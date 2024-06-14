Белорусские турфирмы возобновили автобусные туры в Болгарию. Что по ценам?

Опубликовано: 14.06.2024 14:19 , Обновлено: 14.06.2024

Республиканский союз туристических организаций (РСТО) сообщил, что белорусские турфирмы возобновили автобусные туры из Минска в Болгарию, и напомнил, что с этого года страна находится в Шенгенской зоне, а значит, понадобится соответствующая виза.

В РСТО рассказали, что для поездок туристические компании делают клиентам шенгенскую визу. Взрослым за нее придется отдать 60 евро ( 207 рублей по курсу Нацбанка на 14 июня), цена для детей до 12 лет - 25 евро ( 86 рублей). Срок оформления визы - 14 календарных дней.

Цена за 10-дневный отдых на море в Болгарии с выездом на автобусе из Минска стартует в турфирмах от 335 евро ( 1157 рублей) за размещение, проживание и экскурсионное обслуживание, еще 225 евро ( 777 рублей) - за транспортный пакет, пояснили в РСТО.

Автобусы будут проезжать через Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Среди предлагаемых курортов - Кранево, Золотые пески, Несебр и не только.

К примеру, компания “Белфреш” предлагает белорусам 10-дневные туры с выездом из Минска в июне, июле, августе, сентябре. В первый день - ночлег в транзитном отеле в Словакии или Венгрии, во второй день - проезд по Румынии, на третий день - прибытие в Болгарию на курорты Солнечный берег, Несебр, Святой Влас, Елените, Обзор.

Цена за 10-дневный автобусный тур у этой фирмы, кстати, ниже указанной РСТО - 290 евро ( 1001 рубль). За дополнительную плату в 10 евро можно выбрать конкретное место в автобусе.

Ранее Telegraf.news сообщал, что авиакомпания “Белавиа” начала выполнять чартерные рейсы в египетский Эль-Аламейн, который расположен на средиземноморском побережье. Программу национальный авиаперевозчик организовал совместно с туроператором «Интерсити». Полеты на этот курорт продлятся до 4 октября 2024 года, однако, как отметили в пресс-службе “Белавиа”, возможно продление до ноября.

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