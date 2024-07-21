"Они круглосуточно стоят?" - В Минске заметили гигантскую очередь небедных белорусов. За чем?

🎥 Видео

Опубликовано: 21.07.2024 14:00 , Обновлено: 21.07.2024

В TikTok опубликовали видео, на которых показали большую очередь на запись в визовый центр Италии в Минске. На одном ролике видно, что очередь "закруглилась" на площадке перед зданием центра. Некоторые комментаторы удивились такой "толпе".

“В Минске стартанула живая очередь на запись”, - написала автор одного видео. В подписи к другому уточнили, что это очередь в визовый центр после длительного перерыва в работе.

“Запись куда?” - поинтересовался в комментариях один пользователь TikTok. “В лучшую жизнь”, - ответили ему.

“А мы 11 июля записаны были на утро, проскочили очень быстро”, - поделилась возможным лайфхаком комментаторша.

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“Я б на визу в Англию еще так постояла, но в Италию…”, - написала еще одна.

Другие же комментаторы интересовались временем подачи и пакетом документов. “Они круглосуточно стоят?” - удивилась пользовательница TikTok.

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“Стоял там, дошел до двери - и двери закрылись”, - поделился неудачным опытом другой юзер.

Ранее Telegraf.news сообщал, что белорусские турфирмы возобновили автобусные туры из Минска в Болгарию. Для поездки туда понадобится шенгенская виза.

Стоимость 10-дневного отдыха на море в Болгарии с выездом на автобусе из Минска стартует в турфирмах от 335 евро (1163 рубля) за размещение, проживание и экскурсионное обслуживание, еще 225 евро (781 рубль) — за транспортный пакет, рассказали в Республиканском союзе туристических организаций.

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Также мы писали, что власти Таиланда обновили правила получения краткосрочной туристической визы. Теперь ее можно получить не только заранее в посольстве или консульстве, но и прямо в аэропорту по прилете. Соответствующая программа с 15 июля 2024 года начала действовать для граждан 31 страны, в том числе Беларуси.

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