Кто умнее — кошки или собаки? Вот что выяснили ученые

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Опубликовано: 14.02.2024 09:55 , Обновлено: 10.06.2024

Кошки и собаки завоевали сердца людей своей привязанностью и умом. Издавна существует дискуссия о том, кто из них умнее. Некоторые считают, что кошки обладают высокой интеллектуальной способностью и хитростью, в то время как другие полагают, что собаки являются более послушными и способными к обучению. А что говорят ученые?

Исследование 1927 года

В 1927 году в Берлинском университете был провели простой, но судьбоносный эксперимент. Ученые взяли кусок мяса и на глазах у кошки и собаки заперли угощение в шкафу на ключ. Оставив ключ в замке, они вышли из комнаты и начали наблюдать за происходящим через стекло.

Собака пыталась добраться до лакомства силой. Она бросалась на дверцу шкафа, кусала ее и царапала. Но до мяса животному добраться не удалось.

У кошки была совершенно другая стратегия. Она сосредоточила все свое внимание на ключе в дверце шкафа. Видимо, она помнила, что человек запер дверцу шкафа. Животное начало настойчиво и по-разному двигать ключ. Через несколько минут кошке удалось повернуть его так, что дверца шкафа открылась. Ученые сильно удивились.

Тогда исследователи сделали вывод, что кошачий интеллект превосходит собачий. Многие были возмущены. Как можно делать такие далеко идущие выводы на основе одного эксперимента?

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Тест на логическое мышление

Спустя десяток лет ученые из Университета Кентербери Крайст Черч в Великобритании провели еще один эксперимент. Они подвергли собак и кошек тесту на логические ассоциации.

Эксперты привязали к концу веревки кусок мяса и ждали реакции 15 кошек. То же самое задание было дано 15 собакам. И собаки, и кошки быстро поняли, что если потянуть за веревку, то мясо упадет к их лапам.

Вторая часть эксперимента была сложнее. Мясо было привязано только к каждой второй веревке. Животные должны были выбрать, за какую веревку потянуть, чтобы получить лакомство. Собаки быстро поняли, где находится награда. А вот кошки, напротив, тянули за все ниточки, словно не могли увидеть связь между следствием и причиной. Это должно было доказать, что кошки не являются мыслящими животными.

Разразилась буря. На этот раз протестовали любители кошек. Они приводили множество наблюдений из повседневной жизни о том, как кошки умеют создавать ассоциации и ловко действовать для достижения своих целей: кошки стучали в дверь, когда хотели, чтобы их впустили, кошки могли сами открывать двери, включать водопроводные краны и даже снимать крышки с банок с едой.

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Неудивительно, что их поддержали нейробиологи. Специалисты обнаружили, что кошачий мозг в соотношении с массой тела так же велик, как мозг приматов и дельфинов.

Так кто же умнее?

Разногласия между кошатниками и собачниками должен снять тот факт, что интеллект собак и кошек сравнивать не стоит, потому что типы интеллекта у них разные, отметили специалисты портала Koty.

Дело в том, что собаки обладают высокоразвитым социальным интеллектом, который позволяет им хорошо ладить с себе подобными и с людьми, легко обучаться и охотно подчиняться командам.

Кошки, напротив, наделены внутриличностным интеллектом, то есть они креативны, шестеренки в их мозгу работают не покладая рук, но они будут делать только то, что им хочется. Или - то, что им выгоднее.

Мы все еще очень мало знаем о сложностях кошачьей психики и поведения. Исследования и наблюдения продолжаются, и каждый год приносит новые удивительные открытия.

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