Как убрать шерсть после кошек и собак? Эти 2 способа заставят забыть про пылесос и ролики для одежды

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Опубликовано: 29.06.2024 12:16 , Обновлено: 29.06.2024

Несмотря на то, что животные теряют шерсть практически круглый год, летом этот процесс достигает своего апогея. Владельцы братьев наших меньших либо смиряются, либо регулярно пылесосят, либо ищут всё новые способы, как избавиться от вездесущей шерсти. Предлагаем попробовать 2 простых, а главное, дешёвых метода, которые помогут победить в этой нелёгкой борьбе.

Способ №1: губка для мытья посуды

Если удаление ворса с линолеума или плитки не вызывает особых трудностей, то справиться с диваном или стульями бывает порой достаточно сложно. Если вы не хотите лежать или сидеть в собачьей или кошачьей шерсти, используйте обычную губку для мытья посуды. Всё, что нужно сделать, — это потереть обивку, и любая шерсть эффективно “прилипнет” к ней, не рискуя испортить деликатные ткани. Также можно использовать салфетку из микрофибры, однако в этом случае её нужно слегка намочить.

[info_b] Совет! Ткань или губку можно смочить водой с добавлением уксуса. Это позволит не только эффективнее “притянуть” ворс, но и немного “освежит” ткань на диване или креслах. Только не забудьте сначала проверить на малозаметном месте, не обесцвечивается ли ткань. [/info_b]

Способ №2: перчатка и лак для волос

Ещё одним эффективным способом удаления ворса является использование резиновой перчатки, которую многие из нас обычно используют во время уборки или мытья посуды. Уже сама по себе она отлично справится с очисткой даже самых труднодоступных мест, однако с помощью ещё одного лайфхака её эффективность увеличится в разы. Всё, что нужно сделать, — это распылить на перчатку лак для волос: средство будет будет работать, как мухобойка.

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