Эту "смертельную ловушку" для кошек оставляют почти все хозяева. Что нужно делать перед выходом из дома?

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Опубликовано: 30.07.2024 13:21 , Обновлено: 30.07.2024

Хозяевам кошек иногда приходится оставлять питомцев дома одних на некоторое время. К сожалению, есть одна вещь, которую регулярно нужно проверять перед выходом. Иначе ошибка может привести к фатальным последствиям. О чем речь?

Смертельная ловушка для вашего питомца

Лето приносит с собой повышение температуры, и это побуждает людей чаще открывать окна, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и охладить комнаты.

Более длинные дни также означают больше часов, когда кошки могут быть активны и интересоваться тем, что происходит снаружи. Это повышает риск того, что они попытаются протиснуться через открытое окно.

Случаи, когда кошки застревают в наклонных окнах, к сожалению, нередки. Организации по защите животных и ветеринары часто сообщают о таких случаях, особенно летом.

Кошки пытаются выбраться через узкую щель, что заканчивается застреванием и серьезными травмами или даже смертью. Поэтому открытое на проветривание окно называют “смертельной ловушкой” для животных.

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Такой случай произошел, в частности, несколько недель назад в Польше, пишет Wamiz.pl. Кот застрял в окне одного из многоквартирных домов и, вероятно, просидел там всю ночь. В итоге у него был поврежден мочевой пузырь, и он потерял чувствительность лап. Спасти его не удалось.

К слову, в TilTok то и дело появляются видео, как питомцы застревают в окнах. Пользователи предупреждают, что это чревато последствиями.

Спасать котов выезжают даже сотрудники МЧС.

Как предотвратить случаи застревания кошек?

Есть несколько способов, как предотвратить фатальный исход.

Сетки и защита окон

Установка сеток на окна - самый эффективный способ предотвратить несчастные случаи. Специальные сетки для кошек прочны и не позволяют животным протискиваться через щели.

Регулярные проверки

Перед тем как выйти из дома или лечь спать, убедитесь, что окна надежно закрыты или хорошо закреплены.

Если вы оставляете кошку на попечение кого-то другого на время отпуска, убедитесь, что этот человек осведомлен о рисках и знает, как правильно закрепить окна.

Ограничение доступа животного

Если нет возможности запереть все окна, стоит ограничить доступ кошки в комнаты, где окна приоткрыты.

Ранее Telegraf.news писал об еще одной опасной проблеме летом. Дело в том, что жара представляет угрозу не только для людей, но и для животных. Мы должны помнить о том, что нужно беречь здоровье и жизнь наших друзей. Вот способы, которые помогут вашим питомцам пережить жаркую погоду.

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