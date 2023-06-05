МЧС Беларуси объявило штормовое предупреждение сразу на три дня. Где грозы, а где пожары?

Опубликовано: 05.06.2023 12:20 , Обновлено: 05.06.2023

В ближайшие три дня - с 6 по 8 июня по всей Беларуси будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность. На основании информации синоптиков Белгидромета было выписано штормовое предупреждение на эти дни - 5 (максимальный) класс опасности объявлен на большей части Гомельской, Минской и Могилевской областей, а в остальных областях - местами.

В Белгидромете высокий уровень пожарной опасности связывают со значительным дефицитом осадков, который наблюдался в Беларуси этой весной. Минувший май оказался самым засушливым за последние 78 лет. За месяц по стране выпало в среднем лишь 11,9 мм осадков, то есть 19% от климатической нормы.

Согласно данным Белгидромета, в большинстве регионов страны были превышены исторические минимумы общего числа осадков, выпавших за месяц. Все центральные регионы, а также север и юг страны получили в мае не более 20% от нормы. Наибольшее количество осадков в мае выпало на западе и юго-западе, но и там общее количество не дотянуло до месячной нормы и составило порядка 60-80%.

При этом средняя температура в мае была на 0,4 градуса ниже климатической нормы и составила +13,0°С.

От +3°С ночью до +29°С днём

Ждать обильных осадков в предстоящие три дня белорусам также не стоит. Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 6 июня , погода будет формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, а температура воздуха ночью опустится до +3..+9°С (в некоторых южных районах - до +11°С), а днём поднимется до +21..+27°С.

В среду, 7 июня, в южные районы Беларуси начнёт поступать неустойчивая воздушная масс, из-за чего там могут пройти кратковременные дожди с грозами. Также жителям этих районов стоит опасаться усиления “ветра переменных направлений”, предупредили синоптики. ночная температура по стране составит от +6°С до +13°С, а днём - от +22 до +29°С.

В четверг, 8 июня , влияние неустойчивой воздушной массы ощутят на себе жители юго-восточных районов Беларуси. Сильных осадков синоптики не прогнозируют, но предупреждают о высокой вероятности гроз по юго-востоку страны. Там сохранится умеренный ветер переменных направлений, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью, согласно прогнозу синоптиков, не будет опускать ниже +8..+14°С, а днём воздух прогреется до +22..+28°С.