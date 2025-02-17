"Не скопирует ни один заводчик" - Кинолог назвал 4 причины выбрать дворняжку, а не породистую собаку

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Опубликовано: 17.02.2025 12:12 , Обновлено: 17.02.2025

Каждый, кто желает завести четвероногого друга, так или иначе начинает перебирать в уме породы собак, которые нравятся больше всего. Однако, как отметил кинолог из Молодечно Денис Буркевич, многие напрасно игнорируют в этом вопросе дворняжек. По его словам, это лучший вариант "собаки для души", которая обладает множеством неоспоримых преимуществ. Журналистка Telegraf.news поговорила с экспертом и узнала, чем так хороши дворняжки.

Многие белорусы, желающие завести собаку, традиционно обращаются к изучению качеств породистых собак и при этом игнорируют категорию дворняжек. Между тем, эти, многим кажущиеся невыдающимися, собаки обладают рядом преимуществ по сравнению с породистыми. Кинолог и основатель Центра спасения бездомных животных “Мечта” Денис Буркевич назвал 4 основные причины, по которым стоит отдать предпочтение дворняжке, а не породистой собаке.

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Денис Буркевич — профессиональный кинолог из Молодечно, дрессировщик собак, основатель центра спасения животных «Мечта». Также активно ведёт блог, посвящённый дрессировке и спасению животных в TikTok.

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Уникальность

Фото: dzen.ru

По словам эксперта, у белорусов сейчас нет понимания ценности дворняжек, в то время как на Западе на беспородных собак давно установилась мода. Их всё активнее заводят многие знаменитости, и это обусловлено не только их благотворительной деятельностью в сфере спасения животных.

“Дело в том, что каждая дворняжка — это уникальная собака. Её внешность, какой бы она ни была, неповторима. Это созданный природой экземпляр, который не скопирует ни один заводчик. Каждый, кто имеет дворняжку, может быть уверен, что такая собака только у него”, - объяснил кинолог.

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Сильный иммунитет

Фото: animals.pibig.info

Помимо уникальности этих питомцев, специалист отметил и ряд других неоспоримых достоинств беспородных собак в сравнении с породистыми. Так, такие питомцы гораздо меньше подвержены заболеваниям, в том числе и генетическим.

“У дворняжек более крепкий иммунитет. Они реже страдают от аллергий, проблем с пищеварением и легче переносят укусы клещей. Также у них очень редко можно наблюдать генетические заболевания. Породистые же собаки очень часто имеют к ним предрасположенность. Проблемы с глазами, аллергии, дисплазия суставов — бич многих породистых собак”, - отметил эксперт.

Например, брахицефалы имеют проблемы с дыханием, шарпеи с аллергиями, а немецкие овчарки страдают от паннуса (слепоты) и дисплазии.

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Экономия

Фото: Getty Images

Также эксперт заметил, что среди дворняжек мало высоких и крупных собак, как это бывает в среде породистых животных. Это избавляет от необходимости тратиться на кинолога. Так, если научиться удерживать и контролировать, например, немецкую овчарку без помощи специалиста сложно, то с большинством дворняжек хозяева смогут справиться самостоятельно.

“Содержание дворняжек экономичнее в силу их более скромных размеров. Они меньше едят, и им дешевле обходятся прививки”, - рассказал кинолог.

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Относительная безопасность

Фото: Getty images

Кинолог обратил внимание, что кусаются как породистые собаки, так и дворняжки — примерно в равной степени. Однако в силу того, что беспородные собаки не так высоки в холке, сила их укуса слабее.

“Да, некоторые породы гораздо лучше подходят для детей, чем дворняжки. Самая добрая собака для детей, например, — это стафф [стаффордширский терьер. - прим.Ред]. Такую собаку ребёнок может жмякать и не бояться. Дворняжки же чаще не прощают дурного к себе отношения и защищаются. Тем не менее дворняжки не кусают так опасно, как некоторые породистые. Их сила хвата невелика, они сразу отпускают, и человек после их укуса, вероятнее всего, отделается синяком. Породистые собаки же чаще крупнее дворняжек и могут нанести серьёзные травмы. Лабрадоры, доберманы, питбули и другие крупные породы могут быть очень опасны,” — объяснил Денис Буркевич.

Тем не менее такая категория собак, по признанию эксперта, не лишена недостатков.

“Если вы берёте дворняжку с приюта, то стоит быть готовым к тому, что они могут быть дикими и асоциальными. И для того чтобы исправить это, понадобится немало времени,” — подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, осознание ценности такой “неэлитной” категории питомцев к нему также пришло не сразу. Однако когда он начал с ними работать, то понял, что “умнее и лучше собак просто нет”, и теперь хочет также “привить белорусам моду на дворняжек”.

“Дворняжка — это идеальный питомец для души. И между ней и породистой я всегда выбрал бы первую,” — подчеркнул эксперт.

Каких породистых собак не стоит заводить в Беларуси?

К слову, ранее Денис Буркевич также подчёркивал, что отдавая предпочтение породистым собакам в Беларуси стоит быть очень осторожным, поскольку они могут не обладать ожидаемыми качествами. Так, при выборе собаки важно учитывать не только внешность и популярность породы, но и её характерные особенности.

Узнайте, почему решение завести породистую собаку может привести к непредсказуемому поведению и серьёзным проблемам для их владельцев.

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