализировав динамику продаж. Кто попал в рейтинг “самых многообещающих белорусских авторов?

OZ составил рейтинг «самых многообещающих» белорусских авторов. Кто в него попал?