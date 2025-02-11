Когда заводить собаку ребенку? Кинолог назвал важное правило и пояснил, каких "монстров" держать нельзя

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Опубликовано: 11.02.2025 14:09 , Обновлено: 13.02.2025

Практически каждый родитель рано или поздно сталкивается с просьбой ребёнка завести питомца. Одни отвечают на это категоричным «нет», другие охотно соглашаются. Но как понять, что ребёнок готов нести ответственность? Журналисты Telegraf.news спросили у профессионального кинолога Дениса Буркевича, когда стоит заводить питомца детям и как не допустить агрессии собак в семье.

[info_b]Денис Буркевич - кинолог из Молодечно, профессиональный дрессировщик собак. Основатель центра спасения бездомных животных “Мечта”. Ведет блог в Instagram и TikTok.

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Появление кошки или собаки в доме в теории выглядит привлекательным, но многие родители опасаются, что питомец может стать только игрушкой, к которой ребёнок в скором времени утратит интерес. По словам Дениса Буркевича, соглашаться завести питомца ребёнку следует тогда, когда есть уверенность, что он готов взять на себя ответственность за заботу и уход за ним.

Однако вверять жизнь животного целиком в руки ребёнка тоже нельзя, подчеркнул эксперт. Каждый взрослый должен нести за него ответственность и быть готов взять заботу о питомце на себя, если что-то вдруг пойдёт не так.

“В этом отношении я достаточно строгий родитель. Когда дочка захотела корги, я не отказал, но прежде предупредил: вся забота о её собаке — кормление, выгул, уборка какашек — это её зона ответственности. Кроме того, она должна была продемонстрировать свою готовность нести эту ответственность. В течение месяца вставала перед садиком и выгуливала мою собаку. Сейчас ей 16, и она продолжает заботиться о своей корги. В моменты, когда ей что-то делать не хотелось, я всегда говорил, что смогу найти собаке другого хозяина”, — рассказал Денис Буркевич.

Корги. Фото: fonowik.club

“Держать монстра в семье нельзя”

Кроме того, эксперт напомнил, что если в семье появляется крупная собака, то следует обратиться к услугам кинолога, чтобы его воспитание и адаптация к семье прошли успешно и животное не принесло вреда.

«Я очень много работал с агрессивными собаками, и часто семьи заводят крупные породы, не думая о рисках. Живут с собаками-монстрами и потом страдают всей семьёй. Мой универсальный совет: если у вас нет денег и времени на работу с кинологом — не заводите крупных и опасных собак, таких как немецкие овчарки, доберманов и ротвейлеров», — предупредил специалист.

Он подчеркнул, что при проявлении агрессивных эпизодов у питомца нельзя пускать вопрос его воспитания на самотёк и продолжать держать такую собаку в семье.

“Одна семья однажды привела мне на перевоспитание добермана. Пёс укусил ребёнка за руку, а на лице хозяйки оставил шрам. Собаку продолжали держать в семье, будучи уверенными, что в случившемся нет вины животного. Запомните: нападение собаки на членов семьи ненормально при любом раскладе”, - объяснил эксперт.

По его словам, зооагрессия тяжело поддаётся коррекции, а иногда и не поддаётся вовсе.

“В таком случае с животным нужно расставаться без сожаления, либо подыскивать ему другое место, либо усыплять. Держать монстра в семье нельзя”, - объяснил Денис Буркевич и напомнил, что ежегодно в Беларуси от нападений собак люди не только страдают, но и гибнут.

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Как сказать ребенку, что вы не можете завести собаку?

Фото: fizkes/Shatterstock.com

Что же делать, если по какой-то причине завести собаку не получится? По словам американского кинолога Антонины Дик, лучше всего честно объяснить это ребенку. Не говорите просто «нет» без дальнейших комментариев.

[info_b]Антонина Дик — американский профессиональный кинолог с десятилетним стажем. В 2016 году окончила вуз по специальности «Организация кинологической деятельности». Антонина прошла курсы в Американском клубе собаководства (Kennel Club), получив две дополнительные специальности: инструктора-укротителя и помощника судьи на кинологических соревнованиях.[/info_b]

Объясните, что вы не можете завести питомца. Например, потому что у вас сейчас нет на это денег или потому что у вас недостаточно свободного времени, чтобы уделять его питомцу.

Так ребенок поймет, что вы принимаете его общую инициативу. Это сохранит у него ощущение вашей поддержки и родительского равнодушия. В то же время он поймет причины вашего отказа и сможет самостоятельно оценить изменения в ситуации.

При этом Антонина Дик отметила, что по этому поводу лучше проконсультироваться с детским психологом.

Ранее Telegraf.news писал, что Денис Буркевич рассказал, какой важный нюанс упускают белорусы при воспитании собаки и зачем нужны “минимум 100 лишних долларов” ежемесячно.

«Если нет лишних 100$ каждый месяц, не заводите» — Кинолог раскрыл белорусам реальные расходы на собаку

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